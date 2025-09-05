x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Muzica Justin Bieber lansează surprinzător al optulea său album, intitulat „Swag II”

Justin Bieber lansează surprinzător al optulea său album, intitulat „Swag II”

de Redacția Jurnalul    |    05 Sep 2025   •   20:30
Justin Bieber lansează surprinzător al optulea său album, intitulat „Swag II”
Sursa foto: Hepta

Justin Bieber a lansat surprinzător, vineri dimineață, albumul „Swag II”, la mai puțin de 24 de ore după ce a anunțat proiectul. Este continuarea albumului „Swag”, apărut în iulie, tot fără avertisment prealabil, și reprezintă al optulea album din discografia cântărețului canadian.

Noua producție include 23 de piese și colaborări cu Tems, Lil B, Bakar, Hurricane Chris și Eddie Benjamin. Albumul a fost disponibil inițial pe YouTube Music, înainte de a ajunge pe celelalte platforme de streaming.

Bieber a anunțat lansarea albumului pe Instagram.

„Swag II” a fost anticipat prin afișe în Londra și bannere în Hollywood, similar promovării albumului anterior, potrivit publicației Variety. Bieber a lucrat la proiect în ultimele luni și a postat imagini din studio, sugerând pregătirea unui nou material.

„Swag II” crește totalul pieselor din seria „Swag” la 44, albumul precedent având 21 de piese și colaborări cu Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon și alții.

Primul album „Swag” a debutat pe locul 2 în Billboard 200 și a înregistrat cel mai mare număr de stream-uri din cariera lui Bieber, în timp ce single-urile „Daisies” și „Yukon” au ajuns pe locurile 2 și 8 în Billboard Hot 100.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Justin Bieber swag ii album
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri