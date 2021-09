Leonidas Kavakos, Valery Gergiev, Adam Fischer, Maia Morgenstern și Alexandra Dariescu azi, la Festivalul Enescu

Violonistul Leonidas Kavakos, celebru pentru tehnica lui perfectă, faimoșii dirijori Valery Gergiev și Adam Fischer, actrița Maia Morgenstern și pianista Alexandra Dariescu țin capul de afiș astăzi, 6 septembrie, la Festivalul Enescu.

Leonidas Kavakos, recunoscut internațional ca unul din violoniștii greu de egalat, mai ales datorită tehnicii fără de cusur, datorită măiestriei captivante și a integrității muzicii sale, va interpreta Concert pentru vioară și orchestră op. 35 în Re major de Ceaikovski, în această seară, de la ora 19.30, la Sala Palatului, împreună cu Orchestra Filarmonicii din Munchen, sub bagheta dirijorului Valery Gergiev. În partea a doua a serii, orchestra va interpreta monumentala Simfonie a 6-a în La major WAB 106 de Anton Bruckner.

De la 16.30, la Ateneu, cunoscutul dirijor Adam Fischer dirijează Orchestra de Cameră din Basel. Pianista Cristina Dariescu va interpreta Concertul în la minor pentru pian și orchestră op. 7 de Clara Schumann, lucrare care este considerată de specialiști un manifest de mare feminism. A doua parte a concertului aduce publicului frumoasa și melancolica Simfonia a IIIa în la minor op. 56, Scoțiana, de Felix Mendelssohn Bartoldy.

Cunoscuta actriță Maia Morgenstern va fi recitatoarea în spectacolul Pierrot Lunaire, de Arnold Schoenberg, care va avea loca astăzi, la Cotroceni, de la ora 19.00, în seria București Creativ, cu participarea Ansamblului Constantin Silvestri și sub bagheta dirijorului Iosif Ion Prunner.

Din seria Festivalul Enescu în țară, la sala Auditorium Maximum din Cluj Napoca, va avea loc de la ora 19:00, recitalul Cvartetului Fine Arts, cu Beethoven și Șostakovici în program.

AGENDA ZILEI

CONCERTE

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

ORCHESTRA DE CAMERĂ DIN BASEL

ÁDÁM FISCHER dirijor

ALEXANDRA DARIESCU pian

Program:

Clara Schumann Concertul în la minor pentru pian și orchestră op. 7

Mendelssohn Simfonia nr. 3 în la minor op. 56, Scoțiana

​

Adam Fischer este unul dintre cei mai importanți dirijori ai prezentului. Născut în 1949 la Budapesta, student al lui Hans Swarowsky, știa încă de la o vârstă fragedă că muzica poate și trebuie să transmită un mesaj. A înființat Filarmonica Austro-Ungară Haydn în 1987 cu muzicieni din cele două țări de origine, Austria și Ungaria, pentru a depăși nu numai granițele Cortinei de Fier, ci și prejudecățile împotriva muzicii lui Joseph Haydn. Înregistrarea sa a celor 104 simfonii complete de Joseph Haydn rămâne de neegalat până în prezent. Adam Fischer este membru de onoare al Musikverein für Steiermark din Graz. El deține titlul austriac onorific de Profesor și a primit Ordinul Dannebrog de la Regina Danemarcei.

Pianistă și creatoare a spectacolului „The Nutcracker and I”, Alexandra Dariescu se remarcă ca o voce originală ale cărei valori fundamentale strălucesc o lumină asupra egalității de gen atât în ​​programele sale de concert cât și în recital, precum și în susținerea unor lucrări mai puțin cunoscute, pledând pentru diversitate și incluziune. Dariescu a cântat cu orchestre precum Orchestra Filarmonică Regală din Londra și Orchestra Filarmonică din Londra, Orchestra Simfonică BBC, Orchestra Națională a Franței, Orchestra Filarmonică din Oslo, Orchestra de Tineret a Uniunii Europene, Orchestra Simfonică din Utah, Orchestrele Simfonice din Quebec, Sydney și Melbourne, printre altele.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN MÜNCHEN

VALERY GERGIEV dirijor

LEONIDAS KAVAKOS vioară

Program:

Ceaikovski Concertul în re major pentru vioară și orchestră op. 35

Bruckner Simfonia nr. 6 în la major WAB 106

Născut la Moscova, Valery Gergiev a studiat inițial dirijatul sub coordonarea lui Ilya Musin la Conservatorul din Leningrad. În timp ce era încă student, a câștigat concursul de dirijat Herbert von Karajan la Berlin. În 1978, în vârstă de 24 de ani, Valery Gergiev a devenit dirijor asistent al lui Yuri Temirkanov la Opera Mariinsky, unde a debutat în dirijarea adaptării de Serghei Prokofiev a operei ”Război și Pace” de Tolstoi. În urmă cu mai bine de două decenii, el și-a asumat funcția actuală de director al legendarului Teatru Mariinsky din Sankt Petersburg, care a devenit de atunci o piatră de temelie a culturii de operă din Rusia. Cooperarea strânsă a lui Valery Gergiev cu Filarmonica din München a început în sezonul 2011-12. De atunci, a interpretat toate simfoniile de Dmitri Șostakovici și un ciclu de lucrări de Igor Stravinsky, atât cu Filarmonica, cât și cu Orchestra Mariinsky. Începând cu sezonul 2015-16, ocupă funcția de dirijor principal al Filarmonicii din München.

