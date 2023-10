Masterclass de operă franceză la Ateneul Român

„Susținerea tinerelor talente din România este esențială,întrucât acum concurența este foarte puternică în lumea muzicală, iar nivelul este din ce în ce mai ridicat. Franța este alegerea mea de viață, dar România este țara mea de suflet. Ce poate fi mai frumos decât să auzi o voce românească strălucind pe scenele internaționale? Mi se umple inima de mândrie și de bucurie pentru că talentul românesc este prezent și mă simt atât de bine când pot să împărtășesc tot ce am acumulat într-o viață de cântăreț! Repertoriul francez, trăind la Paris, pare mai ușor din punct de vedere tehnic, dar este extrem de dificil ca pronunție, stil , interpretare subtilă și frazare. Am multe ateliere lirice și cursuri de măiestrie susținute pentru tineri în alte țări și am simțit nevoia acum de a acorda ajutor talentelor din România Et me voilà ! Cu cel mai formidabil pianist al marilor soliști, dirijor al corului Operei Naționale de la Paris și care a dirijat Montecchi e Capuletti”, declară soprana Mihaela Mingheraș, inițiatoarea proiectului

Membrii Corului Filarmonicii George Enescu vor putea participa gratuit (pasiv) la cursurile de măiestrie. Preselecția este deschisă până pe 9 octombrie, iar artiștii înscriși până în data de 13 octombrie beneficiază de reducerea taxei.

Candidații pot trimite CV-ul și un link cu o înregistrare video până pe 9 octombrie 2023 la adresa association.provoces@gmail.com.

Informații: Telefon/WhatsApp: +33 660 390 136

Mihaela Mingheras-Couture a cântat de-a lungul carierei în teatrele de operă din Paris, Avignon, Rouen, Limoges, Lyon, Bordeaux, Nantes, Compiegne, Lille și Monaco, iar printre colaborările sale se numără cele cu dirijorii Lawrence Foster, Guy Condette, Richard Bradshaw, Friedrich Pleyer și Cyril Diederich. I-a avut ca parteneri de scenă pe Leontina Vaduva, Giovanna Casolla, Gregory Kunde ș.a. Ca finalistă a Concursului International de Canto de la Toulouse și a celui de la Belvedere (Viena), a beneficiat de o bursă de perfecționare a Fundației France Telecom în cadrul căreia a studiat sub îndrumarea Verei Rózsa și cea a Ilenei Cotrubaș. Câteva dintre rolurile în care soprana de origine română a fost aplaudată sunt: Gilda din Rigoletto de Verdi, Susanna din Nunta lui Figaro de Mozart, Marguerite din Faust de Gounod, Micaela din Carmen de Bizet, Zerlina din Don Giovanni de Mozart, Pamina din Flautul fermecat de Mozart și multe altele. Preocupată de formarea tinerei generații de muzicieni, Mihaela Mingheras-Couture este invitată să predea cursuri de măiestrie în Franța, Statele Unite ale Americii, Liban și Olanda.

Pianist, maestru de cor și dirijor cu o carieră de peste patru decenii, Denis Dubois și-a început activitatea la doar 20 de ani la Opera din Nancy, iar după o perfecționare la Royal College din Londra, Susanne Sarroca i-a oferit postul de pianist la Centre National d’Insertion Professionnelle d’Artistes Lyriques de Strasbourg. Denis Dubois a abordat și zona didactică la Conservatoire du 9ème. Între 1989 și 1992, a susținut cursuri de măiestrie la Centre National d’Insertion Professionnelle d’Artistes Lyriques de Marseille sub îndrumarea lui Christian Gangneron. La Opera din Paris, unde a activat din anul 1993, a colaborat frecvent cu dirijori precum Philippe Jordan, Evelino Pido, Bruno Campanella, Giacomo Sagripanti, Riccardo Frizza, Lorenzo Viotti, Marc Piollet, Maurizio Benini, Renato Palumbo, Marco Baldieri, Gary Bertini, Michele Mariotti ș. a. și a dirijat el însuși producții de operă, colaborând, printre alții, cu Nadine Sierra, Pretty Yende, Anna Pirozzi, Nathalie Dessay și Placido Domingo.

Rareș Zaharia, considerat cel mai de succes regizor român de operă al generației sale, a început ca asistent la teatre de prestigiu, lucrând cu regizori de renume precum Irina Brook, Petrika Ionesco și Silviu Purcărete. A fost primul și singurul regizor român selectat în academia Festivalului de la Aix-en-Provence, la Bayerische Theatherakademie August Everding (München) şi la Academia de Operă de la Verona. Montările sale au putut fi admirate în teatre precum Opera Naţională din Bucureşti, Théâtre du Luxembourg la Paris, Opera Română din Craiova, Festivalul de la Aix-en-Provence, Teatro Municipal Sao Luiz din Lisabona, Opera din Regensburg, Beit Mazia Theatre, Gerard Bachar Centre for the Arts Ierusalim, sau Arison Auditorium la Tel-Aviv. A susţinut cursuri de măiestrie în domeniul regiei la Israeli Arts and Science Academy din Ierusalim în cadrul International Masterclass of Vocal Arts Jerusalem (IMVAJ). Între 2018 si 2021 Rareş Zaharia a fost directorul artistic al Centrului C. Bechstein de la Paris.