Orchestra Română de Tineret deschide Vara Magică la Ateneul Român, pe 6 iulie

Festivalul” Vara Magică” continuă în această vară seria evenimentelor culturale deja cunoscute și apreciate pe plan național și internațional. Aflat la ediția a XI-a, festivalul propune 9 concerte de muzică clasică la Ateneul Român, în perioada 6 iulie – 31 august, cu o cadență de un concert pe săptămână, perioadă în care vom trăi împreună emoția și bucuria muzicii de calitate.

Festivalul Internațional “Vară Magică” este unul dintre evenimentele culturale estivale marcante și una dintre puținele manifestări de acest gen care aduce în prim-plan capitala României. De la prima ediție, festivalul a depășit 100 de concerte, de calitatea cărora s-au bucurat mai mult de 80.000 de spectatori, sute de mii de ascultători ai programelor radio și telespectatori care au urmărit transmisiunile în direct și înregistrările acestor momente de înaltă ținută artistică.

În acest an, festivalul are și un site dedicat – www.varamagica.ro – unde puteți găsi informații despre toate concertele din festival.

Dorin Ioniță, inițiatorul și organizatorul Festivalului Vara Magică, s-a străduit să păstreze an de an continuitatea acestui eveniment de vară al bucureștenilor, considerând că: ”Bucureștiul avea nevoie de muzică în perioada de vară, iar Festivalul Vara Magică oferă exact ceea ce definește o capitală europeană:cultura - prin muzică de calitate interpretată de mari artiști, o locație aparte în centrul orașului, elemente de inovație și noutate de la an la an. Website-ul pe care l-am construit are rolul să ne apropie de audiența festivalului nostru, prin informație despre concertele și marii artiști pe care îi avem în festival. Chiar dacă vremurile pe care le trăim sunt provocatoare, avem nevoie de cultură vie, avem nevoie de muzică, de trăiri la un mare nivel, iar acest festival ne aduce emoţia generată de muzica de bună calitate interpretată de mari artiști”.

Ca în fiecare an, în cadrul Festivalului Vara Magică se anunță concerte cu artiști și orchestre de renume la nivel național și internațional.Primul concert din festival va aduce pe scena Ateneului Orchestra Română de Tineret, dirijor: Cristian Mandeal și solist: violonistul Josef Špaček. În concertele următoare vă vor încânta Orchestra Teatrului de Operetă “Ion Dacian”, Dirijor: Constantin Grigore și Soliști: Bianca Ionescu Ballo, Daniela Bucșan, Gabriela Daha, Florin Ganea, Mihai Urzicana, George Vîrban, Alexandru Burcă; pianistă și compozitor Sînziana Mircea, marea soprană Laura Tătulescu cu o producție aparte de muzică electronică și sintetizator realizată alături de Giovanni Dinello, care include proiecții originale de videomapping în interiorul sălii Ateneului realizate de artistul vizual Adistu; New Hope Orchestra, dirijor și solist violoncelistul Octavian Lup, alături de solistul Valentin Șerban, câștigătorul Concursului Internațional George Enescu la vioară; , marele violonist Alexandru Tomescu va susține recitalul cu tema: ”IN THE MOOD FOR LOVE”, fiind acompaniat de pianista Iulia Toma; Ansamblul Cameral al Filarmonicii George Enescu ne va conduce ”Pe aripile valsului”, din Ansamblul Cameral fac parte: Vioară - Rafael Butaru și Natalia Pancec, Violă - Iulia Goiana, Violoncel - Bogdan Popa, Pian - Monica Gemene, Armoniu - Cătălin Răducanu, Flaut - Ioana Bălașa și Clarinet - Alexandru Avramovici; Orchestra de Tineret a Țărilor de Jos dirijată de Alexander Shelley va avea ca soliști pe Coraline Groen la vioară și soprana Laetiția Gerards cu un program de R. Strauss, B. Britten și G. Mahler; Romanian Sinfonietta Orchestra, dirijor și solist Alexander Sitkovestki. Festivalul se va încheia cu Orchestra Națională de Tineret a Franței, având ca dirijor pe Michael Schønwandt și un program romantic de C. Debussy și G. Mahler.

