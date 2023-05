Senzațional! Cum arată Kylie Minogue la 55 de ani?

Potrivit Spynews.ro, „Padam Padam” este noua piesă a lui Kylie Minogue, care a debutat la BBC Radio 2, joia aceasta. Unul dintre fanii ei a spus că este cea mai bună melodie pe care a lansat-o în ultimii ani.

„Senzațional! Este o piesă puternică, fresh, care marchează o nouă eră Kylie într-un mod pe care melodiile de până acum nu au făcut-o. Am simțit același lucru cu piesa Say Something!”, este unul dintre comentarii.

Kylie Minogue a explicat că numele piesei, „Padam Padam”, reprezintă sunetul bătăilor inimii.

Kylie Minogue, superbă la 55 de ani

Artista și-a câştigat statutul de star în urma rolului pe care l-a avut în producţia TV "Neighbours" (1985).

Datorita vocii sale speciale, Kylie Minogue a reuşit să se impună în topurile muzicale internaționale. După succesul primelor două single-uri din anul 1988, "Loco-Motion", care a staţionat pe primul loc în topul australian timp de şapte săptămâni, şi "I Should Be So Lucky" care a impus-o în topurile din lumea întreagă, artista a ales să se dedice exclusiv muzicii.

Au urmat cinci albume şi cea mai mare compilaţie de hit-uri, precum "Confide In Me" şi "Put Yourself In My Place" (1994), plasându-se în top zece din Marea Britanie de mai bine de 20 de ori consecutiv.

Apoi, în anul 1997 Kylie Minogue a lansat single-ul "Some Kind of Bliss", scris în colaborare şi produs de James Dean Bradfield şi Sean Moore de la The Manic Street Preachers.

Hiturile "Where the Wild Roses Grow", în duet cu Nick Cave, "Spinning Around", "Kids'", în duet cu Robbie Williams, "On a Night Like This", "Can't Get You Out of My Head", "In Your Eyes", "Love at First Sight", "Come into My World", ''Slow" sau "I Believe in You" i-au adus vânzări de peste 40 de milioane de albume în toată lumea, numeroase premii. Tot aceste melodii i-au adus şi o poziţie de top în rândul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.

Kylie Minogue, diagnosticată cu cancer la sân în 2005

Kylie a avut și probleme mari de sănătate. În anul 2005 a fost nevoită să-şi întrerupă turneul "Showgirl", după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân.

Apoi, în noiembrie acelaşi an a început şedinţele radioterapie la Paris, urmate de cele de chimioterapie. În noiembrie 2006, învingând boala, şi-a reluat cu succes turneul întrerupt, care s-a încheiat în 2007.