Leonidas Kavakos este un artist de anvergură care lucrează cu cele mai bune orchestre și cei mai buni dirijori din lume și interpretează recitaluri în sălile cu premiere mondiale. Este un artist de excepție care înregistrează sub egida Sony Classical. Cei mai importanți 3 mentori ai săi sunt Stelios Kafantaris, Josef Kavakos și Ferenc Rados, colaboratori recurenți și în prezent. Până la vârsta de doar 21 de ani, Leonidas Kavakos câștigase deja 3 competiții majore: Concursul Sibelius (1985) și competițiile Paganini și Naumburg (1988). Succesul rapid l-a condus la înregistrarea originalului Concert pentru vioară Sibelius (1903/1904), prima sa înregistrare, care a câștigat Permiul Anual pentru Concert Gramophone (1991). Ulterior a câștigat numeroase alte premii.

SERIA: FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 19.00​

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA AUDITORIUM MAXIMUM, Cluj-Napoca

CVARTETUL FINE ARTS

Program:

Beethoven Cvartetul de coarde nr. 1 în fa major op. 18 nr. 1

Șostakovici Cvartetul de coarde nr. 1 op. 49

Ceaikovski Cvartetul de coarde nr. 1 în re major op. 11

Cvartetul Fine Arts, „unul dintre numele placate cu aur în muzica de cameră” (Washington Post), se clasează printre cele mai distinse ansambluri din muzica de cameră de astăzi, având o istorie impresionantă de spectacole și o discografie extinsă de peste 200 de lucrări înregistrate. Fondat în Chicago în 1946, Cvartetul este unul dintre puținele ansambluri care au înregistrat și au făcut turnee internaționale timp de trei sferturi de secol.

Violoniștii de renume ai Cvartetului, Ralph Evans (câștigător al Concursului Internațional Ceaikovski) și Efim Boico (ce a cântat ca vioara întâi în cadrul Orchestrei de la Paris sub bagheta lui Barenboim) au cântat împreună timp de 38 de ani. Li se alătură doi muzicieni eminenți: violistul Gil Sharon (fondatorul ansamblului Amati) și violoncelistul Niklas Schmidt (cofondator al Trio Fontenay).

Multe dintre cele mai recente lansări ale Cvartetului au fost selectate pentru a fi incluse pe listele de nominalizări ale premiilor Grammy la categoriile „Cel mai bun album clasic” și/sau „Cel mai bun spectacol de muzică de cameră” și au primit mai multe premii și distincții. Cvartetul a primit, de asemenea, premiul CMA/ASCAP pentru repertoriu ”aventuros” , oferit în comun de Muzică de Cameră America și Societatea Americană de Compozitori, Autori și Editori. Cele mai recente CD-uri ale Cvartetului (Mozart, Dvorak) au fost lansate în 2021 sub egida Naxos.

BUCUREȘTIUL CREATIV

ORA ÎNCEPERII: 19.00​

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: MUZEUL NAȚlONAL COTROCENI

Program:

Arnold Schoenberg - Pierrot Lunaire op. 21

MAIA MORGENSTERN recitator

ANSAMBLUL CONSTANTIN SILVESTRI

IOSIF ION PRUNNER dirijor

CRISTIAN NICULESCU pian

CRISTINA ENĂȘESCU proiecție video

DAN SCHLANGER regizor

Traducerea textului din limba franceză: VLADIMIR POPESCU-DEVESELU

Partea I

Saint-Saëns Les cloches du soir op. 85

Debussy La terrasse des audiences du clair de lune

Dediu Pierrot solaire

Actul I. Pierrot Lunaire

Partea a II-a

Enescu Carillon Nocturne op.18

Satie Gnossienne nr. 3

Satie Nocturna nr. 3

Actul al II-lea. Pierrot Lunaire

Partea a III-a

Mozart La tartine de beurre

Mozart Șase dansuri germane K. 606

Actul al III-lea. Pierrot Lunaire

Încheiere:

Mozart Cinci contradansuri pentru orchestră K. 609

*Pe durata unora dintre lucrările instrumentale prezentate în spectacol va fi proiectată o videogramă, împărțită în trei părți, având subiect aspecte din viața și creația lui Arnold Schoenberg.

Distins cu “Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler” (2003), dirijorul Iosif Ion Prunner s-a născut la Bucureşti într-o familie de muzicieni şi veche tradiţie culturală. A debutat ca pianist la vârsta de şase ani şi a cântat pe scena Ateneului Român la paisprezece ani. În 1991 a înfiinţat Fundaţia şi Orchestra de cameră „Constantin Silvestri“, iar în 1996 a fost directorul Concursului internaţional de dirijat cu acelaşi nume. În anul 1997, maestrul Cristian Mandeal i-a încredinţat conducerea Corului Filarmonicii. A fost felicitat de celebrul pianist și dirijor Daniel Barenboim, care şi-a exprimat “admiraţia şi afecţiunea” pentru dirijor şi ansamblul condus de acesta, după colaborarea avută în cadrul Festivalului „George Enescu”.

Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului.

Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné​

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021 Realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.