Orchestra Națională de Jazz a Franței, pe scena Palatului Bragadiru din București

Orchestra Națională de Jazz a Franței prezintă cel mai nou material discografic, Rituels, în cadrul unui concert ce va avea loc marți, 1 noiembrie, ora 19:00, la Palatul Bragadiru, o clădire de patrimoniu a Bucureștiului, fondată în anul 1905. Sub bagheta dirijorului Frédéric Maurin, Rituels - lucrare colectivă fascinantă, cu un aer de oratorio, descrie ritualurile care marchează ciclul zilelor, al anotimpurilor, al civilizațiilor, al vieților noastre, într-un cadru de poveste, un palat cu aer interbelic din inima Bucureștiului.

Orchestra Națională de Jazz a Franței a primit în rândurile sale aproape 200 de soliști, a susținut concerte pe toate continentele, a produs 31 de albume și a colaborat cu numeroși artiști internaționali. Este singura orchestră națională în care dirijorul se schimbă o dată la 5 ani. În fruntea Orchestrei Naționale de Jazz a Franței, din ianuarie 2019, chitaristul și compozitorul Frédéric Maurin, cu proiecte în zona de rock progresiv, este susținătorul unui amplu program deschis creației contemporane, mai precis compozitorilor cu limbaje singulare și reprezentanților artelor spectacolului.

În turneul din România, Orchestra Națională de Jazz a Franței va prezenta ultimul album, Rituels, o operă colectivă pentru cor și 13 instrumente ce reunește șapte piese, un puzzle care formează un univers sonor aparte. Din dorința de a deschide ONJ către forme estetice multiple și singulare, Frédéric Maurin și-a unit forțele cu Ellinoa, Sylvaine Hélary, Leïla Martial și Grégoire Letouvet - patru artiști îndrăzneți și cunoscuți pe scena franceză de jazz actuală - pentru a scrie un repertoriu original construit în jurul noțiunii de ritualuri zilnice. Programul ne poartă astfel într-o lume a contrastelor, cu izbucniri poetice vii, crescendo-uri puternice, un spectru larg de culori orchestrale, visare și soliști pasionați.

Rituels va fi prezentat în România în cadrul turneului Orchestrei Naționale de Jazz a Franței în Ploiești, Sibiu și București.

Prezența Orchestrei Naționale de Jazz a Franței, care revine în România după aproape 30 ani, se desfășoară în cadrul „Musiques Créatives de France”, o inițiativă a Institutului Francez care aduce publicului român sunete dintre cele mai diverse într-o plimbare revigorantă între jazz, muzică electronică, pop vegetal, jazz, world music sau muzică barocă.

În vara anului 2021, Teatrul Godot, unul dintre cele mai iubite și cunoscute teatre independente din București și-a mutat sediul într-o clădire istorică aproape de centrul Bucureștiului - Palatul Bragadiru. În vara anului 2022, Teatrului Godot i se alătură în acest demers cultural, The Great Hill și BulevART, formând, începând cu vara acestui an, ceea ce pe viitor va fi cunoscut drept un hub cultural Bucureștean de referință - The Great Hill Society Club. Astfel, muzica, teatrul, expozițiile și vinul vor crea la Palatului Bragadiru un loc în care oamenii se vor întâlni atât pentru artă, cât și pentru degustările inedite a peste 60 de etichete de vin românesc, originar din regiunea viticolă Dealu Mare, puse la dispoziție pentru pasionații de enologie si frumos.