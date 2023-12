A murit Myles Goodwyn, solistul, chitaristul și principalul compozitor al lui April Wine

Myles Goodwyn, care a fost liderul popularei trupe canadiene de rock clasic April Wine de la înființarea acesteia în 1969 până la începutul acestui an, a murit la vârsta de 75 de ani. Decesul său a fost anunțat de către agentul său publicitar, care nu a precizat cauza, dar a lăudat vocea "distinctă și imediat identificabilă" a lui Goodwyn, notează The Guardian.

Goodwyn a format trupa în Nova Scotia, după ce, în copilărie, alături de cei doi frați ai săi, a suferit moartea mamei sale din cauza unui cancer la creier. "Patru bărbați care trăiau sub același acoperiș, dar nu au existat niciodată îmbrățișări, niciodată comunicare", a spus mai târziu despre viața sa de acasă. "Eram patru suflete pierdute care hoinăreau prin acea gospodărie. Așa că m-am apucat de muzică. Muzica a fost cea care m-a salvat".

April Wine a inclus trei membri ai unei alte familii: frații David și Ritchie Henman și vărul lor Jim. Aceștia s-au mutat la Montreal și și-au lansat albumul de debut în 1971. Următorul album, On Record, a fost propulsat de hit-ul american You Could Have Been a Lady (un cover al originalului Hot Chocolate), iar trupa a obținut angajamente la concertele unor formații variate precum Ike și Tina Turner, Badfinger și Stevie Wonder.

Familia Henman a plecat și a fost înlocuită de diverși alți muzicieni de-a lungul anilor, Goodwyn rămânând principalul pilon al trupei.

Goodwyn a publicat, de asemenea, două cărți: un volum de memorii, Just Between You and Me, și romanul Elvis and Tiger. La începutul acestui an a fost inclus în Canadian Songwriters Hall of Fame.

În urma lui rămân soția Kim Goodwyn și cei doi copii ai lor, plus un alt copil dintr-o căsătorie anterioară.

(sursa: Mediafax)