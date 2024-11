România nu participă la Târgul de Turism al României. Reprezentanții industriei ospitalității sunt șocați de atitudinea statului

Chiar dacă structura ministerelor s-a modificat permanent, nu s-a mai întâmplat niciodată ca România să nu fie reprezentată la propriul târg de turism de la București. Surse din minister au declarat, pentru Jurnalul, că anul acesta nu s-a considerat profitabilă o participare la TTR, în schimb România merge la târgurile de la Varșovia și de la Barcelona, în această perioadă. Reprezentanții agențiilor de turism și ai hotelierilor sunt șocați de vestea că Ministerul Economiei nu participă la propriul târg de turism. Tot pe surse am aflat că ministerul are conturile blocate, în urma unui control al Curții de Conturi.

În februarie 2024, TTR a ajuns la ediția aniversară cu numărul 25. Nici criza economică, nici pandemia nu au reușit să închidă acest târg sau să determine ministerul de resort să nu participe cu un stand al României și al brandului de țară.

La această ediție de toamnă a TTR, pentru prima oară în istorie nu participă principalul partener și totodată beneficiar, adică Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Decizia de a nu participa la propriul târg de turism a fost luată ca urmare a constatării că nu ar fi adus niciun beneficiu standurile de până acum – spun surse din minister. O altă nemulțumire a ministerului ar fi că Romexpo ar fi acordat facilități doar agențiilor de turism, în timp ce partenerul principal, adică ministerul de resort, ar fi primit prețuri maxime pentru standuri.

Ministerul Economiei are, în această perioadă, și o problemă legată de controlul Curții de Conturi, iar pe surse am aflat că ar avea conturile blocate de mai mult timp, însă echipa ministerului se deplasează, chiar în această perioadă, la alte două târguri de turism, la Barcelona și la Varșovia. Este foarte adevărat că prezența unui stand al României la târgurile internaționale este mult mai importantă decât prezența în propria țară, dar ministerul a fost de la început principalul partener al organizatorilor, iar acum este ca și cum ar lipsi mireasa de la propria nuntă...

Ediția 26, fără partenerul principal

TTR este organizat de Romexpo și a fost creat la inițiativa ANAT, în 1999, dar a avut ca partener principal, în toți acești ani, la fiecare ediție, ministerul de resort care a reprezentat România și brandul de țară. Lipsa ministerului de la târgul de turism din propria țară este unică în lume.

Reprezentanții agențiilor de turism s-au abținut de la comentarii, dar pe toate canalele de comunicare ale hotelierilor sunt replici foarte acide, din cauza acestei situații.

Doar Alin Burcea, CEO Paralela 45 și președinte ANAT, a comentat, pentru Jurnalul: „Ministerul Turismului a avut 4,4 milioane de euro buget de promovare, cel mai mare din ultimii 20 de ani. Cred că pur și simplu este o eroare sau nu s-au gândit”.

Citește pe Antena3.ro Ucraina a lovit Rusia și cu rachete britanice cu rază lungă. SUA anunță că redeschid joi ambasada de la Kiev

Mulți hotelieri spun că niciodată nu a mai existat o astfel de situație și este o sfidare la adresa pieței românești. „Nu s-a mai întâmplat nicăieri în lume așa ceva. După ce că n-au făcut nimic pentru turism, nici la târg nu participă. Dacă mai rămâne ministru Oprea, o să ajungem să-l regretăm chiar și pe Năsui”, ne-a declarat un hotelier supărat pe lipsa Ministerului Economiei de la TTR.

Astăzi se așteaptă apariția ministrului Radu Oprea la deschiderea evenimentului, dar numai ca invitat, deși până acum, toate edițiile TTR au fost deschise oficial de ministru sau de secretarul de stat care conducea Autoritatea Națională pentru Turism (ANT). Oprea a deschis oficial Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru HoReCa, de la Sinaia, marți, unde a vorbit despre turism ca și cum ar reprezenta un domeniu extrem de important, atât pentru el, personal, cât și pentru ministerul pe care l-a condus în acest mandat de ministru.

ANAT a fost constant parte a TTR – târgul considerat cel mai important eveniment de turism al României, creat pentru a oferi oportunități unice de întâlnire între specialiști, parteneri, mass-media și turiști. În cadrul târgului, în mod tradițional, cele mai multe agenții de turism prezente oferă reduceri de până la 50% la city break-uri sau pachete turistice pentru concedii, în România și cele mai populare destinații.

Din primăvara acestui an, s-au lansat destinații exotice până nu demult greu accesibile pentru români, precum Maldive, Thailanda, Mauritius, Seychelles, Zanzibar sau Punta Cana care sunt acum mai aproape, tour operatorii organizând zboruri tip charter către cele mai multe dintre acestea, la pachet cu reduceri de până la 30% pentru rezervări de tip early booking. De asemenea, agențiile de turism și tour operatorii promovează oferte pentru Crăciun și Revelion, cu discount-uri semnificative.

