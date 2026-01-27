Orchestra Filarmonicii George Enescu anunță numirea lui Robert Treviño în calitate de dirijor principal începând cu Stagiunea 2026-2027

Robert Treviño va prelua pupitrul dirijoral al celei mai importante orchestre a Românieila începutul Stagiunii 2026-2027, după ce debutul său cu Orchestra FGE, în noiembrie 2025, a fost marcat de un „sentiment de profundă conexiune”.

Planurile includ programe creative, turnee internaționale ample și realizarea de înregistrări cu casa de discuri Ondine Records.

Numirea lui Robert Treviño în 2026 va demara planurile ambițioase ale Orchestrei Filarmonicii George Enescu pentru aniversarea a 160 de ani, care va avea loc în Stagiunea 2028-2029.



Orchestra Filarmonicii George Enescu a anunțat astăzi numirea lui Robert Treviño în calitate de dirijor principal, începând cu Stagiunea 2026-2027. Numirea unui dirijor principal consacrat pe plan internațional marchează o nouă etapă strategică în evoluția Filarmonicii George Enescu, având ca obiective punerea în valoare a sunetului unic și distinctiv al Orchestrei și consolidarea poziției sale internaționale prin excelență artistică susținută și proiecte muzicale deosebite.

Dirijorul american în vârstă de 41 de ani își va începe mandatul în octombrie 2026, pentru o perioadă inițială de patru ani. Oferta a venit în urma debutului său electrizant cu Orchestra, în noiembrie 2025, când a dirijat Simfonia nr. 3 de Gustav Mahler într-o interpretare considerată de criticii muzicali drept „o realizare muzicală a marilor zile”, remarcată pentru amploarea, forța memorabilă și intensitatea sa pasională.



Marin Cazacu, Director General al Filarmonicii George Enescu, a declarat:

„După experiența excepțională petrecută nu cu mult timp în urmă, când Orchestra Filarmonicii George Enescu, împreună cu dirijorul Robert Treviño, au realizat una dintre cele mai sensibile și mai convingătoare versiuni ale Simfoniei a III-a de Gustav Mahler, este o bucurie să îl invităm să facă parte din familia Filarmonicii George Enescu ca dirijor principal, pentru o perioadă prin care ne dorim foarte mult să evoluăm - atât noi, cât și ideea, în sine, de colaborare cu un dirijor de talia și de prestigiul lui Robert Treviño. Numirea maestrului Robert Treviño în calitate de dirijor principal al Filarmonicii George Enescu este firească, pentru că, iată, împlinește strategia noastră, pe care am început-o în 2022, de dezvoltare, de comunicare la un alt nivel, pe plan național și internațional.”



Robert Treviño, care se află acum în Marea Britanie, unde dirijează London Symphony Orchestra, a declarat:

„Este o bucurie și un mare privilegiu pentru mine să mă alătur Filarmonicii George Enescu în calitate de viitor dirijor principal, începând cu Stagiunea 2026-2027. Din primul moment în care Orchestra și cu mine am început să facem muzică împreună, a devenit extrem de clar că vorbim același limbaj muzical și că urmărim un scop comun în ceea ce privește estetica și expresia artistică. Faptul că mi s-a oferit funcția de dirijor principal imediat după debutul meu din această Stagiune este o dovadă a chimiei împărtășite și a angajamentului nostru comun față de actul muzical.”



Aducând un omagiu Orchestrei Filarmonicii George Enescu, Robert Treviño a adăugat:

„Filarmonica George Enescu are o istorie de peste 150 de ani, timp în care a creat muzică neîntrerupt în această sală de concert extraordinară și frumoasă. Ceea ce este cu adevărat remarcabil este faptul că, de-a lungul acestui timp, a reușit să păstreze acest sunet profund romantic, cald și bogat, care îi este atât de distinctiv. Este un privilegiu și o mare onoare să fac parte din această moștenire și din această istorie și să contribui la dezvoltarea viitoare a Filarmonicii George Enescu, nu doar pentru publicul său de acasă, din București, ci și pentru scena internațională.”

