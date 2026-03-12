Bine că nu mai există: povestea avantajelor băncilor mici

Potrivit acestei idei, băncile mari sunt aproape obligate să funcționeze pe baza unor decizii centralizate. Pentru a administra baza de clienți și volumele de operațiuni, ele trebuie să transforme produsele în pachete standard. În acest proces însă, clientul devine adesea o categorie statistică, un segment de piață mai degrabă decât un individ cu nevoi specifice.

Băncile mici, în schimb, pot funcționa diferit. Dimensiunea le permite să reacționeze rapid la schimbări. Lanțurile de decizie sunt mai scurte, iar managementul poate interveni direct în situații concrete. Asta le permite să adapteze produsele și serviciile în funcție de nevoile reale ale clienților, nu doar în funcție de modele standardizate.

În multe cazuri, relația dintre băncile mici și client e mai personală. Antreprenorii, firmele mici sau clienții care au situații financiare mai complexe pot discuta cu persoane care înțeleg contextul lor. În loc să fie tratați ca un caz într-un sistem automat, ei pot primi soluții adaptate situației lor specifice.

E fix cum descrie Grigore Trancu-Iași diferența dintre vechiul „bancher” și instituția modernă numită „bancă”. Bancherul de altădată își cunoștea clientul - și era cunoscut la rândul lui. Relația era personală, bazată pe încredere reciprocă. Dacă un client trecea printr-o perioadă dificilă - o recoltă compromisă, o întârziere a ploii - bancherul îi înțelegea situația și intervenea cu tact. Era o legătură umană.

Ideea că structurile economice bazate pe entități mici pot fi mai flexibile nu apare doar în sectorul bancar. Potrivit artizanului terapiei de șoc din Polonia, Leszek Balcerowicz, dacă avem două economii de dimensiuni egale, cea în care există mai mulți agenți economici mici este, proporțional, reglată în mai mare măsură de piață și de contracte și dirijată în mai mică măsură prin intermediul directivelor ierarhice. Dacă într-o economie există multe firme mici, numărul întreprinzătorilor este mare, iar cel al funcționarilor este mai mic.

Privind însă în urmă, cu aproape două decenii, afirmația bancherului intervievat capătă o notă ușor nostalgică. Consolidarea sectorului bancar, presiunile de reglementare și costurile tehnologice tot mai ridicate fac ca supraviețuirea instituțiilor de dimensiuni reduse să devină dificilă.

Dacă reluăm pe scurt argumentele lui de atunci, lista avantajelor băncilor mici e destul de clară: flexibilitate mai mare, decizii mai rapide, capacitate de adaptare la situații particulare, relație directă cu clientul și o bună înțelegere a economiei locale. În teorie, toate acestea ar trebui să fie calități importante într-un sistem financiar sănătos și o economie restructurată.

Din păcate, realitatea merge în altă direcție. În multe piețe, inclusiv în România, băncile mici sunt absorbite, cumpărate sau pur și simplu dispar.

Așa că, dacă privim lucrurile cu un strop de ironie, putem spune că toate acele avantaje - flexibilitatea, viteza de reacție, apropierea de client și capacitatea de adaptare - sunt, într-adevăr, argumente solide în favoarea băncilor mici.

Bine că nu mai există.

Dar, ca să luăm un exemplu la întâmplare, în Statele Unite încă le vedem. Băncile mici fac operaţiuni foarte simple, dau mici credite care substituie deficitul de lichiditate pe termen scurt, emit carduri şi au platforme de online banking, chiar dacă sunt bănci de cartier - au clientela concentrată pe 7-8 străzi. Cam aşa cum se întâmpla şi pe la noi în perioada interbelică. Nu ca în prezent, când toate băncile se poartă cu clienţii ca nişte bănci mari... chiar şi cele mici.

Apropo însă de băncile mari de la noi, comparativ cu cele din Statele Unite, cu cele de cartier din exemplul oferit. Băncile mari din România au bilanțuri comparabile cu cele ale unor bănci mici din America. Cu alte cuvinte, ceea ce la noi e percepută drept o instituție financiară „mare”, cu procese rigide, standardizare puternică și relații impersonale cu clienții, în economia americană ar intra mai degrabă în categoria unei bănci locale sau regionale.

Asta arată că dimensiunea absolută contează mai puțin decât structura pieței și cultura instituțională. În SUA, băncile mici pot funcționa ca instituții de proximitate, cu decizii luate local și relații personale cu clienții. În România, instituții de dimensiuni similare operează după modelul marilor bănci universale: procese centralizate, produse standardizate și o distanță tot mai mare față de client.

Rezultatul e un paradox: bănci relativ mici la scară globală ajung să se comporte ca unele foarte mari. Iar astfel avantajele clasice ale băncilor mici - flexibilitatea, viteza de reacție și apropierea de client - dispar chiar înainte de a avea șansa să existe cu adevărat.