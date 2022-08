Orchestra Română de Tineret la Hamburg şi lansarea de presă la Berlin a Festivalului “George Enescu” 20 – 22 august

Revenirea la ElbPhilharmonie este o bucurie pentru Orchestra Română de Tineret, un punct de referință în biografia oricărei mari orchestre, în afara celebrităţii artistice a clădirii, însăşi construcţia ei fiind aparte, inima clădirii Elbphilharmonie, marea sală de spectacol cu 2.100 de locuri, fiind concepută după principiul plasării scenei în mijlocul sălii, cu audienţa aflată în spaţii terasate.

Orchestra Română de Tineret dirijată de Gabriel Bebeşelea, va avea în program George Enescu – Rapsodia nr. 1 în la major şi Rapsodia nr. 2 în re major, op. 11 şi Johannes Brahms – Șapte dansuri ungare, iar ca lucrare solistică, în interpretarea violonistei coreene Suyoen Kim, Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră de Joseph Joachim.

În prezentarea concertului, se subliniază faptul că Orchestra Română de Tineret aduce împreună cei mai talentaţi muzicieni români, pentru a promova excelenţa muzicală şi creativitatea printr-un program educaţional unic, ansamblul bucurându-se de succes în turneele pe care le-a întreprins începând din 2012 pe mari scene din Europa, Statele Unite ale Americii și Asia. La scurt timp după înființarea sa, în 1986, Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) a ajuns unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale din lume. În locul renumitelor concerte programate în săli de concerte și teatre de operă obișnuite, multe dintre evenimente au loc în castele sau hambare, în cele mai spectaculoase biserici din Schleswig-Holstein și chiar în locuri neobișnuite precum docuri sau hale industriale. Din 1996 până în 2013, conceptul artistic al SHMF a fost acela de a alege câte o țară pentru fiecare an și de a-i pune în valoare muzica și cultura, mergând din Finlanda în Japonia, sau din Statele Unite în Rusia. Odată cu venirea noului director, festivalul și-a schimbat orientarea, în 2014 propunându-și să pună în valoare câte un compozitor în fiecare an. De atunci, festivalul a fost dedicat unor retrospective componistice Felix Mendelssohn, Piotr Ilici Ceaikovski, Joseph Haydn, Maurice Ravel, Robert Schumann sau Johann Sebastian Bach, anul acesta compozitorul sărbătorit fiind Johannes Brahms.

Înaintea plecării în acest turneu, în acest onorant context festivalier, Marin Cazacu, managerul Filarmonicii George Enescu şi iniţiatorul proiectului Orchestrelor de Tineret ale României declara: „Au trecut trei ani de când am fost prima oară aici, la Elbphilharmonie, iar revenirea noastră într-un timp atât de scurt este extrem de onorantă. De data aceasta, programul nostru pune în valoare doi mari compozitori, Enescu și Brahms, creatori între care există o importantă conexiune. Enescu a fost influențat în tinerețe de Johannes Brahms, de creația sa, iar în acest program, numitorul comun este sursa de inspiraţie, respectiv folclorul, care a generat lucrările ambilor compozitori alese pentru acest concert : în cazul lui Brahms este vorba de folclorul maghiar, iar în cazul lui Enescu de folclorul românesc. Vor fi prezentate cele două rapsodii, lucrări de tinerețe ale lui Enescu, cele Şapte dansuri ungare de Brahms, dar va fi interpretat și un concert în primă audiție pentru Orchestra Română de Tineret, respectiv Concertul nr. 2 de Joseph Joachim, violonistul preferat al lui Johannes Brahms. La rândul lui, Joachim a fost compozitor și a scris un concert pentru vioară și orchestră cu influențe din muzica folclorică maghiară – iată, deci, cum folclorul maghiar și român sunt incluse în acest concert, iar doi mari compozitori, Brahms și Enescu, sunt prezentați ca unii dintre cei mai importanți compozitori din perioada romantică."

