Martin Scorsese este în doliu. A murit un celebru cântăreț și compozitor: a fost un gigant, iar eu l-am iubit pe Robbie

Cântărețul, compozitorul și chitaristul Robbie Robertson, cunoscut mai ales ca membru al trupei The Band, a murit miercuri, la Los Angeles, la vârsta de 80 de ani.

Managerul lui Robertson, Jared Levine, a scris: "Robbie a fost înconjurat de familia sa în momentul morții sale, inclusiv de soția sa, Janet, de fosta sa soție, Dominique, de partenerul acesteia, Nicholas, și de copiii săi Alexandra, Sebastian, Delphine și partenerul Delphinei, Kenny. De asemenea, în urma sa rămân nepoții Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel și Seraphina".

În loc de flori, familia a cerut ca donațiile să fie făcute către Six Nations of the Grand River pentru "susținerea unui nou centru cultural Woodland", conform The Guardian.

Printre cei care i-au adus un omagiu s-a numărat Martin Scorsese, care a regizat The Last Waltz, documentarul din 1978 despre The Band, și care și-a amintit de Robertson ca fiind unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi, „o constantă în viața și munca mea".

"Puteam oricând să mă duc la el ca la un confident. Un colaborator. Un consilier. Am încercat să fiu la fel pentru el", a scris Scorsese. "Cu mult înainte de a ne cunoaște, muzica lui a jucat un rol central în viața mea - a mea și a altor milioane și milioane de oameni din întreaga lume. Muzica trupei The Band și, mai târziu, muzica solo a lui Robbie, păreau să vină din cel mai adânc loc din inima acestui continent, din tradițiile, tragediile și bucuriile sale. Este de la sine înțeles că a fost un gigant, că efectul său asupra formei de artă a fost profund și de durată. Niciodată nu este suficient timp cu cineva pe care îl iubești. Iar eu l-am iubit pe Robbie."

Născut la Toronto la 5 iulie 1943, Robertson a învățat muzica de la partea maternă a familiei sale, care era mohawk și trăia în rezervația Six Nations of the Grand River. În adolescență, s-a asociat cu Ronnie Hawkins și trupa sa, The Hawks, în circuitul barurilor din Toronto.

În 1965, la un an după despărțirea de Hawkins, Robertson și colegii săi de trupă - toboșarul Levon Helm, basistul Rick Danko, pianistul Richard Manuel și organistul Garth Hudson - au fost recrutați de Bob Dylan ca formație de acompaniament.

Redenumit "the Band", grupul și-a lansat albumul de debut Music from Big Pink în 1968 și a continuat cu hituri precum The Weight, The Night They Drove Old Dixie Down, Up on Cripple Creek și It Makes No Difference.

Music from Big Pink, precum și albumele ulterioare The Band (1969) și Stage Fright (1970) au combinat rockul de bar cu renașterea noului folk american.

Muzica trupei The Band a influențat artiști precum Eric Clapton și George Harrison.

Abuzul de substanțe și disputele creative au destrămat trupa, iar concertul lor de adio, care a avut loc de Ziua Recunoștinței din 1976 la sala de bal Winterland din San Francisco, a fost filmat de Scorsese în The Last Waltz. Lansat în 1978, filmul este considerat în prezent un documentar clasic despre concerte.

Robertson a continuat să lucreze la proiecte secundare cu foști membri ai trupei, precum și ca artist solo în deceniile următoare.

(sursa: Mediafax)