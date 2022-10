Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Liverpool va găzdui concursul Eurovision 2023 Liverpool va găzdui concursul Eurovision 2023

Liverpool va găzdui concursul Eurovision 2023

07 Oct 2022 • 22:49







Sursa foto: Hepta

Liverpool, orașul unde au cântat The Beatles, Frankie Goes to Hollywood și The Wombats va găzdui concursul Eurovision pe 13 mai, după ce a învins Glasgow, relatează BBC.