Doi dintre muzicienii implicaţi timp îndelungat în proiectele Orchestrelor Naţionale de Tineret ale României, violonistul Valentin Şerban şi violoncelistul Ştefan Cazacu – aflaţi în 2021 pe podiumul concursului Enescu, vor fi prezenţi ca invitaţi alături de mai tinerii lor colegi în acest concert de la Hamburg, în calitate de concert-maestru şi respectiv şef partidă violoncel, dar îşi vor continua drumul în Germania, către Berlin. unde vor susţine pe 22 august, la ora 19, la Ambasada României, un recital alături de pianistul Cristian Niculescu sub genericul Laureații Concursului internațional „George Enescu”. Concertul de la Berlin va avea în program George Enescu – Lăutarul din suita Impresii din copilarie pentru vioară solo, Eugène-Auguste Ysaÿe – Sonata nr. 4 pentru vioară solo, Ludwig van Beethoven – Duo nr. 1 in Do major pentru vioară și violoncel, Johann Halvorsen – Passacaglia pentru vioară și violoncel, Carmen Petra Basacopol – Suita pentru violoncel solo, Robert Schumann – Fantasiestucke op. 73 pentru violoncel și pian, George Enescu – Trio în la minor.

Orchestra Română de Tineret

Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului și profesorului Marin Cazacu, ca un program artistic și educațional sprijinit de Fundația „Prietenii Muzicii – Serafim Antropov“ și Lanto Communication.

Din 2014, funcţionează sub egida Centrului Național de Artă „Tinerimea Română“. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță. Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din țară din ultimii ani, care s-a remarcat în scurt timp și pe plan muzical internațional, apreciată de criticii europeni ca fiind un ansamblu de top din lume.

De la început, Cristian Mandeal s-a preocupat de formarea ansamblului. Sub conducerea sa artistică, orchestra a devenit o poveste de succes din lumea muzicală românească. Prin perfomanța de a transforma fiecare concert într-un eveniment memorabil, dăruiește astfel țării o orchestră de nivel internațional care impune un standard prin excelență.

În prezent, proiectul „Orchestra Română de Tineret – spirit enescian şi tradiţie europeană“ implică diverse activități de dezvoltare creativă. Scopul programului este de a oferi posibilitatea de formare a muzicienilor în orchestră, de a asimila un bogat repertoriu prin participarea la masterclass-uri, și cel mai important, de a cultiva plăcerea cântatului în ansamblu alături de dirijori și soliști de renume internațional precum: Cristian Macelaru, Lawrence Foster, Horia Andreescu, Kristjan Järvi, Bogdan Băcanu, Sarah Chang, Amanda Forsyth, David Garrett, Stefan Geiger, Andrei Ioniță, Roman Kim, Elizabeth Leonskaja, Ivan Ludlow, Plamena Mangova, Valentina Naforniță, Olga Pasichnyk, Wave Quartet, Peter Sadlo, Olga Scheps, Emmanuel Séjourné, Aleksey Semenenko și Pinchas Zukerman.

Rezultatul – o orchestră unică, aclamată la concertele cu sala plină de la Ateneul Român, Sala Radio, Festivalul Internațional George Enescu și pe scene intenaționale precum: l’Auditorium Parco della Musica din Roma, Festivalul de la Ravello şi Festivalul Mahler de la Dobbiaco – Italia, March Music Day de la Ruse, Festivalul Orchestrelor de Tineret de la Milano, Festivalul de la Aix en Provence, Schleswig-Holstein Musik Festival de la Hamburg și Festivalul Internațional al Orchestrelor Europene de Tineret Young Euroclassic din Berlin.

Din noiembrie 2011 ansamblul este membru al Federaţiei Europene a Orchestrelor Naţionale de Tineret – EFNYO. În cadrul acestui organism internațional Orchestra Română de Tineret este participant activ al programului MusXchange, menit să asigure o cât mai bună circulație a celor mai valoroși tineri muzicieni în cadrul programelor derulate de orchestrele de tineret din Europa.

