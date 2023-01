Lisa Marie Presley va fi înmormântată la Graceland

Ea s-a stins din viață la 54 de ani, pe 12 ianuarie 2023, din cauza unui stop cardiac.

Mama sa, Priscilla Presley, fiicele artistei, Riley Keough, în vârstă de 33 de ani, şi gemenele Finley şi Harper Lockwood, în vârstă de 14 ani, i-au adus un ultim omagiu.

Cu două zile înaintea morții sale, Lisa Marie a participat, împreună cu mama sa, la ceremonia de decernare a premiilor Globurile de Aur unde a concurat pelicula "Elvis". Austin Butler, care a interpretat rolul principal, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor și le-a adus un omagiu celor două femei.

Lisa Marie și-a început cariera muzicală cu albumele "To Who It May Concern" şi "Now What", care au ajuns în top 10 Billboard 200.

Ea a fost singurul copil al vedetei rock Elvis Priesley și avea 9 ani când tatăl său, în vârstă de 42 de ani, a murit din cauza drogurilor. Cântăreața a avut o viață personală zbuciumată, divorțând de patru ori. Printe soții săi au fost vedeta pop Michael Jackson și actorul Nicolas Cage.

Elvis Presley şi alţi membri ai familiei sale sunt înmormântaţi la Meditation Garden din Graceland. Mormântul Lisei Marie este acum lângă cel al fiului ei, Benjamin Keough, care a murit în 2020, la vârsta de 27 de ani, cauza decesului fiind sinuciderea.

