A murit Eric Carmen, vedeta power pop a trupei Raspberries

Eric Carmen a murit la vârsta de 74 de ani.

Vestea a fost transmisă de soția sa, Amy Carmen, pe site-ul cântăreței:

„Cu o tristețe extraordinară vă împărtășim vestea sfâșietoare despre moartea lui Eric Carmen”, a scris ea. „Dragul nostru, iubitorul și talentatul Eric a murit în somn, în weekend. I-a adus o mare bucurie să știe că, de zeci de ani, muzica lui i-a atins pe mulți dintre voi și va fi moștenirea lui de durată. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în timp ce ne plângem pierderea enormă. „Dragostea este tot ceea ce contează... Credincios și pentru totdeauna.”

Cel din urmă citat din soția lui Carmen este un vers din melodia „Love Is All That Matters”, de pe albumul solo al lui Carmen din 1977 „Boats Against the Current”.

Carmen a devenit pentru prima dată cunoscut cu hit-ul lui Raspberries, „Go All the Way”. După ce trupa s-a despărțit la mijlocul anilor '70, s-a impus ca artist solo de succes cu „All by Myself” și „Never Gonna Fall in Love Again”. Seria lui de hituri a continuat în anii ’80 cu piesa „Dirty Dancing”, „Hungry Eyes”.