Orchestra Filarmonicii George Enescu, cea mai importantă orchestră a României și unul dintre ansamblurile de referință ale Europei de Est, a fost fondată în anul 1868. Printre marii dirijori care i-au marcat istoria se numără George Enescu însuși, George Georgescu, Constantin Silvestri, Sergiu Celibidache și Cristian Mandeal.

Cu un sunet unic și definitoriu – vibrant, lipsit de orice stridență, bogat, cald și profund în claritatea sa, asemenea chihlimbarului – Orchestra Filarmonicii George Enescu se prezintă ca un ansamblu matur și echilibrat, complet stăpân pe sine și plin de imaginație. Cu sediul la Ateneul Român din 1889, Filarmonica George Enescu își propune să ofere spațiul ideal în care, prin muzică, să ne împlinim identitatea de cetățeni ai umanității. De peste 150 de ani, în vremuri de pace și de război, concertele s-au desfășurat neîntrerupt la Ateneul Român. Aici, Orchestra Filarmonicii George Enescu creează muzică și grație.”

Robert Treviño, care este totodată dirijor principal invitat al Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dirijează în mod frecvent multe dintre cele mai importante orchestre ale lumii. În această Stagiune, el se află la pupitrul orchestrelor London Symphony Orchestra, Wiener Symphoniker, Filarmonica della Scala, Filarmonica Arturo Toscanini, Orchestra della Svizzera Italiana, Atlanta Symphony Orchestra, Bamberger Symphoniker, Sinfonieorchester Basel, Orquesta Sinfonica Nacional de Mexico, Osaka Philharmonic și altele.

Treviño se va reuni cu Filarmonica George Enescu în luna august, dirijând Orchestra în cadrul Ravello Festival, în Italia. Planurile Orchestrei împreună cu Robert Treviño includ dezvoltarea și rafinarea identității ansamblului, îmbogățirea repertoriului, turnee internaționale ample și realizarea mai multor înregistrări cu casa de discuri Ondine Records, cu care Treviño are o colaborare de lungă durată, și unde a obținut numeroase premii și distincții (inclusiv "Record Of The Year" din partea Presto Music și o nominalizare la Gramophone Award).

Mai multe detalii vor fi anunțate la o dată ulterioară.

Despre Robert Treviño

Robert Treviño este viitorul dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii George Enescu și dirijor principal invitat al Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Recent elogiat într-un profil din New York Times pentru "dirijatul său excepțional… sincer, superb", Robert Treviño este foarte solicitat de multe dintre cele mai importante orchestre ale lumii. Este frecvent prezent la pupitrul ansamblurilor de top, de la Orchestre Philharmonique de Radio France la London Symphony Orchestra, de la Gewandhausorchester Leipzig la Baltimore Symphony, de la Tonhalle Orchester Zurich la Orchestre dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Treviño a fost numit viitorul dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii George Enescu - după un debut extrem de reușit cu aceasta la începutul acestei Stagiuni - și este dirijor principal invitat al Orchestrei Sinfonica Nazionale della RAI.

Stagiunea 2025-2026 îl aduce pe Treviño la pupitrul orchestrelor London Symphony Orchestra, Atlanta Symphony Orchestra, Filarmonica della Scala, Wiener Symphoniker, Bamberger Symphoniker, Sinfonieorchester Basel, Osaka Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestra della Svizzeria Italiana, La Filarmonica Arturo Toscanini și Orquesta Sinfónica Nacional de México.

Alți colaboratori obișnuiți includ Münchner Philharmoniker, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Gewandhausorchester Leipzig, Dresdner Philharmonie, SWR Sinfonieorchester Stuttgart, NDR Hannover, Gürzenich Orchester Köln, MDR-Sinfonieorchester Leipzig, Orchestre dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Tonhalle-Orchester Zürich, London Philharmonic, Royal Philharmonic, Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Helsinki Philharmonic, São Paulo Symphony, NHK Symphony, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, China Philharmonic, Russian National Orchestra și St Petersburg Philharmonic. De asemenea, a dirijat o varietate largă de orchestre în America de Nord, inclusiv orchestrele simfonice din Cleveland, Baltimore, Minnesota, San Francisco, Cincinnati, Utah, Toronto și Detroit. A condus la numeroase festivaluri de top, printre care Mahler Festival Leipzig, Milan Mahler Festival, MITO Festival, Puccini Festival și Festivalul George Enescu. Activitatea sa în operă a inclus producții la Opernhaus Zurich, La Fenice, Washington National Opera și Bolshoi Theater.

