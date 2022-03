La 21 de ani, pianista KIRA FROLU cântă concertul compus de MOZART la aceeași vârstă

Miercuri, 9 martie 2022, de la 19.00, veți avea ocazia să o aplaudați pe Kira Frolu la SALA RADIO. Alături de ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO, tânăra pianistă va interpreta MOZART: Concertul nr. 9 pentru pian și orchestră - Jeunehomme, creat de marele Amadeus la doar 21 de ani.

Întregul eveniment se va derula sub bagheta unui alt muzician de origine română care și-a construit o carieră frumoasă în străinătate și mai ales în Franța, țara sa de adopție: dirijorul CHRISTIAN CIUCĂ.

În septembrie 2017, în cadrul Festivalului „George Enescu”, Christian Ciucă dirija un concert extraordinar pe scena Ateneului, cu Marea Mesă în do minor de Mozart. Evenimentul a fost susținut de Ansamblul Instrumental din Paris (Ensemble Instrumental de Paris) – formație pe care a fondat-o în 1998 - şi de Corul Naţional de Cameră Madrigal, cu participarea a patru solişti vocali de talie mondială. În cea de-a doua parte a concertului de la Sala Radio, Christian Ciucă propune publicului român o altă lucrare monumentală: Dixit Dominus de HANDEL, partitură interpretată cu participarea CORULUI ACADEMIC RADIO (dirijat de CIPRIAN ȚUȚU) și a soliștilor vocali CECILIA BUCERZAN, ANDREEA POŞCHINĂ, EMANUELA SĂLĂJAN, NICOLAE SIMONOV și CRISTIAN COANDĂ.

Cetăţean francez, născut în România, CHRISTIAN CIUCĂ a început studiul viorii la vârsta de 6 ani la Liceul „George Enescu“ din Bucureşti. Şi-a continuat studiile în România și în Germania, unde a studiat în paralel dirijat coral şi orchestral. Fiind concertmaestru al Orchestrei Filarmonice din Rostock (Germania), a lucrat cu mari artişti precum Menuhin, Jordan sau Maazel.

Ajuns la Paris, a creat Corul Jubilate în 1996, ansamblu pe care l-a condus aproape 20 de ani. A colaborat cu artişti importanţi precum Charlotte Rampling, Brigitte Fossey şi Patrick Poivre d'Arvor. Din 2002 este director artistic al Musiques au Pic Blanc – centru de stagii și cursuri de măiestrie, la Alpe d'Huez în Franţa.

KIRA FROLU a început studiul pianului la vârsta de 6 ani la Școala de Muzică nr. 3 din București, și apoi și-a continuat studiile la Colegiul Național de Muzică „Dinu Lipatti“. În primii doi ani de liceu a studiat filologie la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr“, înainte să fie acceptată la „Purcell School for Young Musicians” din Londra, la vârsta de 15 ani.

La 14 ani a avut debutul ei cu orchestra, la Bacău, alături de Filarmonica „Mihail Jora”. A interpretat ulterior diferite concerte pentru pian, alături de orchestre din Marea Britanie, Polonia, Ucraina, România etc. Câstigatoare a concursului-festival „Pianale”, Germania - ediția 2019, ea este susținută de programul EMCY (European Union of Music Competitions for Youth) pentru tineri muzicieni și ete invitată constant să prezinte recitaluri în Germania. Este laureată și a concursurilor internaționale „Vladimir Krainev” - Ucraina, „Maria Tjarri” - Cipru, „Jeunesses Musicales” - România și „Young Pianists of the North” - Marea Britanie.

De asemenea, în 2020 ea a fost finalistă a concursului „Bursa Moștenitorii României Muzicale”, proiect organizat de Radio România Muzical. În urma acestui eveniment, a fost invitată să susțină un recital transmis în direct de la Sala Radio, dar și să colaboreze cu diferite orchestre din țară și cu Cvartetul „Arcadia”. Înregistrările ei au fost difuzate de BBC 3 în cadrul programului „Notturno”.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical - și LIVE online, pe site-urile celor două posturi de radio.