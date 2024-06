Muzeul de Artă, scena de muzică TIFF.23

SÂMBĂTĂ, 15 IUNIE, 19:00

DIMITRI'S BATS

O apariție fresh pe scena alt-pop românească, Dimitri’s Bats estompează constant granițele dintre ritmurile de dans și riff-urile alternative. Cel de-al doilea EP, "Monobloc", a fost lansat la începutul anului 2023 și promovat printr-un turneu național. "Get Your Fix", "Casablanca" și "Heavy" sunt câteva dintre single-urile de pe EP care au fost lansate cu videoclip.

Dimitri's Bats au cântat la numeroase festivaluri din țară, dar și internaționale - Tallinn Music Week (Estonia), Juwenalia PW (Polonia), BuSH (Ungaria) și au deschis pentru artiști precum The 1975 (UK), Son Lux (US) și Daria Zawiałow (PL).

DUMINICĂ, 16 IUNIE, 19:00

KADJAVSI (RO)

Influențat de unii dintre cei mai prestigioși artiști din Marea Britanie, precum James Blake, Squid, Black Country New Road sau The Smile, KADJAVSI (fondat de Nikita Dembinski) și-a propus să pornească într-o călătorie care îmbină muzica, teatrul și filmul, creând o experiență cinematografică în spectacolele live. Acestea sunt aproape întotdeauna însoțite de un suport vizual, nefiind niciodată lipsite de lirismul dramatic și totuși veridic al albumului de debut, "Second Sun".

LUNI, 17 IUNIE, 19:00

HEAVENPHETAMINE (JP)

Heavenphetamine este un duo muzical format din Hiroki (clape/voce) și Sara (tobe/voce). Stilul lor distinctiv implică sincronizarea tobelor acustice ale Sarei cu secvențele sintetizate ale lui Hiroki, create cu ajutorul sintetizatoarelor și al pedalelor de buclă, rezultând o fuziune electrizantă de compoziții cu infuzie electro, de inspirație punk, totul realizat fără a folosi un metronom. Descrisă ca un amestec de Krautrock și Post-Punk, muzicalitatea lor reflectă puternic influența muzicii indie occidentale. În același timp, melodiile, ritmurile și versurile japoneze care stau la baza lor contribuie la crearea unui peisaj sonor deosebit de exotic.

MARȚI, 18 IUNIE, 19:00

JACOB MEDREA (DE)

Lăudat de Marc Rebillet (''this is dope'') și premiat de TEDx Cluj pentru o prestație remarcabilă, Jacob Medrea este cu adevărat un one man show. Saxofon, Beatbox, tobe, canto, clape și o stație Loop-Station se transformă în groove-uri de toate formele pentru a pune mulțimea în mișcare. Rupând granițele dintre Live-Show, DJ și Improv Comedy, Jacob dă tot ce are mai bun pentru a oferi mulțimii experiența completă a unui show live sălbatic.

MIERCURI, 19 IUNIE, 19:00

NEW FOSSILS (HU)

New Fossils este o forță proaspătă în peisajul dinamic al jazz-ului din Budapesta, îmbinând energia specifică tinereții cu experiența experimentată. Creată de toboșarul Dániel Ferenc Szabó și de basistul Marcell Gyányi, trupa reprezintă o convergență de talente de top din diverse medii muzicale. Călătoria lor spre proeminență include deschiderea pentru Alfa Mist, câștigarea premiului pentru cel mai bun album alternativ al anului pentru albumul lor de debut și colaborarea cu artistul norvegian ECM Mathias Eick. Aceste repere evidențiază angajamentul lor de a depăși limitele și de a forja noi frontiere sonore, consolidându-și statutul de deschizători de drumuri în comunitatea locală de jazz.

