“Moștenitorii României muzicale”: recital-eveniment susținut de soprana Aida Pascu, ‘Young artist of the year’ la Gala premiilor ICMA 2024, și pianistul Gabriel Gîțan

Este o reușită remarcabilă pentru tânăra soprană de 24 ani – un premiu special în cadrul uneia dintre cele mai importante gale de premiere din cadrul industriei muzicii culte europene.

În 18 aprilie 2024, publicul bucureștean are ocazia de a o asculta pe Aida Pascu într-un recital-eveniment ce va avea loc în emblematicul Salon Cerchez al Muzeului Național Cotroceni. Va fi acompaniată de pianistul Gabriel Gîțan, unul dintre tinerii și foarte talentații pianiști români specializați în muzică de cameră, într-un program cu tema “Vis de dragoste”: lieduri din marea literatură românească și universală, ce vorbesc despre puterea muzicii, a poeziei și a iubirii.

Evenimentul are loc de la ora 18.00.

Ca membru al prestigiosului juriu International Classical Music Awards, Radio România Muzical a propus și a susținut candidatura Aidei Pascu pentru premiul Young artist of the year 2024. În 2022, un alt român propus și susținut de Radio România Muzical a câștigat un premiu special la gala ICMA: Sebastian Androne Nakanishi – premiul “Composer of the year”.

Soprana Aida Pascu

Provenind dintr-o familie de muzicieni, la rândul lor artiști lirici, este una dintre cele mai valoroase exponente ale generației tinere formate la școala românească de cânt. Cel mai recent a putut fi ascultată la București, în cadrul Galei Maria Callas 100 organizată în cadrul stagiunii Orchestrei Naționale Radio pe 8 decembrie 2023. În 2021 și 2022, Aida Pascu a participat la concursul pentru bursa Moștenitorii României muzicale, organizat de Radio România Muzical, unde a câștigat concerte alături de Orchestra de Cameră Radio și Filarmonica din Brașov, ce au avut loc în martie 2022, dar și o sesiune de înregistrări speciale la Radio România, organizată în iulie 2023.

Juriul International Classical Music Awards a motivat astfel acordarea premiului special “Young artist of the year” sopranei Aida Pascu: “Tânăra soprană română Aida Pascu, de 24 ani, surprinde cu vocea ei frumoasă lirico-spinto, cu un timbru întunecat, convingătoare și matură, precum și cu o minunată prezență scenă: are tot ce îi trebuie pentru a deveni un star al scenelor de operă. Cu studii la Universitatea Națională de Muzică din București și studii de masterclass alături de Raina Kabaivanska și Nelly Miricioiu, Aida a câștigat numeroase premii la concursuri naționale și internaționale pentru tineri interpreți de operă. În 2023, a debutat cu mare succes în rolul principal din opera Boema de Puccini la Teatro Maggio Musicale Fiorentino și la Opera Națională București”.

Pianistul Gabriel Gîțan

Absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, pianistul a participat, la rândul său, la competiția pentru bursa “Moștenitorii României muzicale” (2021); a fost partener de scenă, acompaniator, pentru mai multe recitaluri și sesiuni de înregistrări susținute în cadrul proiectului “Moștenitorii României muzicale”, în perioada 2020-2023, la Sala Radio, inclusiv pentru soprana Aida Pascu, la sesiunea de înregistrări din iulie 2023. Majoritatea înregistrărilor realizate au intrat în fonoteca de Aur Radio România.

În prezent, Gabriel Gîțan este corepetitor al Operei Naționale București și profesor de corepetiție la Școala de arte nr. 2 din București, fiind unul dintre cei mai căutați tineri pianiști specializați în muzica de cameră, vocală și instrumentală.

Proiectul “Moștenitorii României muzicale”

…organizat de Radio România Muzical și Rotary Club Pipera, s-a dezvoltat în ultimii ani în două direcții. Prima dintre acestea își propune să-i aducă pe scene prestigioase românești pe tinerii și excepționalii muzicieni ai României, artiști care desfășoară o importantă activitate în străinătate, dar pe care publicul românesc are șansa de a-i asculta prea rar acasă. Recitalurile din acest proiect se adresează unui public larg, cu un repertoriu accesibil și cu o durată de o oră, fără pauză.

Din 2018 și până în prezent au avut loc aproape 30 de concerte și recitaluri: violoncelistul Andrei Ioniță, violonista Ioana Cristina Goicea, violoncelistul Valentin Răduțiu, pianiștii Florian Mitrea, Adela Liculescu, Axia Marinescu sunt doar câțiva dintre protagoniști. Sub egida aceluiași proiect, au apărut și două albume la Editura Casa Radio, cuprinzând evoluții din recitaluri.

A doua direcție de dezvoltare este bursa “Moștenitorii României muzicale”. În 2020, Radio România Muzical și Rotary Club Pipera au inițiat și bursa “Moștenitorii României muzicale”, pentru tineri muzicieni cu vârste între 16 și 24 ani. Câștigători ai bursei în valoare de 4000 euro au fost pianistul Cadmiel Boțac (2020), violoncelistul Cornelius Zirbo (2021), pianista Kira Frolu (2022) și pianistul Nil Mladin (2023). Pentru ediția 2024, au fost deja deschise înscrierile, iar valoarea bursei este de 4500 euro.