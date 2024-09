Marina Voica împlinește astăzi 88 de ani. Cum arată acum celebra cântăreață

După terminarea facultății, Marina Voica s-a stabilit definitiv în România, iar familia ei a rămas în Rusia.

La vârsta ei, Marina Voica dansează, cântă şi conduce prin oraş. A suferit o intervenție chirurgicală la inimă dar s-a recuperat perfect.

Interpreta a trecut prin clipe grele în urmă cu trei ani, când a fost nevoită să suporte o operaţie la inimă. Organul a fost afectat din cauza unei probleme din tinerețe. "Nu mai puteam să respir, nu mai puteam să fac nici 10 paşi", a mărturisit artista la emisiunea "News Magazine".

Anul trecut, Marina Voica a decis cum va fi înmormântată

Marina Voica a luat o decizie semnificativă privind viitorul ei. La 87 de ani, cântăreața și-a cumpărat locul de veci și a făcut pregătiri pentru momentul inevitabil al trecerii în neființă.

Deși este originară din Rusia, Voica a ales să fie înmormântată în România, țara care i-a fost casă și unde a încântat generații întregi cu muzica sa. Artista și-a achiziționat un loc de veci la Cimitirul Bellu din București, unde a fost ridicată și o statuie din marmură de Simeria, înfățișându-i chipul.

„Nu mă tem de moarte. Nu vreau să fiu înmormântată în Rusia. Am deja un loc de veci la Bellu, din București. Am acolo și o statuie, mă așteaptă, realizată din marmură de Simeria, după chipul meu, leită sunt!”, a declarat Marina Voica pentru click.ro.

Chiar dacă multe persoane evită să discute despre moarte, artista este conștientă de inevitabilitatea acestui moment și a dorit să se asigure că dorințele ei vor fi respectate. Cu toate acestea, Voica a asigurat fanii că este într-o stare bună de sănătate și are încă multe de realizat.

„Multă lume se miră când o vede. Dar, să mai aștepte, mai am treabă pe pământ, spectacole, evenimente. Nu sunt foarte bolnavă, am grijă de mine.”, a adăugat artista.

Când afară plouă, plouă...

Îndrăgita Marina Voica nu are doar o carieră de succes, ci și o poveste de viață impresionantă. Cântăreața s-a căsătorit la 19 ani cu primul ei soț, un coleg de facultate, dar a ajuns rapid la divorț. Viața i-a fost marcată și de povestea de dragoste trăită alături de Laurențiu Cazan, dar și de iubirea neîmplinită cu Horia Moculescu.

Pe lângă cariera de succes, cântăreața a trecut printr-un divorț și a rămas văduvă la 43 de ani, după ce al doilea soț a murit, răpus de cancer.

Pe Marcel Voica, primul soț, l-a cunoscut la 19 ani. Au divorțat după 6 ani

Despre primul soț al Marinei Voica se știu relativ puține lucruri. Artista l-a cunoscut pe când avea 19 ani și era coleg cu ea de facultate. Au făcut pasul cel mare la scurt timp după primele întâlniri. Au ajuns să divorțeze după șase ani,

Cu medicul Viorel Teodorescu a fost căsătorită timp de 17 ani. Artista a rămas văduvă la 43 de ani

În schimb, povestea de dragoste trăită alături de Viorel Teodorescu este cea care i-a adus împlinirea. Era încă în căsnicia cu primul soț atunci când l-a cunoscut pe cel de-al doilea soț. Au fost împreună 17 ani, dar bărbatul a murit la 41 de ani, răpus de cancer.

Horia Moculescu a mărturisit că a fost îndrăgostit nebunește de Marina Voica în tinerețe

Cuvinte de laudă la adresa Marinei Voica are și Horia Moculescu. Compozitorul spunea mereu că a avut o relație specială cu artista și își aduce aminte cu drag de perioada în care plecau împreună în turnee.

„Marina, tu știai că vorbesc despre tine. Eu am atâtea de spus despre tine. N-aș vrea ca lumea să nu știe că primul turneu împreună cu tine a fost în 1964. Plecam în turneu cu lunile. Mergeam cu vagonul de dormit și ne trezeam, ne culcam împreună. (...) Știa de atunci că țineam la ea. Pleca ea undeva fără să știu eu?”, declara Horia Moculescu, la Antena Stars.

Iubirea pasională cu Laurențiu Cazan. Între cei doi era o diferență de 21 de ani

Marina Voica a format un cuplu și cu Laurențiu Cazan. În ciuda diferenței de vârstă de mai bine de 20 de ani, cei doi au fost împreună și în viața personală, asta după ce s-au cunoscut la un festival de muzică. Au cântat împreună pe scenă, doar că relația lor s-a terminat după trei ani, iar în urmă cu ceva timp, s-au revăzut, tot așa uniți de pasiunea pentru muzică.

„Printre invitații în recital s-au numărat și Marina Voica. Nu am invitat-o eu sau nu a fost vreo înțelegere, pur și simplu așa s-a întâmplat. Dacă am văzut că mi-au pus în aceeași zi recitalurile. A mai fost și Ion Ghițulescu i am propus să cântăm ceva împreună. Pentru că este inedit nu ne mai văzusem în concert de peste 20 de ani și am fost noi ne-am mai întâlnit întâmplător în orașul în care ea stă la Breaza. Dar de data asta a fost ceva extraordinar”, declara Laurențiu Cazan, la Antena Stars.

Grecul cu care s-a reîntâlnit la 66 de ani

Atunci când se aștepta mai puțin, Marina Voica s-a reîntâlnit cu un grec pe care nu îl mai văzuse de ani buni. Bărbatul era mai tânăr cu 20 de ani decât ea și făcuse rost de numărul ei de telefon de la Margareta Pâslaru. Grecul o mai aștepta în țara lui natală și chiar i-a propus artistei, la acel moment, să vină mai des acasă la el, dar cântăreața s-a retras la Breaza de ani buni.

