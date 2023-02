„Jazz&Fusion Jamboree”, o nouă serie muzicală a ICR New York

Noul program se va deschide cu un concert al trupei new-yorkeze Four Corners, alcătuită din Dan Purcea - chitară, Daniel Vielleneuve - percuție, Stephen Goldbaum - tobe, Ramon Radosav - vioară și MrG - chitară bas. Aceasta se detașează în peisajul jazzistic printr-o formulă originală de „ethnic jazz”, foarte dinamică și spectaculoasă, care reciclează elemente de folclor din lumea întreagă.

„Jazz&Fusion Jamboree” completează cealaltă serie permanentă a ICR New York, dedicată muzicii clasice, „Enescu Soirees of New York”, lansată în anul 2018.