Târguri online și offline, în paralel

La ultimele ediții TTR s-a observat că din ce în ce mai mulți turiști rezervă vacanțe pentru România prin intermediul voucherelor de vacanță, care au valoare mărită în acest an, respectiv 1.600 de lei, față de 1.450, cât aveau ca valoare în anii precedenți. Acestea se pot folosi și pentru rezervările cu reduceri.

Din 2020, când TTR s-a organizat online, în pandemie, agențiile de turism au început să se orienteze către propriile lor variante organizate în paralel, în birourile și pe site-urile proprii. Paralela 45 organizează un astfel de târg de turism online și offline, în propriile agenții, între 20 și 25 noiembrie, cu reduceri de până la 45% pentru vacanța de sărbători în Laponia și circuitele de final de an în Europa, Africa, Asia, vacanța de Revelion în Antalya, Sharm el Sheikh, Hurghada, Dubai, dar și pentru vara 2025, cu sejururi în Turcia, Grecia, Italia, Spania, Cipru, Egipt. Cu ocazia târgului, agentul de turism virtual Ioana, o premieră în turism și cea mai nouă investiție în tehnologie a turoperatorului, preia cererile turiștilor în afara programului de lucru al agenților.

Agențiile au luat promovarea pe cont propriu

Una dintre agențiile mari de turism care vând vacanțe în România și fac „incoming” (aduce turiști străini în România) a mers chiar mai departe și și-a plătit din bani proprii un studiu și o strategie de promovare, renunțând la promovarea pe care ministerul de resort ar trebui să o facă, din banii de la bugetul statului.

„Mergem la Romexpo, la TTR, apoi plecăm la târgul de turism Varșovia, pentru că toate aceste evenimente sunt foarte importante pentru România. Târgurile de la Romexpo au nevoie de o împrospătare, pentru că târgurile din întreaga lume s-au redus, ca număr de zile, se bazează mai mult pe business to business, dar tot la aceste evenimente se dă ora exactă în turismul din toată lumea, pentru că este nevoie de întâlniri și de discuții. Nu se poate face turism doar online. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova este mereu prezentă la aceste evenimente. Agenția Bibi Touring se bazează mai mult pe parteneriatele cu peste 1.000 de agenții și nu are nevoie neapărat să participe cu stand. În schimb, am pregătit pentru TTR din februarie o lansare specială pentru România și vom fi prezenți chiar cu mai multe standuri. Bibi Group for Travel aduce o surpriză pentru toată lumea. Am plătit un studiu și o strategie pe care le vom lansa, ca nou concept de promovare. Avem o echipă de profesioniști cu care lucrăm de un an, iar Mercury Research ne-a făcut o cercetare de piață extrem de amănunțită care a costat 20.000 de euro. Pe baza acesteia, compania de branding – pe care o vom prezenta la târgul din februarie - a dezvoltat aceste rezultate și aducem o nouă poziționare a grupului de firme Bibi pentru vacanțe în România și pentru incoming”, a explicat, pentru Jurnalul, Adrian Voican, CEO al grupului Bibi Touring și președintele Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova care încearcă să devină Organizație de Management al Turismului (OMD) Prahova.

Voican spune că a renunțat la a mai aștepta promovare pentru România de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, preferând să plătească din banii proprii zeci de mii de euro pentru ceea ce ar fi trebuit să facă statul în ultimii 20 de ani. Agenția este una dintre puținele care fac incoming și se bazează pe pachete turistice vândute în România, iar promovarea țării noastre este extrem de importantă în acest business.

Reduceri de până la 50% pentru pachetele turistice

Între 21 și 24 noiembrie, ROMEXPO, în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), organizează Târgul de Turism al României – ediția de toamnă.

Evenimentul se desfășoară în pavilionul B1 al Centrului Expozițional și aduce în prim-plan cele mai avantajoase oferte pentru vacanțe de vis, fiind o oportunitate unică pentru toți cei pasionați de călătorii. Vizitatorii vor putea explora o gamă diversificată de pachete turistice, ideale atât pentru escapadele din perioada sărbătorilor de iarnă, cât și pentru vacanțele planificate pentru anul viitor. Cu 110 companii participante, din 12 țări (Austria, Bulgaria, Egipt, Grecia, Israel, Italia, România, Spania, Teritoriile Palestiniene, Tunisia, Ungaria, Vietnam), târgul propune reduceri de până la 50% pentru pachetele achiziționate în cele 4 zile de desfășurare.

Sunt reduceri de până la 30% pentru vacanțele de iarnă în România; reduceri de până la 40% la city break-uri și reduceri de până la 50% la pachetele all-inclusive sau demipensiune pentru vara 2025.

În plus, evenimentul aduce în prim-plan programe de ecoturism, wellness și soluții complete pentru planificarea vacanțelor, de la bilete de avion la pachete all-inclusive.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.targuldeturism.ro. Programul de vizitare este în perioada 21-23 noiembrie, între orele 10:00 – 18:00, iar pe 24 noiembrie, între orele 10:00 – 16:00. Accesul la târg se face pe baza unui bilet care costă 20 de lei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