JOI, 20 IUNIE, ORA 19:00

CONCERT SURPRIZĂ

INTRAREA LIBERĂ

JOI, 20 IUNIE, ORA 20:00

LA CHICA (FR)

Pe o parte a oceanului se află America Latină, un tărâm intens și mistic. De cealaltă parte, se află Parisul, Belleville, pământ multicultural, urban și modern. Prin muzica sa, La Chica reunește aceste două lumi, propunând un colaj de texturi sonore, împrumutate din moștenirea sa culturală și din diverse influențe moderne, încălcând codurile stabilite. În jurul pianului și al clapelor s-a construit universul ei, amestecând cu abilitate inspirațiile sale clasice (cum ar fi dragostea pentru Debussy) cu profunzimea straturilor aeriene de sintetizator analogic. Nedeslușită, franco-venezueleanca transmite emoții crude, între gânduri abstracte și introspecție poetică.

VINERI, 21 IUNIE, ORA 19:00

PLANET OPAL (IT)

Sunete cromatice și groove: Giorgio Assi (producător, sintetizatoare și voce) și Leonardo De Franceschi (tobe și percuție) sunt inspirați de sunetul post-punk și post-disco, împletindu-l cu un kraut-rock în cheie sound-system. Duo-ul a fost selectat pentru Transmusicales, MENT Ljubljana, Mondo Festival (New York) și pentru marile festivaluri italiene!

Au avut plăcerea de a cânta în deschiderea concertelor lui Peter Hook de la Joy Division/New Order, Yin Yin, Pendulum și a unor mari artiști italieni precum Cosmo, Calibro 35 și Dj Khalab. Setul lor live este pur și simplu copleșitor.

SÂMBĂTĂ, 22 IUNIE, ORA 18:00

BOGDAN SIMION ȘI LĂUTARII DE MĂTASE (RO)

INTRAREA LIBERĂ

Lăutarul-culegător de muzici de tradiție Simion Bogdan-Mihai provine dintr-o familie de artiști, unde bunica sa a cântat cu vocea, iar tatăl lui la vioară. A început să studieze cobza la 15 ani iar la 16 ani călătorea deja prin România culegând cântece lăutărești și învățând de la puținii cobzari rămași în viață. Începând cu 2017, a susținut numeroase concerte de muzică lăutărească cu taraful Lăutarii de Mătase. De asemenea, a lucrat la coloana sonoră a documentarelor „Flavours of Romania” și „Wild Carpathia” realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley. Muzica sa are trei direcții generale: un filon de muzică țărănească românească, unul de muzică lăutărească urbană şi unul de pop music generic românesc (valsuri, tangouri și cântece de cabaret de la începutul secolului XX până după cel de-al doilea Război Mondial.

SÂMBĂTĂ, 22 IUNIE, ORA 20:00

ISLANDMAN (TR)

Născut din visele muzicale ale muzicianului/producătorului Tolga Boyuk, stabilit la Istanbul, Islandman reprezintă un personaj fictiv, o persoană muzicală, un visător care compune poveștile unui loc inexistent... Islandman cântă pe scenă în format trio electro-acustic live. Muzica lor poate fi descrisă ca un mix unic de structuri electronice melodioase & ritmuri de dans cu chitare live spațiale, susținute de ritmuri șamanice.

DUMINICĂ, 23 IUNIE, 19:00

CIREȘAN (RO)

Cireșan reprezintă emoția iubirii în toate formele ei. Muzica lui e o fuziune între Hip Hop, Funk și R&B, toate formând un altfel de "Pop", cum ar spune el: " Muzica mea e un Pop underground." Cireșan se folosește de tiparele celor din jurul lui și cu fiecare melodie îmbracă un altfel de caracter ce simbolizează iubirea în felul ei unic. Cireșan ne plimbă prin versuri cu cadențe asemănătoare Rap-ului și mai mereu ne aduce în refrene melodice, puternice și pline de armonie. Concertele de la Muzeul de Artă sunt posibile cu sprijinul: IQOS, Vodafone, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, Centrul Cultural German Cluj-Napoca, Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România.

