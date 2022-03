Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › "Love Around the World": Seară de JAZZ la SALA RADIO "Love Around the World": Seară de JAZZ la SALA RADIO

Joi, 10 martie 2022 (de la 19.00), jazz-ul cucerește din nou Sala Radio, de această dată cu o seară dedicată pieselor create în jurul iubirii. Sub titlul "Love Around the World" („Dragoste in jurul lumii”), evenimentul conceput de trompetistul SEBASTIAN BURNECI propune publicului piese ca Blame it on my Youth, I Wish You Live, I Fall in Love to Easily, Guarda che luna, Somos novios, Love Has Come ș.a.