NOCTURNALII outdoor/ echo-factum

”Echo –Factum, mic tratat de meta-meditație”: vioară, pian, etnosculptură - instrumente imposibile, creații soutache. Compania independentă Arte-Factum finalizează Laboratorul de introspecție muzicală lansând, pe scena Nocturnaliilor 2021, o tânără compozitoare: violonista Georgi Rădulescu va interpreta în primă audiție compoziția Meditation, într-un recital susținut împreună cu pianista Serena Voaideș. Evenimentul se va desfășura vineri, 24 septembrie 2021, de la ora 19, în Curtea Franciscană, în cadrul expoziției ”Etnosculptură. Instrumente Imosibile”, a artistului vizual M.C.Donici. Artistele vor purta creații soutache by Alina Emandi, inspirate de muzica interpretată de ele.

Georgi și Serena propun pentru cel din urmă eveniment outdoor al Nocturnaliilor Arte-Factum 2021 un program muzical captivant, rarisim în spațiul muzical autohton, cu piese de Brian Crain (Wind, Italian Summer, Rain, Adagio con Amore), Yann Tiersen (L’Absente, La Valse D'Amélie), Ludovico Einaudi (Experience, Primavera, Due Tramonti), Astor Piazzolla (Vuelvo Al Sur), George Gershwin (Preludiile nr 1, 2) și Grigoraș Dinicu (Căruța Poștei). Recitalul se va încheia cu Meditation, bijuterie violonistică compusă de Georgiana Rădulescu și înregistrată într-o sesiune acustică outdoor (https://youtu.be/qOQOWi9snf4), care a inspirat rafinate și fanteziste dantelării soutache designerului Alina Emandi, create pentru acest eveniment.

”Ce simți când asculți muzică? Amuzament, bucurie, extaz, frumusețe, relaxare, tristețe, iubire… Muzica este o limbă universală, dar de cele mai multe ori nu acordăm atenție mesajului pe care îl transmite sau cum e înțeles acesta… Pentru noi, muzica reprezintă cea mai ușoară metodă de comunicare cu oamenii din jur, cel mai tangibil mod în care ne putem exprima atât sentimentele noastre, cât și pe cele ale muzicii pe care o cântăm… Dar, pentru a putea transmite cu adevărat ce simțim, a fost nevoie de multe ore de studiu. Nu, nu doar al instrumentului. Al propriei persoane. Al eu-lui profund, esențial. Totodată, muzica ne ajută să ne conectăm mai bine cu cei din jur, de aceea iubim concertele, iubim petrecerile unde putem dansa unii cu alții, iubim să cântăm împreună. Ne sincronizăm colectiv bătăile inimilor, undele cerebrale, astfel ne este mult mai ușor să ne înțelegem unii pe alții. Vă invităm deci, la introspecție: descoperiți-vă pe voi, fiți receptivi la emoțiile noastre, cum și noi vom fi la sentimentele voastre”, propune violonista-compozitoare.

Georgiana Rădulescu s-a născut la data de 22 iunie 1996, în Timișoara, iar mai bine de 18 ani din viață i-a dedicat muzicii. A început să studieze vioara la vârsta de 7 ani în cadrul Colegiului Național de Artă “Ion Vidu” din orașul natal, sub îndrumarea profesoarei Daniela Bălan, urmând ca de la vârsta de 16 ani să își continue studiile împreună cu profesorul și violonistul Mircea Tătaru, până la absolvirea Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara, specializarea interpretare instrumentală. Dorința intensă de cunoaștere și perfecționare a făcut-o să aleagă cursurile de masterat din cadrul University of West London, London College of Music, unde a susținut concerte atât ca solistă, cât și în poziția de concertmaestru al orchestrei universității. Și-a finalizat studiile, îndrumată de Dr. Emilie Capulet și Dr. Dermot Crehan, obținând diploma de merit pentru rezultatele examenelor finale. În prezent, urmează cursurile Departamentului de pregătire psihopedagogică, dorindu-și ca pe viitor să împătrășească pasiunea pentru muzică și cunoașterea dobândită tinerilor muzicieni pe care îi va avea elevi. Debutul ei pe scena #artefactum s-a petrecut în 27 martie 2021, de Ziua Mondială a Teatrului.

Serena Voaideș, născută la data de 2 ianuarie 1997, a început studiul pianului la vârsta de doar șase ani, sub îndrumarea profesoarei Andreescu Elisabeta la Școala de muzică “Filaret Barbu” din Lugoj. Și-a continuat educația muzicală la Colegiul Național de Artă “Ion Vidu” din Timișoara, unde a câștigat premii naționale și internaționale, iar mai apoi s-a perfecționat ca artist în cadrul Facultății de Muzică și Teatru. A participat la numeroase concerte, recitaluri și cursuri de măiestrie cu renumiți interpreți. Experiența acumulată în cadrul programului Erasmus, an în care a studiat cu pianista Joanna Marcinkowska, i-a sporit ambiția de a aprofunda explorarea muzicii. În prezent, este îndrumată de pianiștii Manuela și Dragoș Mihăilescu, urmând cursurile de masterat ale Facultății de Muzică din Timișoara.

Recitalul lor va avea ca decor expoziția ”Instrumente imposibile”, ciclu din conceptul etnosculptură: ”Sugerări, impresii, sugestii, compoziții. Arte asamblate, senzații completate. Bucuria sunetului și a formelor. Formele asociate sunetelor întregesc o lume diafană, care te scoate din cotidian”, punctează sculptorul- scenograf Mihai Donici.

”Echo –Factum, mic tratat de meta-meditație” este un eveniment al Asociației Culturale Arte-Factum, în cadrul stagiunii independente Nocturnalii outdoor/indoor 2021, conceput și regizat de Levente Kocsárdi. Recitalul muzical și vernisajul expoziției de etnosculptură se vor desfășura vineri, 24 septembrie 2021, de la ora 19, în Curtea Franciscană (Timișoara, str. E. Ungureanu nr.1). Proiect cultural realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Timiș . Parteneri: Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely. Concertul se va desfășura în condițiile respectării stricte a tuturor regulilor de sănătate publică în vigoare. Rezervări de locuri: 0752111807.