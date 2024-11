Apa - aurul lichid care ne face să strălucim

„Când discutăm despre metabolism, apa este net superioară oricărei băuturi dietetice cu zero calorii. Nu contează dacă apa este plată sau minerală. Cercetătorii de la Universitatea din Nottingham, Marea Britanie, și de la Universitatea de Științe Medicale din Teheran, Iran, au dorit să afle ce s-ar întâmpla dacă persoanele care se află într-un program de slăbit și care consumă băuturi dietetice ar bea doar apă. Ei au selectat 71 de femei iraniene obeze, care se aflau deja într-un program de slăbire. Femeile consumau periodic băuturi dietetice. Participantele au fost împărțite în două grupuri. Un grup a înlocuit băutura pe care o consuma regulat cu o cană de apă timp de șapte zile pe săptămână. Femeile din al doilea grup au continuat să consume băuturile dietetice timp de cinci zile pe săptămână după prânz, apoi apă după prânz în celelalte două zile ale săptămânii.”, reținea Dr. William W. Lee în studiul „Mănâncă și învinge dieta” (Editura Lifestyle, 2024).

Valori mai mici ale glicemiei

Facem loc expunerii lui Dr. Lee: „Li s-au măsurat greutatea corporală, glicemia și valorile insulinei după șase și respectiv 12 luni. Până la sfârșitul studiului, adică după 12 luni, femeile care băuseră apă au pierdut de 17 ori mai mult în greutate decât cele care consumaseră băuturi dietetice (1,7 kg prin comparație cu 91 g). De asemenea, au prezentat valori mai mici ale glicemiei preprandiale și o mai mică rezistență la insulină, ambele semnele unui metabolism mai bun. Consumatoarele de apă au avut și o valoare mai stabilă a glicemiei după masă. Toate cele trei rezultate arată că apa îmbunătățește metabolismul, prin comparație cu băuturile dietetice.”

Păcălirea creierului și încălzirea apei în stomac

Taine devoalate: „Consumul de apă la mese lărgește stomacul și păcălește creierul să creadă că este plin, așa că ritmul consumului încetinește. De asemenea, determină organismul să inițieze termogeneza și să ardă mai multă energie. Cercetătorii de la Universitatea Humboldt din Berlin, Germania, au studiat acest efect la 14 femei și bărbați sănătoși, normoponderali. Ei au instruit fiecare subiect să postească timp de 12,5 ore peste noapte. Dimineața, fiecare a trebuit să bea două căni de apă într-un laborator unde apoi li s-a măsurat metabolismul (consumul energetic) printr-o tehnică denumită calorimetrie indirectă. La zece minute după ce au băut apă, metabolismul subiecților a început să se accelereze. În 60 de minute după ce-au băut apa, consumul lor energetic a crescut cu 30%. Nu se cunoaște cu exactitate motivul efectului metabolic al apei, dar se presupune că organismul are nevoie să încălzească apa în stomac și acest consum de energie declanșează adrenoreceptorii β3 ai celulelor adipoase, inițiind termogeneza.”

Apă de fântână, apă filtrată

Mai mult: „Un alt mecanism posibil este că stomacul detectează o diferență de concentrație între particulele din apă și cele din sânge prin niște senzori speciali denumiți osmoreceptori. Odată ce senzorii sunt activați, ei comandă corpului să înceapă termogeneza. Pe baza acestor rezultate, cercetătorii au calculat că un consum de șase căni de apă pe zi ar arde 17.400 de calorii pe an, ceea ce reprezintă conținutul energetic al aproximativ 2,2 kg de grăsime corporală. În medie, americanii consumă cinci căni și jumătate de apă pe zi, conform Centrelor pentru Controlul și Prevenția Bolilor din SUA. Este mult mai puțin decât 10-15 căni pe zi recomandate de Institutul de Medicină, dar tot înseamnă 476 de litri pe an. Aproximativ o treime din cantitate este apă îmbuteliată, pe care poate o consumi la sală, în timp ce mergi cu bicicleta sau călătorești. Doar în Statele Unite, consumatorii au băut 56 de miliarde de litri de apă îmbuteliată în 2020. Recomandarea mea este să economisești bani și să bei apă de fântână sau apă filtrată. Apa îmbuteliată are trei probleme.”

Microplasticul din PET

Anume? „Prima, este scumpă. A doua, sticlele generează munți de plastic care afectează mediul. A treia, sticlele emană în apă particule de microplastic pe care le înghițim. O analiză a 11 mărci diferite de apă îmbuteliată a descoperit 2.500 de particule într-o singură cană de apă. Efectele pe care ingerarea particulelor de microplastic le are asupra sănătății nu sunt cunoscute, dar uneori nu trebuie să aștepți ca cercetările să afle că un anumit lucru nu este bun pentru tine. Doza de băut: bea câtă apă îți spune organismul. Acest sfat poate părea evident, dar multe persoane ignoră semnalele propriului corp.”

Cele din urmă comentarii: „Decât să numeri paharele de apă pe care le consumi zilnic - din perspectivă medicală nu există un număr magic, care să fie corect pentru toată lumea -, iată două modalități simple de a te asigura că bei suficiente lichide. În primul rând, verifică-ți urina. Ar trebui să fie aproape albă sau ușor gălbuie. Dacă este galben intens sau maronie, îți trebuie mai multe lichide. În al doilea rând, verifică din când în când dacă îți este sete. Dacă da, acesta este un semnal transmis de organism că ar trebui să consumi mai multă apă.

