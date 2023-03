ARTIȘTII BRITANICI JONATHAN BLOXHAM (dirijor) și JONATHAN MCGOVERN (bariton) INVITAȚI SPECIALI LA SALA RADIO

Jonathan Bloxham revine la pupitrul Orchestrei de Cameră Radio, după succesul înregistrat în concertul care a încheiat stagiunea 2021-2022.

În programul serii veți asculta Suita Holberg, semnată de compozitorul norvegian EDVARD GRIEG în 1884, cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea filozofului și dramaturgului norvegian Ludvig Holberg. Seara va continua cu suita de cântece Let us Garlands Bring, create de compozitorul britanic GERALD FINZI între 1929 și 1942 și inspirate de piesele de teatru ale lui Shakespeare, ca „A douăsprezecea noapte”, „Cum vă place?” și „Doi tineri din Verona”.

Concertul de la Sala Radio se va încheia cu Simfonia nr. 1 de BEETHOVEN. Deși este compusă sub influența clasicismului muzical vienez, în „umbra” lăsată de Mozart (pe care îl admira) și Haydn (care i-a fost profesor), prima simfonie face deja să se distingă vocea personală a lui Beethoven, care venea să schimbe, prin următoarele sale lucrări, canoanele de până atunci. Premiera a avut la loc Burgtheater (teatrul național vienez) pe 2 aprilie 1800.

Dirijorul britanic JONATHAN BLOXHAM are o afinitate naturală pentru operă și și-a făcut debutul la Festivalul de la Glyndebourne în 2021, dirijând 4 reprezentații sold-out ale operei „Luisa Miller” cu London Philharmonic.

În stagiunea 2021-2022, s-a aflat pentru prima oară la pupitrul unor apreciate ansambluri ca Royal Philharmonic, Orchestra Simfonică din München, Luzern Symphony, Aalborg Symphony, Kammerakademie Potsdam ș.a. și a revenit alături de London Philharmonic, Salzburg Mozarteum, London Mozart Players, Orchestra Națională BBC of Wales, Royal Scottish National și orchestrele Hallé.

Cariera sa de dirijor a fost lansată atunci când a preluat funcția de dirijor asistent la City of Birmingham Symphony Orchestra, în perioada 2016-2018. A fost apoi invitat de Paavo Järvi să dirijeze un concert de vară cu Deutsche Kammerphilharmonie, care a dus la un proiect de înregistrare și apoi la concerte la Bremen și la Elbphilharmonie Hamburg.

O serie de debuturi remarcabile l-au consacrat pe baritonul britanic JONATHAN MCGOVERN drept "una dintre cele mai frumoase voci de bariton din prezent". Timbrul său puternic și prezența scenică au încântat publicul și criticii deopotrivă, iar în această stagiune el ocupă un post la Stadttheater Bern, unde printre rolurile sale se numără Oreste în noua producție a Silviei Paoli, Iphigénie en Tauride – Ifigenia în Taurida, Papageno în Die Zauberflöte – Flautul fermecat, Robert în Iolanta etc.

Un talent consacrat în Marea Britanie, printre cele mai recente momente importante se numără debutul în rolurile Apollo în Apollo și Dafné de Haendel pentru Royal Opera House - Covent Garden, Evgheni Oneghin, Don Giovanni și Papageno pentru Garsington Opera, Andrei în noua punere în scenă a lui David Pountney din Război și pace și Contele Almaviva din Le nozze di Figaro pentru Welsh National Opera, Pish Tush în The Mikado pentru English National Opera ș.a. Pe scenele de concert, a debutat ca Wigmaker în Ariadne auf Naxos pentru Festivalul Internațional de la Edinburgh sub bagheta lui Lothar Koenigs, precum și ca Aeneas în Dido and Aeneas pentru Early Opera Company, sub bagheta lui Christian Curnyn.

Pe plan internațional, printre cele mai importante momente au fost debutul său în rolul lui Papageno în noua producție a lui Jette Steckel din Die Zauberflöte – Flautul fermecat pentru Staatsoper Hamburg (sub conducerea lui Jean-Christophe Spinosi), Pelléas în noua producție a lui Barrie Kosky din Pelléas et Mélisande pentru Opera Comică din Berlin, sub conducerea lui Jordan de Souza, Don Giovanni la Théatre des Champs-Élysées, sub conducerea lui Giovanni Antonini ș.a.

