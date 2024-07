Muzeul de ceară din Dublin retrage figura lui Sinéad O'Connor ca să facă alta

Acest lucru se întâmplă după ce muzeul a dezvăluit o figură de ceară a regretatei cântărețe și activiste pentru a coincide cu aniversarea unui an de la moartea sa.

O'Connor a fost găsită moartă la vârsta de 56 de ani în locuința sa din sudul Londrei în iulie anul trecut.

Figura a fost dezvăluită joi ca un omagiu adus cântăreței, dar muzeul a declarat acum că va fi îndepărtată pentru a crea „o reprezentare mai exactă”.

Printre cei care au criticat figura originală s-a numărat și fratele lui O'Connor, John. El a declarat că a fost șocat când a văzut prima dată figura de ceară online și a spus că era „nepotrivită”.

„Nu semăna deloc cu ea și mi s-a părut hidoasă”, a declarat el vineri la emisiunea Liveline a postului de radio irlandez RTÉ.

El a adăugat că figura arăta „între un manechin și ceva din Thunderbirds”.

Muzeul a declarat: „Ca răspuns la feedback-ul publicului cu privire la figura de ceară, recunoaștem că reprezentarea actuală nu a îndeplinit standardele noastre înalte sau așteptările fanilor devotați ai lui Sinéad. Am ascultat cu atenție reacțiile și suntem de acord că figura nu surprinde pe deplin prezența și esența unică a lui Sinéad, așa cum ne-am propus”.

Muzeul a declarat că impactul lui O'Connor asupra muzicii este „incomensurabil”, iar scopul său a fost să o onoreze pe regretata cântăreață în „cel mai potrivit și respectuos mod”.

„Având în vedere acest lucru, ne-am angajat să creăm o nouă figură de ceară care să reflecte mai bine adevăratul spirit și imaginea iconică a lui Sinéad O'Connor”, a adăugat muzeul.

„Echipa noastră de artiști calificați va începe acest proiect imediat, asigurându-se că fiecare detaliu este meticulos creat pentru a celebra moștenirea ei în mod corespunzător”.

Acesta a declarat că muzeul așteaptă cu nerăbdare să dezvăluie o nouă figură care o „onorează cu adevărat” O'Connor și „impactul său extraordinar”.

Sinéad Marie Bernadette O'Connor s-a născut la 8 decembrie 1966 în suburbia înstărită Glenageary din Dublin.

Albumul ei de debut din 1987, The Lion and the Cobra, a avut un succes fulminant, aducându-i O'Connor o nominalizare la Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală feminină rock.

Însă single-ul Nothing Compares 2 U, cover după Prince din 1990, a catapultat-o spre faima mondială.

O'Connor a vorbit deschis despre subiecte precum religia, drepturile femeilor și rasismul.

În 1992, ea a rupt o fotografie a Papei Ioan Paul al II-lea în timp ce cânta la emisiunea de televiziune americană Saturday Night Live, în semn de protest față de abuzurile sexuale asupra copiilor în Biserica Catolică.

