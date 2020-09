„Luceafărul” de Mihai Eminescu transpus în operă rock, în cadrul Sibiu Opera Festival

Un concert vocal-simfonic cu orchestra simfonică a Filarmonicii Sibiu și „Lucifer - A rock opera” sunt propunerile proiectului Sibiu Opera Festival pentru vineri, 11 octombrie 2020. Evenimentele se vor desfășura la Biserica Evanghelică C.A., respectiv Piața Mare din Sibiu. Programul complet al festivalului poate fi consultat pe site-ul și aplicația oficială a Filarmonicii de Stat Sibiu.

Chiar dacă se află în plin proces de restaurare, Biserica Evanghelică C.A. din Sibiu va fi gazda unui concert vocal-simfonic susținut de Orchestra simfonică a Filarmonicii Sibiu condusă de dirijorul Tiberiu Soare. Soliștii concertulului vor fi soprana Melinda Samson și trompetiștii Medve Sandor și Dumitru Torcin.

Soprana Melinda Samson şi-a început studiile muzicale la Liceul de Muzică "Sigismund Toduţă" din Cluj Napoca, iar în 2005 a absolvit Academia de Muzică "Gheorghe Dima", specializându-se la masterclassuri în Arta liedului şi Canto baroc. În calitate de solistă participă la numeroase concerte vocal-simfonice, camerale, gale de operă, recitaluri de lied şi festivaluri, atât în ţară cât şi peste hotare (Germania, Austria, Ungaria, Republica Moldova, Turcia). În prezent este lector universitar la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul de Artă Teatrală. Concertul este programat la ora 18, la Biserica Evanghelică C.A., Piața Huet.

Al doilea eveniment al zilei se va desfășura în Piața Mare, cu începere de la ora 20. Este pentru prima dată când, în proiectul Sibiu Opera Festival, publicul va putea urmări o operă rock. „Lucifer – A Rock Opera” este un proiect realizat de Adrian Tăbăcaru în colaborare cu 22 de muzicieni, actori, oameni de cultură sau pur și simplu artişti. Conceptul vizual al acestei opere este realizat de Costin Chioreanu – desenator, ilustrator şi unul dintre cei mai apreciaţi artişti video în întreaga lume, care a lucrat până acum nume mari ale muzicii rock internaţionale, precum: Emperor, Arch Enemy, Ghost, At The Gates, Corrosion Of Conformity, Paradise Lost, Kataklysm, Napalm Death, Solstafir, Ihsahn și Leprous. Opera este bazată pe traducerea în limba engleză a poemului “Luceafărul” de Mihai Eminescu, traducere realizată de către Dimitrie Cuclin.