”În fiecare an, Vara este Magică pentru toți cei ce alegem să fim în sală la concerte, dar și pentru toți cei care urmăresc transmisia realizată de partenerii noștri media. Așadar, vă invităm la Festivalul Vara Magică în lunile iulie și august!, declară dl. Dorin Ioniță.

BIOGRAFII

Josef Špaček

Violonistul Josef Špaček a studiat cu Itzhak Perlman la Juilliard School din New York, cu Ida Kavafian şi Jaime Laredo la Curtis Institute of Music din Philadelphia şi cu Jaroslav Foltýn la Conservatorul din Praga. Laureat al Concursului „Regina Elisabeta" din Bruxelles, a câştigat de asemenea premii importante la concursurile internaţionale „Michael Hill" (Noua Zeelandă), „Carl Nielsen" (Danemarca) şi Young Concert Artists International Auditions (New York).

A fost cel mai tânăr concertmaistru al Filarmonicii din Cehia din istorie. Evoluează ca solist al unor ansambluri de prestigiu, precum: Orchestre de Paris, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Bamberger Symphoniker, Academy of St. Martin in the Fields, Scottish Chamber Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich, Helsinki Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique du Capitole de Toulouse, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Torino, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Japan Philharmonic Orchestra, Shanghai Symphony Orchestra, Netherlands Philharmonic Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Luxembourg, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Stavanger Symphony Orchestra, Symfonieorkest Vlaanderen, Kammerakademie Potsdam. Colaborează cu dirijori renumiţi: Jakub Hrůša, Semyon Bychkov, Manfred Honeck, Valery Gergiev, Thomas Adès, Krzysztof Urbański, James Gaffigan, James Conlon, Maxim Emelyanchev, Jiří Bělohlávek, Thomas Søndergård, Cornelius Meister, Michael Sanderling, David Zinman, Eliahu Inbal, Tomáš Netopil, Marc Albrecht, Aziz Shokhakimov, Christian Vasquez, Lio Kuokman.

Este frecvent invitat să susţină recitaluri camerale pretutindeni în Europa (la Rudolfinum Praga, Konzerthaus Viena, Kronberg Academy, Evian Festival), precum şi în Asia şi în Statele Unite (la Kennedy Center, Washington D.C., ChamberFest Cleveland, Nevada Chamber Music Festival), avându-i ca parteneri pe Gil Shaham, Kian Soltani, James Ehnes, Clemens Hagen, Yuja Wang, Noah Bendix-Balgley, Miroslav Sekera, Tomáš Jamník, Suzana Bartal, Kristóf Baráti, Sharon Kam.

Josef Špaček cântă la o vioară Guarneri del Gesù „LeBrun; Bouthillard” 1732, pusă la dispoziţie de Ingles & Hayday.

CRISTIAN MANDEAL

În cei peste 40 de ani de activitate dirijorală neîntreruptă, Cristian Mandeal şi-a exercitat profesia atât în străinătate, cât mai ales în România.

A studiat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” timp de 10 ani (1965 – 1975) pianul principal, dirijatul (Constantin Bugeanu) şi compoziţia (Ştefan Niculescu), completându-şi ulterior studiile la Berlin (Herbert von Karajan, 1980) şi München (Sergiu Celibidache, 1990). A început prin a fi corepetitor la Opera Română Bucureşti (1974 – 1977), devenind apoi dirijor al Filarmonicilor din Târgu Mureş (1977 – 1980), Cluj (1980 – 1987) şi Bucureşti (1987 – 2009). A fost Director Artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”, ediţia 2001 şi 2003.