A condus numeroase turnee internaționale, inclusiv în Germania și Italia cu Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI; în Austria, Germania, Franța și Turcia cu Basque National Orchestra; în America de Sud cu Antwerp Symphony Orchestra; în Germania și Italia cu Malmö Symphony Orchestra; în Italia cu SWR Symphonieorchester; în Turcia cu Wiener Symphoniker; în Italia și Azerbaidjan cu Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo; și în România cu MDR Sinfonieorchester.

Timp de opt ani, a fost director muzical al Basque National Orchestra, o perioadă transformatoare în istoria orchestrei. Au fost realizate înregistrări premiate, o prezență digitală activă și o activitate continuă chiar și în perioada Covid. În turnee, a dus orchestra în săli de renume precum Grosses Festspielhaus Salzburg, Herkulessaal Munich și Théâtre des Champs-Élysées Paris. Alex Ross în The New Yorker a remarcat creșterea profilului internațional al orchestrei sub conducerea sa, iar Gramophone a comentat: „Trevino a revitalizat ansamblul de 40 de ani”. De asemenea, a fost dirijor șef al Malmö Symphony Orchestra, unde momentele de referință au inclus festivaluri de mare succes dedicate lui Beethoven și Stravinsky, activitate continuă în perioada Covid și proiecte inovatoare de outreach.

Contractul său de înregistrări cu Ondine a rezultat în obținerea premiului „Recording of the Year” din partea Presto Music pentru albumul Americascapes, selectat și pentru un Gramophone Award; un ciclu complet al simfoniilor lui Beethoven foarte apreciat; două albume Ravel extrem de lăudate; un album Rautavaara; Trilogia Romană a lui Respighi și Americascapes 2 – American Opus. În plus, un ciclu complet al simfoniilor lui Bruch cu Bamberger Symphoniker a fost lansat de CPO și este considerat acum înregistrarea modernă de referință. În total, înregistrările lui Robert Treviño au obținut peste 16 distincții din partea publicațiilor de prestigiu din domeniu, din întreaga lume.

Treviño a intrat în atenția internațională la Bolshoi Theater în decembrie 2013, punând în scenă, într-un termen foarte scurt, o nouă producție a operei Don Carlo de Verdi. Presa rusă a scris: „Nu a mai existat un succes american de această amploare la Moscova de la Van Cliburn.” Ca rezultat, a fost nominalizat la premiul Golden Mask pentru „Cel mai bun dirijor într-o producție nouă” și a apărut în fiecare an la Bolshoi timp de cinci stagiuni.

Robert Treviño a comandat lucrări, a interpretat în premieră și a colaborat îndeaproape cu mulți dintre cei mai importanți compozitori, printre care John Adams, Philip Glass, Sofia Gubaidulina, George Walker, Jennifer Higdon, Andre Previn, Augusta Read Thomas, Shulamit Ran, Ramon Lazkano și John Zorn.



Despre Orchestra Filarmonicii George Enescu

Fondată în 1868, Orchestra Filarmonicii George Enescu este una dintre cele mai vechi orchestre permanente din Europa și din lume. Cu un sunet distinctiv și original, misiunea Orchestrei FGE este de a da viață muzicii de valoare universală, prin interpretări care îmbogățesc sufletul și care aduc împreună cei mai buni dirijori și soliști, oferind în același timp spațiu creșterii și grației, atât pentru muzicieni, cât și pentru public.

Muzicieni renumiți, precum Eduard Wachmann, George Enescu, George Georgescu, Constantin Silvestri, Sergiu Celibidache, Cristian Mandeal, Horia Andreescu și Christian Badea, au asigurat excelența continuă a artei dirijorale românești.

