Generaţia X, cumpărătorii de locuinţe de lux cu cel mai rapid ritm de creştere

Potrivit raportului, în 2024, Generaţia X a constituit 24% dintre cumpărătorii din piaţa imobiliară, cei născuţi între 1965 şi 1980 fiind următorii care vor atinge vârsta de pensionare şi încep deja să ia în calcul achiziţionarea unor locuinţe care să le ofere confort şi funcţionalitate pe măsură ce îmbătrânesc. Astfel, aceştia caută locuinţe care se aliniază cu aspiraţiile şi valorile lor personale.



Tendinţele precum munca hibridă, cererea crescută pentru facilităţi de wellness şi sustenabilitatea modelează piaţa locuinţelor de lux şi influenţează deciziile cumpărătorilor. Casele-hibrid, care includ caracteristici de design sustenabil, cum ar fi panouri solare, sisteme de colectare a apei de ploaie şi acoperişuri verzi, devin din ce în ce mai frecvente. Conform unui sondaj realizat în 2024 de Sotheby's International Realty, facilităţile ecologice, materialele sustenabile şi panourile solare sunt cele mai căutate extraopţiuni eco-friendly, în rândul cumpărătorilor.



"Dezvoltatorii au înţeles că este vorba despre un stil de viaţă - nu doar despre proprietatea în sine, ci despre tot ce o înconjoară", afirmă Paloma Perez Bravo, directorul general al VIVA Sotheby's International Realty, citată în comunicat.



Până în 2045, aproximativ 84 de trilioane de dolari vor fi transferate de la generaţia Silent şi generaţia Baby Boomers către conturile bancare ale copiilor şi nepoţilor lor. Ca răspuns, piaţa de lux se schimbă pentru a reflecta gusturile şi preferinţele generaţiilor mai tinere, arată raportul, aflat la cea de-a cincea ediţie. Acesta analizează tendinţele şi evoluţiile cheie care au modelat peisajul global al pieţei imobiliare de lux în anul ce tocmai s-a încheiat, precum şi ceea ce se conturează pentru anul în curs.



Raportul evidenţiază factori semnificativi, inclusiv modul în care transferul intergeneraţional de avere de 84 trilioane de dolari va afecta piaţa imobiliară, modelele de migraţie pentru cele 135.000 de persoane cu averi considerabile (HNWIs) care se vor reloca şi impactul profund al clasamentului "Cele mai bune locuri de trăit" asupra valorii proprietăţilor.



Conform raportului, femeile îşi revendică un rol tot mai important în calitate de cumpărătoare independente de locuinţe. Prezenţa femeilor pe piaţa imobiliară de lux este în creştere. Se estimează că, până în 2030, femeile vor gestiona 34 de trilioane de dolari, adică aproximativ 38% din totalul activelor investibile din SUA. Datele dintr-un raport din martie 2024 al Bank of America Institute sugerează că viitorul transfer intergeneraţional de avere "va contribui la creşterea controlului femeilor asupra averii, mai mult decât oricând".



"Luxury Outlook 2025 subliniază modul în care piaţa globală de lux continuă să evolueze, îmbinând viziunea de investiţie pe termen lung cu nevoile sofisticate de lifestyle şi sustenabilitate. Piaţa imobiliară de lux este din ce în ce mai mult dominată de cererea pentru proprietăţi care oferă mai mult decât un spaţiu de locuit - adevărate ecosisteme de confort, artă şi tehnologie de ultimă generaţie", a afirmat Monica Barbu, directorul general al Romania Sotheby's International Realty.



Economia a intrat într-o fază de normalizare după volatilitatea caracteristică anilor de pandemie, ceea ce a dus la ajustări pe piaţa imobiliară. În general, volumul vânzărilor de locuinţe din segmentele superioare a înregistrat o performanţă mult mai bună decât piaţa medie, preţul pentru proprietăţile trofeu înregistrând în cele mai multe cazuri creşteri semnificative.



An de an, mai multe oraşe se află constant în topul celor mai bune locuri de trăit din lume. Raportul Luxury Outlook 2025 indică primele 10 locuri ideale pentru investiţii şi trai, cu accent pe oraşele care combină stabilitate economică, infrastructură şi acces la cultură şi natură. Astfel, Top 10 cele mai locuibile oraşe ale lumii, conform Global Liveability Index 2024, sunt: Viena, Copenhaga, Zurich, Melbourne, Calgary, Geneva, Sydney, Vancouver, Osaka şi Auckland.



Cererea de proprietăţi de lux în aceste locuri creşte, în special din partea cumpărătorilor internaţionali. Aceste caracteristici atrag atenţia investitorilor şi locuitorilor deopotrivă. Europa de Vest îşi menţine poziţia ca cea mai locuibilă regiune din lume. Viena a ocupat, pentru al treilea an consecutiv, locul întâi.



Migrarea marilor averi a atins niveluri record în 2024, estimându-se că aproximativ 128.000 de persoane cu averi mari (HNWIs) au migrat în noi ţări. Deşi nu există o definiţie legală standard, un HNWI (High Net-Worth Individual) este definit ca fiind o persoană cu cel puţin 1 milion de dolari americani în active investibile, se arată în raport.



Schimbările în demografia HNWI reprezintă un indicator important al sănătăţii economice şi stabilităţii politice ale unei ţări.



"New York rămâne capitala financiară a lumii, fiind, totodată, un centru de excelenţă în artă, modă, gastronomie, teatru, medicină şi, nu în ultimul rând, un loc unde trăiesc unii dintre cei mai interesanţi oameni ai lumii", afirmă Nikki Field, consilier global senior în imobiliare şi broker asociat, Sotheby's International Realty - East Side Manhattan Brokerage.



Reşedinţele branduite există de mai multe decenii, dar tendinţa a crescut semnificativ din 2020. Până în 2024, piaţa globală de reşedinţe branduite este evaluată la 66 de miliarde de dolari.



Raportul 2025 Luxury Outlook se bazează pe informaţiile agenţilor Sotheby's International Realty din întreaga lume, specializaţi în tranzacţii din categoria de preţ de peste 10 milioane de dolari. Expertiza acestora este completată de datele unor lideri din industrie, inclusiv J.P. Morgan Private Bank, PricewaterhouseCoopers, Cerulli Associates, Henley & Partners, UBS şi National Association of Realtors (NAR).



Romania Sotheby's International Realty este singura companie de consultanţă imobiliară din România specializată în promovarea şi tranzacţionarea proprietăţilor istorice şi artistice, parte a patrimoniului identitar românesc: palate, castele, conace şi vile vechi de secole.

