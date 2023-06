Turneul naţional O harpă de poveste, la București, Deva și Râmnicu Vâlcea, în perioada 28-30 iunie 2023. Ediția a IV-a – Dans și fantezie cu Adriana Cazacu – harpă şi  Mihai Vaida – flaut

„Pentru ediția de anul acesta a turneului ,,O harpă de poveste" propun o călătorie muzicală alături de un prieten foarte apropiat harpei, și anume flautul. Alăturarea celor două instrumente survine firesc, acestea având o complementaritate sonoră imbatabilă. Alegerea repertoriului a decurs firesc, aproape de la sine. Flautul se prezintă ca un personaj vesel, jucăuș, dansant, în timp ce harpa învăluie auditoriul cu sonorități diafane, pe alocuri misterioase, creând o stare de visare și poezie. S-a născut astfel laitmotivul acestui turneu, intitulat ”Dans și Fantezie”. Lucrările cu caracter programatic fie aparţin respectivelor genuri, fie au fost alese pentru că au o poveste ce merită auzită. (harpista Adriana Cazacu)

Preludiu din Suita în stil vechi pentru pian, op. 3 de George Enescu, Fantezia pentru flaut și harpă de C. Saint-Saens sau Syrinx de C. Debussy se numără printre piesele alese pentru acest turneu. Precum lucrările, și harpa are o poveste aparte: „Harpa cu care am început acest turneu în anii trecuţi este o bijuterie cu parfum istoric, alături de care am avut de fiecare dată o deosebită plăcere să contribui la desfășurarea firului narativ”, spune harpista Adriana Cazacu. Turneul a pornit în 2020 de la ideea de a pune în valoare o harpă veche de aproape 200 de ani, construită de faimosul fabricant de instrumente muzicale Erard. De-a lungul acetor ani, turneul a adus în prim plan acest instrument păstrat într-o stare excepțională, care aparţine unei familii cu adânci rădăcini muzicale din România, familiei Iuşceanu-Corjos. Harpa din poveste şi-a început călătoria în România în urmă cu aproape un secol. Instrumentul păstrează inscripţia primelor harpe construite de manufactura fraţilor Erard din Londra, furnizori la acel moment ai casei regale franceze şi ai casei imperiale ruse. Povestea spune că această harpă a rămas pe teritoriul actualei Românii luată de la un ofițer german aflat în retragere la finalul celui de-al doilea război mondial, la schimb pentru un sac de merinde, fiind coborâtă dintr-o căruță pe ulița unui sat din vestul Transilvaniei, în care se afla acesta în timpul retragerii armatei germane din 1944. Prin proiectul O harpă de poveste organizatorii și-au propus readucerea la viață a acestei bijuterii, harpa cu dublă acţiune Erard, un instrument care simbolizează rădăcinile și conservarea tradiţiei muzicale românești în cel mai frumos și optimist mod. Totodată, se dorește aducerea pe scenele de concert a parfumului muzical al secolului al XIX-lea, atunci când a fost construit instrumentul.

„Ca și edițiile trecute, ne dorim să transpunem publicul într-un univers plin de culoare, emoție și imaginație. Sperăm ca oamenii să ne asculte cu drag povestea. „(Adriana Cazacu)

În 2023, turneul O harpă de poveste începe la București miercuri, 28 iunie, de la ora 19:00, în Sala Mică a Ateneului Român.

ITINERAR:

28 iunie, ora 19 – Bucureşti, Ateneul Român, Sala mică

29 iunie, ora 19 - Deva, Sala Pro Arte

30 iunie, ora 19 - Râmnicu Vâlcea, Sala Filarmonicii/Parcul Zăvoi

PROGRAM:

G. Enescu - Preludiu din Suita în stil vechi pentru pian, op. 3, aranjament Ion-Ivan Roncea, harpă solo

J. Lauber - 4 dansuri medievale pentru flaut și harpă

C. Saint-Saens - Fantezia pentru flaut și harpă

E. Bozza - Image, flaut solo

C. Debussy - Syrinx, flaut solo

C. P. Basacopol - Fantezia pentru flaut și harpă

P. Chertok - Around the clock, harpă solo

BIOGRAFII

Adriana Cazacu - harpă

Născută în anul 1993, Adriana Cazacu și-a început pregătirea muzicală la vârsta de 10 ani, la Colegiul Național de Arte ,,Dinu Lipatti”, sub îndrumarea profesoarei Fraga Ghinea-Berbec. A absolvit Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu” sub îndrumarea profesoarei Miruna-Elena Vidican.

Încă de la vârste fragede a susținut primele recitaluri și interviuri la Casa Radio, în cadrul emisiunii ,,Muzicieni de azi, muzicieni de mâine”, moderator Rodica Sava. A obținut premii la concursuri și olimpiade naționale. De asemenea, în 2007 a avut prima apariție televizată. În anul 2018 a terminat studiile la Universitatea Națională de Muzică din București, sub îndrumarea profesorului dr. Ion Ivan Roncea.

De-a lungul anilor, a susținut numeroase recitaluri solo și camerale la instituții prestigioase precum Palatul Suțu, Ateneul Român, Institutul Cultural Maghiar, Casa Radio, Palatul Tinerimea Română, Filarmonica de stat Sibiu, Sala Palatului, Universitatea Națională de Muzică București. Colaborări în vederea înregistrărilor cu Orchestra Națională Radio, Orchestra de cameră Radio, Orchestra Română de Tineret. Încă din liceu a început colaborări cu orchestrele din țară ca Filarmonica de Stat Sibiu, Filarmonica din Pitești, Filarmonica din Ploiești. Membră a Orchestrei Române de Tineret din 2011, a susținut concerte pe cele mai mari scene ale lumii ca Elbphilharmonie, Berlin Philarmoniker, Brussel Philarmonic, Konzerthaus Berlin, și a participat în proiecte ca Expoziția Mondială de la Milano(ediția 2015), Turneul american, Turneul Balcanic.

În prezent este membră Credidam si a Asociației Harpiștilor din România, membră a Orchestrei Române de Tineret și angajată a Operei Naționale din București.

Mihai Vaida – flaut

Mihai Vaida este un exponent al noii generații de muzicieni, a cărui profesionalism entuziast a primit îndrumarea renumitului flautist Ion Bogdan Ștefănescu. Câștigarea Olimpiadei Naționale de Interpretare muzicală a avut semnificația unui început promițător. Au urmat afirmări personale în concerte susținute în urbea natală, Târgu-Mureș, ca solist al Orchestrei Filarmonicii de Stat, dar și în recitaluri de flaut și de muzică de cameră.

Membru al Orchestrei Române de Tineret, colaborator al Filarmonicii "George Enescu" și doctorand al Universității bucureștene de muzică, tânărul artist înțelege importanța studiului continuu, aprofundat, în preajma marilor maeștri ai pedagogiei instrumentului său, între care, alături de mentorul său, Ion Bogdan Ștefănescu se numără și Marko Zupan, Christian Studler, Anne Catherine Heinzmann, Matthias Ziegler, Mark Fulep, Wissam Boustany.