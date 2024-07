Jennifer Lopez împlinește astăzi 55 de ani. Iată cum arată acum diva portoricană

Diva pop s-a născut la 24 iulie 1969, în cartierul Bronx, din New York. La vârsta de 5 ani, a început să ia lecţii de canto şi dans. A urmat şcoala elementară catolică Holy Family din cartier, înainte de a absolvi şcoala pregătitoare pentru fete Preston High School. În 1986, la 17 ani, a obţinut un loc la Phil Black Dance Studio din Manhattan, dar şi un mic prim rol în filmul ''My Little Girl''. În 1991, a primit prima ei mare şansă odată cu alegerea ca dansatoare în emisiunea TV, "In Living Colour" (1990-1994). În paralel a avut apariţii ca dansatoare în mai multe videoclipuri precum cel al lui Richard Rogers "Can't Stop Loving You" (1990), al trupei EPMD - "Rampage" (1991), al Samanthei Fox - "(Hurt Me! Hurt Me!) But the Pants Stay On" (1991) şi al lui Janet Jackson - "That's the Way Love Goes" (1993), notează https://www.imdb.com/ şi https://www.hellomagazine.com/.



Au urmat ocazional roluri de film şi de televiziune - ''Second Chanses'' (1993-1994), "South Central" (1994), ''Hotel Malibu'' (1994), ''My Family'' (1995) - dar pelicula care a propulsat-o a fost ''Selena'' (1997), un film biografic dedicat cântăreţei mexicane Selena, împuşcată în 1995, de o fană. A fost nominalizată, în 1998, la un Glob de Aur la categoria cea mai bună interpretare a unei actriţe într-un film - comedie sau musical. Cu apariţia în acest film, a devenit prima actriţă latină care a câştigat 1 milion de dolari pentru un rol.



A început să fie distribuită constant în filme care au avut mai mult sau mai puţin succes atât în faţa publicului cât şi în faţa criticilor: ''Anaconda'' (1997), ''The Cell'' (2000, producătoare prin compania sa de producţie de filme Nuyorican Productions), ''Angel Eyes'' (2001), ''The Wedding Planner'' (2001, şi producătoare), ''Enough'' (2002), ''Maid in Manhattan'' (2002, şi producătoare), ''Gigli'' (2003), ''Jersey Girl'' (2004), ''Shall We Dance'' (2004), ''Monster-in-Law'' (2005), ''El Cantante'' (2007), "The Back-up Plan" (2010), ''What to Expect When You're Expecting'' (2012), "Ice Age: Continental Drift" (2012, voce), ''Parker'' (2013), "The Boy Next Door" (2015), "Ice Age: Collision Course" (2016, voce), "Second Act" (2018).



În paralel cu actoria, Jennifer s-a implicat şi în muzică. "If You Had My Love" este single-ul de debut extras de pe primul său album ''On the 6'' (1999). Melodia "Waiting for Tonight", de pe acelaşi album, i-a adus cântăreţei premiul MTV pentru "Best Dance Video" şi o nominalizare la Grammy. Duetul cu Mark Anthony - "No Me Ames" - i-a adus două nominalizări la premiile Latin Grammy. Alte albume: ''J.Lo'' (2001, cu single-ul de succes ''Love Don't Cost A Thing''), ''J To The L-O: The Remixes'' (2002, cu hiturile ''I'm Real'', ''I'm Gonna Be Alright'' şi ''Ain't It Funny''), ''This Is Me... Then'' (2002), ''Rebirth'' (2005), "Como Ama Una Mujer" (2007; a câştigat American Music Award la categoria Cel mai bun artist latin), ''Brave'' (2007, cu single-urile "Do It Well" şi "Hold It Don't Drop It"), ''Love ?'' (2011, "On the Floor" - cel mai bine vândut single al anului de către o cântăreaţă, "I'm Into You", "Papi"), "Dance Again... the Hits" (2012), "A.K.A" (2014), potrivit https://www.imdb.com/.



A fost unul dintre artiştii-judecători ai juriului emisiunii "American Idol", de-a lungul sezoanelor 10, 11, 13, 14 şi 15 (2011-2016), conform https://screenrant.com/.



În iunie 2014, Jennifer Lopez şi Pitbull au cântat, împreună cu Claudia Leitte, imnul oficial al Cupei Mondiale, ''We Are One (Ola Ola)'', în deschiderea Campionatului Mondial de Fotbal 2014 din Brazilia, pe stadionul din San Paulo.



J. Lo a mai jucat în serialul poliţist "Shades of Blue" (2016-2018), a fost în juriul competiţiei "World of Dance" (2017-2020) şi a strâns laude din partea criticilor pentru interpretarea ei din drama "Hustlers" (2019). Alte filme: "Marry Me" (2022), "The Mother" (2023), "This Is Me... Now: A Love Story" (2024), "Atlas" (2024), potrivit https://www.discogs.com/ şi https://www.imdb.com/. În 2024, a lansat albumul "This Is Me... Now".



Pentru contribuţia sa adusă industriei muzicale, J.Lo a primit, printre alte premii, o stea pe Hollywood Walk Of Fame (2013), Billboard Icon Award (2014, acordat pentru meritele şi contribuţia adusă industriei muzicale în decursul anilor, fiind prima vedetă feminină căreia i-a fost decernat acest trofeu) şi Michael Jackson Video Vanguard Award (2018). Antreprenoare de succes, afacerile ei includ colecţii de îmbrăcăminte, parfumuri, dar şi compania de producţie Nuyorican Productions. Este fondatoarea, împreună cu sora ei Lynda, a organizaţiei nonprofit Lopez Family Foundation, dedicată îmbunătăţirii sănătăţii şi bunăstării femeilor şi copiilor şi ridicării nivelului de îngrijire medicală disponibilă pentru aceştia, indică site-urile https://www.discogs.com/ şi https://walkoffame.com/.



Jennifer Lopez este căsătorită din 2022, cu actorul Ben Affleck, cu care a mai fost logodită în 2002. Nunta planificată pentru 2003 a fost anulată cu câteva zile înainte, iar cuplul s-a despărţit în 2004. J.Lo a mai fost căsătorită cu Ojani Noa (1997-1998) şi cu dansatorul Cris Judd (2001-2003). În iunie 2004, artista s-a căsătorit cu cântăreţul Marc Anthony, cu care i-a avut pe gemenii Max şi Emme, născuţi la 22 februarie 2008. În iunie 2014, cuplul a divorţat, conform https://www.imdb.com/.

Sursa: AGERPRES