Ca Dirijor Principal şi Director General al Filarmonicii „George Enescu” (1991 – 2009) a ridicat nivelul acesteia la cote deosebit de înalte, lăsând în urmă o instituţie – etalon pentru România. În acest răstimp a fost restaurată şi modernizată clădirea Ateneului Român (1991 – 2003). S-au realizat din venituri proprii dotări complexe în infrastructură şi în orchestră în valoare de sute de mii de Euro. Repertoriul a fost constant îmbogăţit şi înnoit. Personalul artistic s-a bucurat de respect şi recunoaştere naţională şi internaţională, beneficiind timp de patru ani de o lege salarială specială. Au avut loc peste 30 de turnee atât în Europa, cât şi în Asia. S-a realizat o discografie relevantă pe CD şi DVD, printre care integralele Enescu şi Brahms. Au avut loc o mare serie de concerte-eveniment de răsunet naţional şi internaţional şi o constantă participare la toate ediţiile Festivalului Enescu, atât prin implicarea tuturor formaţiilor muzicale ale instituţiei, cât şi prin participări individuale ale artiştilor de prim rang. A fost reînfiinţată Orchestra de Cameră a Filarmonicii, formaţie de elită a orchestrei simfonice.

În străinătate, Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte ca invitat a zeci de orchestre, pe 4 continente, în 35 de ţări şi 31 de capitale. A participat la multe festivaluri internaţionale de prestigiu în compania celor mai reputaţi solişti ai contemporaneităţii.

A fost Director Artistic al Northern Israelian Orchestra – Haifa (1999 – 2002) şi la Orchestra Naţională Bască – San Sebastian (2001 – 2008), Dirijor Permanent la Orchestra Haydn din Bolzano e Trento (2000 – 2003), Dirijor Oaspete Principal al Orchestrei Hallé Manchester (2003 – 2008) – primul deţinător al acestui titlu în întreaga existenţă de 150 de ani a acestei orchestre, al Filarmonicii din Belgrad (stagiunea 2006 – 2007) şi al Filarmonicii din Copenhaga (2006 – prezent).

Cristian Mandeal a dirijat peste 60 de prime audiţii absolute. În special ale compozitorilor români, dar şi străini, o parte dintre acestea fiindu-i dedicate. Este un promotor neobosit al lui George Enescu, programându-i muzica pe toate meridianele. Printre altele a realizat opera Oedipe în primă audiţie britanică (Festivalul de la Edinburgh 2002) şi italiană (Teatro Lirico di Cagliari 2005). Din 2008 este Preşedintele Societăţii George Enescu din Londra.

A realizat sute de minute de imprimări de Radio şi a înregistrat pe LP, CD şi DVD pentru Electrecord, BMG Ariola, AIX Record (SUA), Claves, Bis şi Nimbus. A realizat 3 CD-uri aniversare ale Filarmonicii „George Enescu” la 125, 135 şi 140 de ani.

Este membru, dar şi preşedinte în juriile unor concursuri internaţionale de dirijat.

Cristian Mandeal a primit numeroase premii şi distincţii româneşti şi străine. Este cetăţean de onoare al oraşului Braşov şi Doctor Honoris Causa al Academiei din Cluj.

Un punct de mare interes în ultima perioadă de activitate a lui Cristian Mandeal îl reprezintă colaborarea cu Orchestra Română de Tineret pe care o cultivă, educă şi dirijează constant începând din 2008.

Alături de sutele de tineri muzicieni care au facut parte de-a lungul timpului din Orchestra Română de Tineret, Cristian Mandeal a marcat pentru prima data prezența unei orchestre simfonice din România pe mari scene ale Europei precum, Filarmonica din Berlin, Konzerthaus din Berlin, Musikverein și Konzerthaus din Viena, Marea Sală Pierre Boulez a Filarmonicii din Paris, sala Bozar din Bruxelles, Accademia di Santa Cecilia din Roma, Elb Philharmonie din Hamburg, și multe altele.

Orchestra Română de Tineret

Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului și profesorului Marin Cazacu, ca un program artistic și educațional sprijinit de Fundația „Prietenii Muzicii – Serafim Antropov“ și Lanto Communication.

Din 2014, funcţionează sub egida Centrului Național de Artă „Tinerimea Română“. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță. Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din țară din ultimii ani, care s-a remarcat în scurt timp și pe plan muzical internațional, apreciată de criticii europeni ca fiind un ansamblu de top din lume.