Orchestra a colaborat de-a lungul timpului cu o serie valoroasă de artiști, care include unii dintre cei mai importanți muzicieni ai lumii. În perioada interbelică, nu exista dirijor sau solist internațional major care să nu fi urcat pe scena Ateneului Român. Igor Stravinsky, Maurice Ravel, Arthur Rubinstein, Richard Strauss, Herbert von Karajan și Pablo Casals sunt doar câteva dintre numele ilustre care au marcat această epocă. Standardul profesional al Orchestrei a fost întotdeauna la nivelul culturii europene în ansamblu, în care Filarmonica s-a simțit întotdeauna acasă.

Odată cu redeschiderea granițelor României după perioada comunistă, Filarmonica a putut reintra în circuitul internațional al orchestrelor: dirijori precum Sergiu Comissiona, Lawrence Foster, Heinrich Schiff, Seiji Ozawa, Christian Badea, Cristian Măcelaru, Thomas Sanderling, Leonard Slatkin, Gabriel Bebeșelea, Jean-Claude Casadesus, Jin Wang, Camil Marinescu, Charles Dutoit și soliști precum Elisabeth Leonskaja, Nelson Goerner, Katia Buniatishvili, Mischa Maisky, Renaud Capuçon, Martha Argerich, sunt doar câteva dintre numele care au readus Ateneul Român la gloria sa de odinioară.

Astăzi, la fel ca în trecut, muzicieni din întreaga lume sunt invitați în mod frecvent să participe la Stagiunile Filarmonicii de la Ateneul Român, în concerte care, cel mai adesea, se desfășoară cu casa închisă.

Stagiunea 2024-2025 a Filarmonicii George Enescu, cu 95 de dirijori și soliști de prestigiu, români și internaționali, a prezentat cel mai ambițios și divers program din ultimele trei decenii. Lista impresionantă a inclus nume precum dirijorii Vasily Petrenko, Mikhail Pletnev, Kristjan Järvi, Arnaud Arbet, Renaud Capuçon, Maxime Pascal, Nabil Shehta, Paul Goodwin, Gergely Madaras, José Luis Gomez, Lionel Bringuier, Julian Rachlin, Andrei Boreiko, Alexandre Bloch, Alexander Liebreich, Yan Pascal Tortelier, Roberto Forés Veses, Samy Rachid, Jérémie Rhorer, Dmitri Liss, Carlos Miguel Prieto, Dmitri Jurowski, Jesko Sirvend, Ana Patino Osario, Robert Farkas, Courtney Lewis și soliști precum Bruce Liu, Eva Gevorghyan, Alexander Gavrylyuk, Alexandre Tharaud, Katia și Marielle Labèque, Nobuyuki Tsujii, Daniel Hope, Liza Ferschtman, Alexandra Conunova, Vadim Repin, Alena Baeva, Tine Thing Helseth, printre alții.

Stagiunea 2025-2026 continuă viziunea ambițioasă a FGE de a deveni un actor important pe scena internațională a muzicii clasice, reafirmând totodată Ateneul Român ca inimă culturală a Bucureștiului. Programul său bogat cuprinde dirijori și soliști de talie mondială, precum Kent Nagano, Gidon Kremer, Leonidas Kavakos, Lawrence Foster, Leonard Slatkin, Matthias Goerne, Nikolai Lugansky, Kirill Gerstein, Gautier Capuçon, Ton Koopman, Frank Peter Zimmermann, Daniele Rustioni, Dennis Russell Davies, Leo Hussain, precum și unii dintre cei mai talentați artiști români.

Activitatea bogată a Orchestrei se reflectă la fel de natural în studioul de înregistrări ca și în sala de concert. Pe lângă cele peste 300 de concerte anuale la Ateneul Român, Orchestra Filarmonicii George Enescu a înregistrat zeci de LP-uri și CD-uri și desfășoară numeroase turnee în Europa, Asia și Extremul Orient.