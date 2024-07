Muzica, artele, istoria și tradițiile se reunesc la ARTmania Festival!

Acces gratuit în Muzeul ASTRA Sibiu, în Casa Artelor și la evenimentele Complexului Muzeal ASTRA pentru publicul ARTmania

50% reducere la biletele muzeelor din subordinea Muzeului Național Brukenthal

ARTmania Festival, în colaborare cu Complexul Muzeal ASTRA și Muzeul Național Brukenthal completează concertele din zilele de festival cu o serie de evenimente culturale și de activări creative.

La ARTmania Festival 2024, fanii îi vor putea asculta în Piața Mare din vechea cetate a Sibiului pe unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului: Borknagar (NO), Korn (SUA), Igorrr (FR), Spiritbox (SUA), Satyricon (NO), The Flower Kings (SE), Lavina (SRB), Alpha Q (RO), Awake the Demons (RO) și TAINE (RO).

Ziua a treia de festival (duminică, 28 iulie), care stă sub semnul "ARTmania in Context" și care va reuni muzica și colaborările interdisciplinare, va aduce în fața fanilor pe scena Casei Altemberger - Muzeul de Istorie, pe: Alternosfera (MD), REVOLTER (RO), Denorm (MD) și SPD (MD).

Muzica se reunește cu celelalte arte la ARTmania. 50% reducere în perioada festivalului ARTmania 2024 (26 – 28 iulie 2024), în baza brățării de festival, în muzeele care fac parte din Muzeul Național Brukenthal din Sibiu.

Pentru ca expriența culturală să fie completă, între concerte, persoanele cu brățara de festival vor putea cumpăra bilete la jumătate de preț pentru a vizita muzeele sau expozițiile disponibile la Muzeul de Artă Contemporană, Galeria de Artă Europeană (Palatul Brukenthal), Galeria de Artă Românească, Muzeul de Istorie (Casa Altemberger), Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul de Istoria Farmaciei sau Muzeul Cinegetic August Von Spiess.

Muzica se reîntâlnește din nou cu tradițiile. Acces GRATUIT, în baza brățării de festival, în Casa Artelor, în cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale „ASTRA” din Sibiu și la evenimentele organizate în Muzeului ASTRA

Complexul Național Muzeal ASTRA (Muzeul Satului din Sibiu) continuă și în acest an parteneriatul cu ARTmania Festival, susținând acest proiect cultural modern prin acordarea accesului gratuit în spațiile care promovează tradițiile românești.

Astfel, în perioada festivalului ARTmania (26-28 iulie 2024), participanții la festival beneficiază de acces gratuit în incinta Muzeului Civilizației Populare Tradiționale „ASTRA” din Sibiu (Str. Pădurea Dumbrava nr. 16-20) și la Casa Artelor (Piața Mică nr. 21), în baza brățării de acces primite pentru ediția ARTmania Festival 2024.

De asemenea, festivalierii vor avea acces gratuit la evenimente organizate în interiorul Casei Artelor și al Complexului Muzeal ASTRA:

Muzeul ASTRA – Casa Artelor

Loc: Piața Mică nr. 21

Program: miercuri – duminică, între 10:00 – 18:00

Expoziția „Făurind Transilvania. Oameni și meșteșuguri.”

Ancorată în perioada de tranziție din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX, expoziția invită festivalierii să descopere importanța meșteșugurilor în cadrul comunităților, munca adesea nevăzută a oamenilor obișnuiți și să exploreze poveștile de creativitate și reziliență pe care fiecare obiect le transmite.

Transilvania este un ținut care a dăinuit timp de veacuri în baza propriilor resurse. Trecerea de la breslele medievale la asociațiile moderne, mai accesibile și progresiste, a pregătit terenul pentru o evoluție tehnologică care a remodelat practicile de producție și a îmbunătățit calitatea vieții în orașe și împrejurimi. Dincolo de forma de expresie artistică, meșteșugurile au continuat să influențeze semnificativ peisajul cultural al Sibiului și al Transilvaniei, ca regiune europeană. Obiectele selectate din colecțiile muzeului, unele expuse pentru prima oară, nu strălucesc nici prin spectaculozitate, nici prin frumusețe. Ele ilustrează însă dedicația și ingeniozitatea oamenilor obișnuiți. Cei care, prin meșteșugurile și tradițiile lor, cu efort, pricepere și migală, și-au îngrijit gospodăriile și familiile și au modelat orașele și satele Transilvaniei, contribuind semnificativ la identitatea locală. Astăzi, toate poartă amprenta lor.

