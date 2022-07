Orchestra Metropolitană București și dirijorul Daniel Jinga, invitaţi la Festivalul Pelješac Orebić, iniţiat de  José Cura, între 20 și 22 iulie

În concertul de deschidere, din 20 iulie, José Cura prezintă Festivalul Pelješac Orebić precum și artiștii care vor lua parte la acesta: Orchestra Metropolitană București, Corul de Copii al Școlii Primare Orebić, Corul artiștilor Operei Naționale București și soliste invitate Teodora Tchoukourska ( soprană), Ester Pavlu (mezzo-soprano), Boris Lukov (tenor) Emil Zhelev (bas), Barbora Kubiková (chitarist), dirijați de Viliana Valtcheva și Daniel Jinga.

A doua seară – 21 iulie – va avea ca eveniment central concertul ce va începe cu Roc-kapella - Corul de artişti ai Operei Naţionale Bucureşti (dirijor Daniel Jinga) și va continua cu Simfonia a IX-a “Din lumea nouă” de Dvorak, cu Orchestra Metropolitană București, la pupitru José Cura. Vineri, 22 iulie, în același context al Festivalului Pelješac Orebić, va putea fi ascultată Messa da Requiem de Verdi sub bagheta aceluiași José Cura.

José Cura declara : “Lumea mă întreabă „De ce Orebić? De ce nu Viena sau Salzburg?” Ei bine... la Salzburg există deja cel puțin patru festivaluri, ca să nu mai vorbim despre Viena, care, din punct de vedere muzical, este cel mai efervescent oraș de pe glob. Ce rost ar avea să inițiem încă un proiect cultural în locuri unde există deja o mulțime de astfel de proiecte? În lunga și fructuoasa mea carieră am avut șansa rară de a ajunge pe culmile profesiei mele. Am cântat în cele mai prestigioase teatre lirice ale lumii, din Australia la Moscova, de la Los Angeles în China, de la Buenos Aires în Europa, am dăruit arta mea celor mai eclectici și pretențioși spectatori, inclusiv șefi de stat și membri ai caselor regale din întreaga lume. Numele meu apare pe copertele a peste cincizeci de reviste internaționale și în aproape optzeci de înregistrări audio și/sau filme, iar pe 9 iunie 2022, îndelungata mea activitate componistică – cea pentru care am ales să devin muzician profesionist – a fost încununată prin premiera mondială a Recviemului, o lucrare monumentală pentru cor triplu, soliști și orchestră. Așadar, ce ar mai fi putut să urmeze? Aveam o activitate artistică extrem de intensă atunci când pandemia a oprit mersul întregii planete. Și deodată am avut o epifanie: la aproape 60 de ani, „petrecusem” deja trei sferturi din existența mea pe Pământ și, deși făcusem parte din cele mai impresionante „structuri artistice” din lume, am simțit nevoia „să construiesc eu însumi o astfel de structură”, să creez ceva de la zero astfel încât, atunci când mă voi retrage, moștenirea mea să poată fi asociată nu doar cu viața interpretului, ci și cu activitatea mea pedagogică. În profesia mea, acesta este punctul culminant. Așa că, m-am gândit, ce ar fi să fac ceva cu adevărat nou. Și, ca prin minune, soarta mi-a venit în ajutor... Când am fost invitat anul trecut să fac un scurt concert la Orebić, nu mi-am imaginat că aveam să mă îndrăgostesc de această regiune. Concertul s-a bucurat de mare succes, iar eu am plecat profund impresionat de frumusețea acestor locuri. Câteva luni mai târziu, Frano Matušić, muzician și secretar de stat, a intuit dorința mea de a reveni la Orebić și, la câteva zile după convorbirea noastră telefonică, guvernatorul Nikola Dobroslavić mi-a confirmat invitația cu mult entuziasm. Însă, abia după ce primarul Tomislav Anćić – Tomi, așa cum îi spunem toți –, m-a contactat pentru a-mi adresa invitația oficială de a deveni un membru activ al comunității, lucrurile au început să devină cu adevărat serioase. Obiectivul era crearea în peninsula Pelješac, sub administrația orașului Orebić, a unui „pol” cultural care să înceapă cu un festival – sprijinit de Comisia pentru Turism din Orebić – și care să se dezvolte ulterior cu sprijin la nivel național și local, precum și prin sponsorizări din mediul privat. Așadar, iată-ne acum, lansând acest proiect promițător, plini de entuziasm și de încredere în viitor.”

PROGRAM

1. MIERCURI 20 07

PROGRAM:

Eduard Grieg, “Morning", Susanna Hoffs, “Eternal flame” (JC and kids), Armando Manzanero, “Como yo te amé" (JC), Joaquín Rodrigo, “Concierto de Aranjuez", 2º movement (Barbora, conductor JC), Astor Piazzola, “Chiquilín de Bachín” (JC and Barbora), Gioacchino Rossini, “Overture of Guglielmo Tell”, “La calunnia" (Emil), Giacomo Puccini, “E lucevan le stelle” (Boris),“O mio babbino caro” (Teodora), Georges Bizet, “Prelude of Carmen”, “Habanera” (Ester), Nikolai Rimsky-Korsakov, “The flight of the bumble bee”, Paul McCartney, “Yesterday” (JC), Leonard Bernstein, “Somewhere” (JC), John Lennon, “Imagine” (JC and kids), Giacomo Puccini, Nessun dorma (JC), Beethoven 9th symphony, 4th movement (Conductor, Daniel Jinga)

JOI 21 07

19:00 - Guitar Recital - Barbora Kubikova - (City Museum)

21:00 Roc-kapella - Corul de artişti ai Operei Naţionale Bucureşti (dirijor, Daniel Jinga) Dvorak’s New World Symphony – Orchestra Metropolitană București (dirijor, José Cura)



3. VINERI 22 07