Începând din anul 2011 Orchestra Română de Tineret este invitată constant în cadrul Festivalului Internațional George Enescu, marcând de-a lungul anilor numeroase premiere în ceea ce privește prezența unei orchestre românești pe marile scene ale Europei, precum Filarmonica din Berlin, Konzerthaus din Berlin, Elb Philharmonie din Hamburg, Musikverein și Konzerthaus din Viena, Marea Sală Pierre Boulez a Filarmonicii din Paris, sala Bozar din Bruxelles, Accademia di Santa Cecilia din Roma, alături de cele mai importante săli de concert din importante centre culturale precum, Aix en Provence, Basel, Geneva, Lyon, Rouen, Ruse, Chișinău, Bălți, Milano, Dobbiaco și Ravello în Italia, Linz, Salzburg, sau din Asia, la Beijing, precum și din România, la Sinaia, Brașov, Bușteni, Sibiu, Cluj, Iași și Timișoara.

În anul 2019, muzicienii Orchestrei Române de Tineret au fost prezenți pe noi importante scene din Italia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia, Ungaria, Germania și Luxemburg și au întreprins, de asemenea, un spectaculos turneu în S.U.A., anul 2020 fiind dominat de aparițiile în aer liber și online. În anul 2021 și prima parte a anului 2022, Orchestra Română de Tineret a continuat seria unor concerte de mare succes, cu o permanentă îmbogățire a repertoriului prin apariții de senzație la Sala Radio alături de Winton Marsalis & Jazz at Lincoln Center Orchestra, din nou la Young Euro Classic - Berlin, precum și la Millenium Stage Center la Expo 2020 Dubai, urmând în vara acestui an o nouă prezență în fabuloasa sală Elb Philharmonie din Hamburg.

Considerat un proiect artistic ajuns la maturitate, Orchestra Română de Tineret îşi continuă călătoria în lumea muzicii de calitate şi a recunoaşterii internaţionale, fiind un ansamblu educat în spirit profesionist într-un mediu artistic excepţional.

GABRIEL BEBEŞELEA - dirijor

Admirat pentru entuziasmul şi muzicalitate sa, Gabriel Bebeșelea este recunoscut ca fiind "unul dintre cei mai talentaţi dirijori români ai ultimelor decenii" (Jurnalul Festivalului George Enescu, 7 Septembrie 2011). Începând cu sezonul 2020/21, Gabriel Bebeșelea este Dirijor Principal al Filarmonicii "George Enescu", precum și Director Muzical și Dirijor Principal al Orchestrei Filarmonicii Macedoniei de Nord. În afară de acestea, Bebeșelea își continuă activitatea ca Dirijor Principal al Filarmonicii de Stat “Transilvania” Cluj-Napoca, titlu pe care il deține din anul 2016.

Pe lângă aceste poziții, Gabriel Bebeșelea este invitat al unor orchestre precum Royal Philharmonic Orchestra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Barcelona Symphony Orchestra (OBC), Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre National de Lille, Singapore Symphony Orchestra, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Ulster Orchestra Belfast, State Academic Symphony Orchestra of Russia “Evgeny Svetlanov", Orchestra Naţională Filarmonică Rusă, Bochumer Symphoniker și Janáček Philharmonic Ostrava.

În România, Gabriel Bebeșelea dirijează în mod regulat orchestre precum Orchestra Naţională Radio, Orchestra de Cameră Radio și Orchestra Română de Tineret. Alături de Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Gabriel Bebeșelea a înregistrat în premieră mondială un CD cu “Pastorale - Fantaisie pour petite orchestre” și oratoriul "Strigoii" de George Enescu. CD-ul a fost lansat la casa de discuri Capriccio în septembrie 2018. Tot atunci, partiturile acestor lucrări au fost publicate la Editura Muzicală a Muzeului Național "George Enescu", Gabriel Bebeșelea având meritul transcrierii manuscrisului lucrării “Pastorale - Fantaisie pour petite orchestre”, dar și al editării acestor opere enesciene. Printre soliștii cu care Gabriel Bebeșelea colaborează se numără Sarah Chang, Ray Chan, Simon Trpčeski, Robert Levin, Augustin Hadelich, Valentina Lisitsa, Leticia Moreno, Sayaka Shoji, Boris Giltburg, Dimitri Ashkenazy, Alexandra Dariescu, Daniel Ciobanu, Alexandru Tomescu, etc. Gabriel Bebeșelea este cunoscut pentru dedicarea sa cercetării și redescoperirii muzicii, și este responsabil pentru descoperirea mai multor capodopere muzicale uitate sau neglijate.

