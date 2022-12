Mariah Carey a doborât încă un record cu celebra piesă "All I want for Christmas is you"

De aproape 30 de ani, single-ul "All I Want For Christmas" a devenit un simbol al Crăciunului fiind ascultat de milioane de oameni. Nici anul 2022 nu a făcut excepţie de la această regulă pentru celebra cântăreaţă americană. Single-ul, compus de fostul ei soţ Tommy Mottola, a atins un nou record, reușind să devină cântecul cu cele mai multe difuzări într-o singură zi pe platforma Spotify, fiind audiat de 21,27 milioane de ori.

Merry Christmas everybody!!! Did not expect to wake up to this amazing surprise!!!! ❄️❤️ https://t.co/Pff4HwGfPo pic.twitter.com/nIJqVQE8Gn December 25, 2022



Mariah Carey a reacționat rapid după anunțul de pe Twitter al companiei specializate Chart Data. Cântareața a distribuit pe reţelele de socializare o înregistrare video care o arată căzând (de fericire) pe o canapea în momentul aflării acestei veşti. "Nu mă aşteptam să mă trezesc cu această magnifică surpriză", a scris vedeta americană într-un mesaj pe contul ei de Twitter, care a fost vizionat de aproape 5 milioane de persoane.

Lansat în noiembrie 1994, acest cântec cu versuri scrise de Mariah Carey şi Walter Afanasieff este single-ul de promovare a celui de-al patrulea album de studio al interepretei pop, care s-a numit "Merry Christmas"

Câți bani câștigă Mariah Carey în fiecare an, cu piesa „All I Want for Christmas Is You”, lansată în 1994

.„All I Want for Christmas Is You” a devenit un simbol în fiecare an, de Crăciun. În întreaga lume se ascultă melodia lansată de Mariah Carey, iar pentru asta, artista primește aproximativ 2,5 milioane de euro anual, pentru drepturile de autor asociate acestui cântec, potrivit Ouest-France. Din 1994, până în prezent, Mariah Carey a adunt peste 60 de milioane de dolari.

Fiind impulsionată de succesul ei anual, Mariah Carey a dorit să-şi înregistreze statutul de "Regina Crăciunului" ca marcă oficială. Solicitarea i-a fost însă refuzată de justiţia americană în luna noiembrie, considerând că acea titulatură era mult prea generică.

Mariah Carey, dată în judecată pentru plagiat pentru All I Want For Christima Is You

Andy Stone, un compozitor country a declarat că hit-ul „All I Want for Christmas Is You' al artistei Mariah Carey este copiat după propriul său cântec. În plângere, acesta a spus că piesa a fost lansată pentru prima dată în 1989 și a cerut instantei daune de 60 milioane de dolari pentru încălcarea drepturilor de autor. Plângerea a fost respinsă, din lipsă de puncte comune reale. Cu excepţia titlului, dar, conform Oficiului pentru drepturi de autor din Statele Unite există nu mai puţin de 177 de cântece intitulate ”All I Want For Christmas Is You”.

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You