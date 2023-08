Motivul incredibil pentru care o melodie a trupei Queen nu mai face parte din colecția Greatest Hits

Acesta a fost lansat în 1978 dar acum a fost eliminat din noua colecție de hituri a formației din cauza ”culture cancel”. Aceasta a fost postată pe platforma audio Yoto.

Yoto a numit albumul ”introducerea ideală în muzica trupei Queen pentru tinerii iubitori de muzică”, la care a fost adăugată o notă care îi avertizează pe părinți că o parte din muzica trupei conține teme pentru adulți, inclusiv ”referințe ocazionale la violență și droguri”, potrivit Fox News, citat de dcnews.ro.

Însă decizia de a scoate melodia din colecție a fost criticată, fiind considerată ”ridicolă”.

”Este discuția industriei muzicale, nimeni nu-și poate da seama de ce un cântec atât de binevoitor și amuzant nu poate fi acceptabil în societatea de astăzi”, aspune un profesionist din industria muzicală, sub protecția anonimatului.

Piesa a fosy scrisă de chitaristul Brian May și apreciată de generații întregi, ca un omagiu plin de umor la adresa aprecierii de către un tânăr a doamnelor cu siluete mai mari.

Cântecu a fost compus de chitarist, cu gândul la Freddie Mercury deoarece acestuia îi plăceau ”fetele... sau băieții” cu fundul mare. May a dezvăluit acest aspect într-uni interviu din 2018 pentru revista Mojo, scrie Song Meaning + Facts

Versurile ”rămasă singură cu Fanny cea mare și grasă, era o dădacă atât de obraznică, femeie mare, ai făcut din mine un băiat rău” și ”fete cu fundul gras, voi faceți ca lumea să se învârtă” sunt acum respinse de cultura woke cancel.

”Fat Bottomed Girls” a apărut pe poziția 4 în albumul original al trupei din 1981 al celor mai mari hituri, alături de Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now și We Will Rock You.