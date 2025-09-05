Justin Bieber lansează surprinzător al optulea său album, intitulat „Swag II”

Noua producție include 23 de piese și colaborări cu Tems, Lil B, Bakar, Hurricane Chris și Eddie Benjamin. Albumul a fost disponibil inițial pe YouTube Music, înainte de a ajunge pe celelalte platforme de streaming.

Bieber a anunțat lansarea albumului pe Instagram.

„Swag II” a fost anticipat prin afișe în Londra și bannere în Hollywood, similar promovării albumului anterior, potrivit publicației Variety. Bieber a lucrat la proiect în ultimele luni și a postat imagini din studio, sugerând pregătirea unui nou material.

„Swag II” crește totalul pieselor din seria „Swag” la 44, albumul precedent având 21 de piese și colaborări cu Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon și alții.

Primul album „Swag” a debutat pe locul 2 în Billboard 200 și a înregistrat cel mai mare număr de stream-uri din cariera lui Bieber, în timp ce single-urile „Daisies” și „Yukon” au ajuns pe locurile 2 și 8 în Billboard Hot 100.

(sursa: Mediafax)