Mayumi Kanagawa din SUA a câștigat Concursul Internațional George Enescu 2024, Secțiunea Vioară

Pe locul al doilea s-a situat Hyeonjeong Lee din Coreea de Sud iar pe locul al treilea Wakana Kimura din Japonia.

Mayumi Kanagawa (30 de ani, Statele Unite ale Americii) este câștigătoarea celei de a XIX-a ediții a Concursului Internațional George Enescu, Secțiunea Vioară, la sfârșitul unei Finale în care a interpretat Concertul nr. 3 în si minor pentru vioară și orchestră op. 61 de Camille Saint-Saëns, acompaniată de Orchestra Filarmonicii “George Enescu”, sub bagheta dirijorului Alan Buribayev.

Câștigătoarea Premiului al II-lea, Hyeonjeong Lee (13 ani, Coreea de Sud) a interpretat Concertul în re major pentru vioară și orchestră op. 77 de Johannes Brahms în timp ce câștigătoarea Premiului al III-lea, Wakana Kimura (21 de ani, Japonia), a interpretat Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră Sz. 112 de Béla Bartók.

Concursul Internațional George Enescu se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, fiind un proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii și organizat de către ARTEXIM.

Juriul Secțiunii de Vioară pentru cea de a XIX-a ediție a Concursului Internațional George Enescu a fost format din violoniștii Dmitry Sitkovetsky (Președinte al Juriului), Mihaela Martin, Liviu Prunaru, Silvia Marcovici, Shlomo Mintz, Boris Garlitsky, David Halen și managerii Doug Sheldon și Benjamin Schwartz.

În primul rând, felicit și mulțumesc orchestrei și dirijorului acestei finale: în această seară am ascultat trei concerte diferite, foarte dificile, în special Bartók. Toți muzicienii din orchestră au dat tot ce au avut mai bun. Le mulțumesc colegilor mei de juriu, alături de care am ascultat foarte multe interpretări la vioară, multe dintre ele spectaculoase.

Mihaela Martin, Boris Garlitsky și cu mine, am ascultat 187 de concurenți cu talente remarcabile din întreaga lume. Dintre aceștia, au fost selectați 50, din care 37 au ajuns la concurs, 12 au cântat în runda a doua, 6 în semifinală și 3 în finală. A fost o călătorie minunată, susținută de dumneavoastră, publicul concursului, cei care ați oferit și premiul publicului.

Dmitry Sitkovetsky, Președintele Juriului Secțiunii de Vioară

Premiul I al ediției a XIX-a a Concursului Internațional George Enescu este în valoare de 15.000 de euro net, premiul al doilea de 10.000 de euro net, iar premiul al treilea de 5.000 de euro net. De asemenea, laureaților Concursului Internațional George Enescu 2024 li se va oferi șansa de a concerta în cadrul edițiilor 2025 și 2026 ale Festivalului şi Concursului Internațional George Enescu, precum și în concerte organizate în cadrul stagiunilor filarmonicilor din țară.

Trofeele Concursului Enescu 2024, oferite celor trei tinere violoniste, sunt realizate de către artistul Mihai Băncilă.

În cadrul Galei de premiere s-au oferit și trei premii speciale:

Premiul Ștefan și Valentin Gheorghiu pentru cea mai bună interpretare a unei Sonate de George Enescu, în valoare de 3.000 de euro net, a fost câștigat de Mayumi Kanagawa.

Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse - B.A.C.H., Passacaglia pentru vioară solo de Vlad Maistorovici în valoare de 2.000 de euro net, a fost câștigat de Hyeonjeong Lee.

Premiul Publicului, în valoare de 1.000 de euro net, a fost câștigat de Hyeonjeong Lee.

Finala Concursului de Vioară se mai poate încă urmări online, pe website-ul concursului: www.concurs.festivalenescu.ro.

Violonista americano-japoneză Mayumi Kanagawa are 30 de ani și este stabilită la Berlin. Kanagawa este apreciată pentru sunetul său bogat și profund, pentru muzicalitatea sa esențializată și captivantă și s-a impus atât ca solistă, cât și ca membră în formații camerale. A cântat cu numeroase ansambluri, printre care Orchestra Teatrului Mariinsky, Orchestra Națională a Belgiei, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Praga, Orchestra Germană de Cameră a Filarmonicii din Bremen, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Finlandeze, în repertorii care cuprind lucrări pornind de la Bach și ajungând până la Britten sau Berg. În prezent, este ambasadoarea noului proiect Ribbon, derulat de El Sistema Japonia, care oferă instrumente și educație muzicală copiilor din sistemul de plasament. Mayumi Kanagawa cântă pe o vioară semnată de Antonio Stradivarius, din 1725, împrumutată cu generozitate de Fundația Nippon Music.

Hyeonjeong Lee este din Coreea de Sud și are 13 ani, iar în prezent studiază cu Sunny Lee la Conservatorul Central din Seul. A început să studieze vioara la vârsta de 6 ani și a avut primul său recital la Yeongsan Yangjae Hall la vârsta de 9 ani. A obținut premiul I, fiind cel mai tânăr participant al Concursului Internațional pentru Tineri Violoniști Leonid Kogan din 2022. În același an, a câștigat marele premiu și o bursă la Concursul Internațional de Muzică Rising Stars Grand Prix din Berlin. În 2023, și-a susținut recitalul de debut la Laeiszhalle din Hamburg, la invitația Orchestrei New Jersey Sinfonietta. Recent, a concertat alături de Orchestra Filarmonică din Seul (2024), Orchestra de Cameră Seoul Virtuosi (2023) și Orchestra Filarmonică GIMPO (2021).

Wakana Kimura are 23 de ani și este din Japonia. A început să cânte la vioară la vârsta de 4 ani, iar la 16 ani a început să ia lecții de la profesorul Mauro Iurato, în Italia. În 2018 și 2019 a participat la cursuri în cadrul Academiei Internaționale Forum Musikae din Madrid, Academiei Internaționale de Vară din cadrul Universității Mozarteum (2018), dar și la Academia Internațională de Muzică Orpheus (2017, 2019). Din 2021 studiază vioara cu profesorul Lothar Strauss și, din 2022, muzică de cameră cu profesorul Stefan Mendl, la Universitatea de Muzică și Artele spectacolului din Viena. Printre competițiile la care a participat și a fost laureată se numără Concursul de Muzică pentru Studenți din Japonia, divizia liceenilor din Osaka, Concursul Internațional Antonio Vivaldi, Concursul Internațional al Academiei Forum Musikae, Concursul Internațional de Vioară Premio Rodolfo Lipizer, Concursul Stefanie Hohl etc. Wakana Kimura a fost finalistă și laureată a premiului Thomann la Academia Centrală Internațională de Muzică din Viena (CIMA, 2019).

Concursul Internațional George Enescu, inițiat în 1958, este unul dintre cele mai importante evenimente de profil din lume, oferind tinerilor muzicieni o platformă de afirmare la nivel internațional. De-a lungul anilor, concursul a consolidat poziția României pe scena culturală globală, fiind singurul concurs din România afiliat Federației Mondiale a Concursurilor Internaționale de Muzică Clasică și a descoperit numeroase talente care au devenit artiști de renume mondial. Ediția din 2024 promite să fie una de excepție, continuând tradiția de a aduce în prim-plan talente ale muzicii clasice.