Activități și ateliere pentru copii

Muzeul ASTRA - Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului

Program estival de educație muzeală: Școala în satul tradițional

Loc: Muzeul în aer liber, Etno-Tehno-Parc, Școala din Ticera

Program: 10:00 – 18:00

Ateliere de confecționat măști tradiționale și Ateliere de confecționat semne de carte din piele:

Micii participanți vor avea ocazia să învețe să reutilizeze petice de orice fel și să le transforme în măști care „să alunge spiritele rele”. Atelierul interactiv și plin de energie se va desfășura sub îndrumarea Anei Negoiță.

Spectacol muzical “Jazz for Kids” by Filarmonica de stat

Program: sâmbătă, 27 iulie, orele 11:00 – 12:00

Loc: Muzeul în aer liber, amfiteatrul Etno-Tehno-Parc

Durata: 45 - 60 minute



Activități și ateliere pentru tineri și adulți

Expoziție: Altițe. Inspirație Aspirație

Loc: Pavilionul Muzeal Multicultural, intrarea principală

Program: miercuri – duminică, 10:00 – 18:00

Prezintă vizitatorilor 122 de cămăși tradiționale cusute în perioada 2018 - 2024, după planșele din albumele realizate de Elisa Brătianu (1943) și de Elena C. Cornescu (1906).

„Ele fac parte din marea familie europeană a cămășilor încrețite la gât, opulente, pline de mătase și strălucire, reflectând orientul și occidentul deopotrivă. Adună în ele sute și mii de povești locale și de departe, păstrează dialogul între culturi vechi și noi. Sunt parte a patrimoniului universal și greu de crezut că cine face cunoștință cu cămășile noastre cu altiță poate rămâne indiferent. Iile vor rămâne sursă de inspirație și asta este minunat, pentru că lumea are nevoie de frumusețe.”

Eveniment: ASTRA Multicultural, ediția a IX-a, 26 - 28 iulie 2024

Loc: Muzeul în aer liber, diverse zona Târgului de țară

Program: 10:00 – 20:00

Participanții vor avea acces la un festival de muzică și dansuri tradiționale multietnice, târg de produse tradiționale și ateliere interactive și reprezentative cu meșteri autentici, un maraton gastronomic multietnic, în care se prezintă adaptabilitatea hranei la fiecare anotimp și situație din viața comunității – model de adaptat în contemporaneitate pentru reducerea risipei alimentare şi reutilizarea în alte scopuri. Peste 200 de artiști și meșteri populari din România, reprezentanți ai comunităților de maghiari, sași, lipoveni, ucraineni, țipțeri și romi vor participa și vor anima diverse locații din muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

Trasee tematice– Descoperim diversitatea culturală

Locație: Muzeul în aer liber, Calea Minorităților etnice

Muzeul ASTRA invită participanții la ARTmania Festival să descopere ce înseamnă diversitatea culturală. Pentru cei care doresc să înțeleagă cum trăiau împreună oamenii de diverse etnii, culturi sau religii în satele din România, această activitate este opțiunea perfectă.

Lucruri mici, aparent banale oferă prilejul vizitatorilor de a se plimba și de a descoperi aspecte noi din viața muzeului. Participanților le sunt propuse zece trasee tematice pentru a descoperi prin joacă diversitatea culturală cu ajutorul florilor, pălăriei, bradului, grâului, târgurilor, gardurilor, pietrelor, nuielelor, roții sau prin vremuri.

Cei interesați de aceste trasee sunt rugați să ceară la intrarea principală în muzeu una dintre cele zece broșuri tematice sau pliantul cu vânătoarea de comori, sunt disponibile gratuit în limbile engleză, germană și maghiară.

Complexul Muzeal ASTRA din Sibiu:

Adresa: Str. Pădurea Dumbrava nr. 16-20, Sibiu

Program: luni – duminică, 10:00 – 20:00