De la început, Cristian Mandeal s-a preocupat de formarea ansamblului. Sub conducerea sa artistică, orchestra a devenit o poveste de succes din lumea muzicală românească. Prin perfomanța de a transforma fiecare concert într-un eveniment memorabil, dăruiește astfel țării o orchestră de nivel internațional care impune un standard prin excelență.

În prezent, proiectul „Orchestra Română de Tineret – spirit enescian şi tradiţie europeană“ implică diverse activități de dezvoltare creativă. Scopul programului este de a oferi posibilitatea de formare a muzicienilor în orchestră, de a asimila un bogat repertoriu prin participarea la masterclass-uri, și cel mai important, de a cultiva plăcerea cântatului în ansamblu alături de dirijori și soliști de renume internațional precum: Cristian Macelaru, Lawrence Foster, Horia Andreescu, Kristjan Järvi, Bogdan Băcanu, Sarah Chang, Amanda Forsyth, David Garrett, Stefan Geiger, Andrei Ioniță, Roman Kim, Elizabeth Leonskaja, Ivan Ludlow, Plamena Mangova, Valentina Naforniță, Olga Pasichnyk, Wave Quartet, Peter Sadlo, Olga Scheps, Emmanuel Séjourné, Aleksey Semenenko și Pinchas Zukerman.

Rezultatul – o orchestră unică, aclamată la concertele cu sala plină de la Ateneul Român, Sala Radio, Festivalul Internațional George Enescu și pe scene intenaționale precum: l’Auditorium Parco della Musica din Roma, Festivalul de la Ravello şi Festivalul Mahler de la Dobbiaco – Italia, March Music Day de la Ruse, Festivalul Orchestrelor de Tineret de la Milano, Festivalul de la Aix en Provence și Festivalul Internațional al Orchestrelor Europene de Tineret Young Euroclassic din Berlin.

Din noiembrie 2011 ansamblul este membru al Federaţiei Europene a Orchestrelor Naţionale de Tineret – EFNYO. În cadrul acestui organism internațional Orchestra Română de Tineret este participant activ al programului MusXchange, menit să asigure o cât mai bună circulație a celor mai valoroși tineri muzicieni în cadrul programelor derulate de orchestrele de tineret din Europa.

Începând din anul 2011 Orchestra Română de Tineret este invitată constant în cadrul Festivalului Internațional George Enescu, marcând de-a lungul anilor numeroase premiere în ceea ce privește prezența unei orchestre românești pe marile scene ale Europei, precum Filarmonica din Berlin, Konzerthaus din Berlin, Elb Philharmonie din Hamburg, Musikverein și Konzerthaus din Viena, Marea Sală Pierre Boulez a Filarmonicii din Paris, sala Bozar din Bruxelles, Accademia di Santa Cecilia din Roma, alături de cele mai importante săli de concert din importante centre culturale precum, Aix en Provence, Basel, Geneva, Lyon, Rouen, Ruse, Chișinău, Bălți, Milano, Dobbiaco și Ravello în Italia, Linz, Salzburg, sau din Asia, la Beijing, precum și din România, la Sinaia, Brașov, Bușteni, Sibiu, Cluj, Iași și Timișoara.

În anul 2019, muzicienii Orchestrei Române de Tineret au fost prezenți pe noi importante scene din Italia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia, Ungaria, Germania și Luxemburg și au întreprins, de asemenea, un spectaculos turneu în S.U.A., anul 2020 fiind dominat de aparițiile în aer liber și online. În anul 2021 și prima parte a anului 2022, Orchestra Română de Tineret a continuat seria unor concerte de mare succes, cu o permanentă îmbogățire a repertoriului prin apariții de senzație la Sala Radio alături de Winton Marsalis & Jazz at Lincoln Center Orchestra, din nou la Young Euro Classic - Berlin, precum și la Millenium Stage Center la Expo 2020 Dubai, urmând în vara acestui an o npuă prezență în fabuloasa sală Elb Philharmonie din Hamburg.