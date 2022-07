Living Rock, festivalul alternativ de pe plaja sălbatică Tuzla, își anunță line-up-ul complet

Spre deosebire de edițiile anterioare, când cap de afiș au fost artiștii autohtoni, festivalul aduce anul acesta în line-up drept cap de afiș o trupă din străinătate; renumita formație belgiană Balthazar revine în România, unde are deja o comunitate numeroasă de fani. Pe lângă ei, pe plaja Tuzla vor mai concerta byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Vița de Vie, Coma, Luna Amară, Piqued Jacks (Italia), Silent Strike, Luiza Zan & Gyárfás István, Bogdan Simion & Lăutarii de Mătase, Amadeus, Dl. Goe, Oigăn + Doru, Toulouse Lautrec și E.M.I.L.

Până la festival, puteți trimite gratuit prietenilor voștri cărți poștale în care să-i chemați alături de voi pe plaja Tuzla! Pe site-ul Pink Post - pinkpost.ro/cartepostala/ - puteți alege una dintre imaginile surprinse de fotograful Cătălin Georgescu chiar pe plajă, în spațiul de festival, și s-o transformați într-o invitație inedită. Astfel veți obține o amintire marină, livrată în cutiile poștale de Pink Post, cel mai mare operator privat de servicii poștale din România.

photo credit Cătălin Georgescu