Lucia, JazzyBIT și Funkorporation vor reprezenta România la HEMI Music Awards

27 de artiști și trupe din Europa Centrală și de Est au fost selectați să participe în prima etapă a HEMI Music Awards 2021 - un program de talente pentru muzicienii care vor să-și dezvolte o carieră internațională. Lucia, JazzyBIT și Funkorporation sunt cei trei artiști selectați de juriul internațional care vor reprezenta Romania în cadrul programului.

Dintre cei 285 de artiști înscrisi, provenind dintr-o multitudine de genuri muzicale, juriul internațional a selectat 27 - câte 3 artiști sau trupe din fiecare țară. Aceștia vor participa la o serie de activități menite să-i ajute să-și dezvolte cariera în noi teritorii. Artiștii vor beneficia de acreditări la conferințe și showcase-uri din Europa, vor beneficia de sesiuni de training și expunere media, vor primi consultanță de business din partea birourilor de export șamd. Lista completă a artiștilor selectați este aici: https://fb.watch/39eBnjq7X8/

Probabil primul star YouTube al României, Lucia, a debutat în 2012 cu single-ul „Silence” – acesta aducându-i peste 27 de milioane de vizualizări și legiuni de fani în toată lumea. Treptat, și-a construit o nișă sonoră proprie și a lansat două albume: „Silence” și „Samsara”, iar momentan lucrează la un nou EP de studio.

Lucia – Catastrophe: https://youtu.be/bbNQut96VY8

JazzyBIT este un trio format din Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) și Szabó Csongor-Zsolt (tobe), ce activează din 2012 și oferă o combinație energică de jazz și rock, presărată pe alocuri cu blues, latin și funk. Până în prezent, JazzyBIT a concertat în 9 țări, pe 2 continente, participând la câteva dintre cele mai mari festivaluri de jazz din lume (Jarasum International Jazz Festival în Coreea de Sud, Vilnius Mama Jazz Festival în Lituania sau Belgrade Jazz Festival în Serbia), dar și în câteva dintre cele mai renumite cluburi de jazz din Europa (Reduta Jazz Club în Praga, Sunset Sunside în Paris, sau Budapest Jazz Club).

JazzyBIT – Le Tunk (The Alt Club Sessions): https://youtu.be/SARSz0j7QQI

FUNKorporation sunt o trupă fondată în 2011 la Cluj- Napoca. Își descriu muzica ca fiind Garage funk, Jazzy Soul, Balkan Pop. De-a lungul anilor au cântat alături de o mulțime de trupe precum: Heaven Street Seven, Kistehen, IRIE Maffia, PASO, Şuie Paparude, byron, Compact și Moonlight Breakfast.

FUNKorporation - Purple Love (Official Music Video): https://youtu.be/F8d-iIF9NZY

Lucia. Foto: Raluca Mărgescu

Despre HEMI

Hub for the Exchange of Music Innovation (HEMI) este o inițiativă a 10 organizații de muzică din Europa Centrală și de Sud-Est, co-finanțată de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, pe o durată de 4 ani (2020-2023). Dezvoltat ca un grup, parteneriatul include organizații publice și private, asociații, organizatori de festivaluri și de conferințe, birouri de export și o școală despre industria muzicală.

Viziunea HEMI este să creeze un „hub muzical” sustenabil, să dezvolte modele de business inovative, să co-producă și co-promoveze evenimente noi/ produse, să creeze un incubator pentru profesioniștii din industria muzicală și să susțină artiștii și nevoile actuale ale pieței.

Găsiți mai multe informații pe www.hemimusichub.eu.

Despre MMB

Conferința Mastering the Music Business este primul și cel mai mare eveniment profesional organizat în România pe teme de industrie muzicală. Evenimentul se adresează artiștilor, managerilor, agentiilor de booking, agențiilor de PR muzical și celorlalți reprezentanți ai industriei - tour manageri, avocați, promoteri, reprezentați ai label-urilor majore și independente. În cele patru ediții de până acum au participat peste 200 de speakeri din România, Europa și Statele Unite ale Americii.



În cadrul MMB Showcase Festival, festivalul asociat conferinței Mastering the Music Business, trupe românești și internaționale concertează atât în fața participanților la conferință, creându-și noi oportunități de business, cât și în fața publicului spectator la concerte – mărindu-și astfel baza de fani.



Conferința MMB a fost înființată în anul 2016 și este organizată de Asociația RAW Music.

