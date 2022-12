Doliu în lumea muzicii internaționale. A murit Maxi Jazz, vocea celebrei trupe britanice Faithless

Maxi Jazz a fost muzician, DJ, rapper şi compozitor. A avut emisiunii la radio-uri pirat din UK în anii 1980 şi a colaborat în anii '90 cu Jamiroquai. Din 2015 a creat o nouă grupă, numită Maxi Jazz & The E-Type Boys. În acel grup artistul era solist principal şi cânta la chitară. Maxi era foarte pasionat de automobile şi avea o colecţie impresioannta, care a apărut în emisiuni de specialitate. Avea chiar şi o echipă de curse, Maxi Jazz Racing, fondată în anul 2000.

Fosta sa colegă de trupă, Sister Bliss, a anunțat că Maxi Jazz a murit „liniștit în somn”, în casa sa din sudul Londrei, vineri seara.

„Vă trimit dragoste tuturor celor care ne-ați împărtășit călătoria muzicală. Aveți grijă unul de celălalt, da?”, a spus ea pe Twitter.