În 2017, pentru a aduce la lumină o astfel de muzică, a înființat ansamblul de muzică veche și nouă Musica Ricercata. Un dirijor notabil de operă, Bebeșelea a fost numit Dirijor Principal al Operei din Iaşi în 2011, devenind cel mai tânăr şef de orchestră într-o astfel de postură din România. În 2015, a fost numit Dirijor Principal al Operei Române din Cluj. În afara României, a dirijat producții ale operelor "Il viaggio a Reims" la Festivalul de Opera "Rossini" din Pesaro în vara anului 2016 și "Mireasa ţarului" de Rimsky-Korsakov la Opera Perm în februarie 2017. Ambele productii s-au bucurat de un succes răsunător. Gabriel Bebeșelea este câstigător al concursurilor de dirijat “Lovro von Matačić” (2015) şi “Jeunesses Musicales” (2010), precum și seminifinalist al concursurilor de dirijat „Donatella Flick” al London Symphony Orchestra (2014) și „Gustav Mahler” al Bamberger Symphoniker în 2016.

În cadrul Premiilor Operelor Naţionale Române din 2014, lui Gabriel Bebeșelea i-a fost decernat premiul pentru “Cel mai bun dirijor”. În 2011 Gabriel Bebeșelea a obţinut o bursă la renumita Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, unde a avut posibilitatea să participe la repetiţii şi concerte şi să înveţe de la câţiva din cei mai importanţi dirijori ai zilelor noastre: Mariss Jansons, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Cristoph von Dohnanyi, Philippe Herreweghe, David Zinman și Eliahu Inbal. Absolvent al studiilor de licenţă la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca la clasa maestrului Petre Sbârcea, şi al celor de masterat cu maestrul Horia Andreescu la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, în 2018 Gabriel Bebeșelea a obținut titlul de doctor în muzică "summa cum laude" la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Dan Dediu. Gabriel Bebeșelea este stabilit la Viena, unde a absolvit studiile postuniversitare la Universitatea de Muzică şi Artele Spectacolului, la clasa Prof. Mark Stringer.

VALENTIN ŞERBAN - violonist

Valentin Șerban este câștigătorul marelui premiu al secțiunii de vioară la Concursul Internațional George Enescu (ediția 2020/21), după o finală care a ridicat publicul în picioare și în care a interpretat Concertul în re minor pentru vioară și orchestră op. 47 de Sibelius, la Ateneul Român.

Valentin Șerban a obținut diploma de licență la Universitatea Transilvania din Brașov și a urmat cursuri de master la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Graz, sub îndrumarea Silviei Marcovici. A concertat în România, Franța, Germania, Austria și Italia. Este membru al Orchestrei Les Dissonances din Paris din 2018 și concertmaestru invitat al Orchestrei Române de Tineret.

A început să studieze vioara la vârsta de șapte ani, în orașul său natal (Brașov, România). La începutul educației sale muzicale, Valentin Șerban a luat lecții și a participat la masterclassuri cu violoniști precum Valeriu Rogacev, Daniel Podlovschi, Maestro Ştefan Gheorghiu, Adam Han-Gorski, Maestro Ilarion Ionescu-Galaţi, Silvia Marcovici, Leonidas Kavakos, Ivry Gitlis, David Grimal, Mihaela Martin, Adam Han-Gorski, Arlette Bonamy, Alexandru Tomescu.

Este câștigătorul unor concursuri naționale și internaționale de vioară, cum ar fi Concursul Internațional Andrea Postacchini (Italia), Concursul Național Mihai Jora (România), Concursul Internațional Ștefan Ruha (România), Concursul Internațional În Memoria lui Enescu (România).

A cântat în săli faimoase de concerte cum ar fi Grande Salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris, Konzerthaus Berlin, Queen Elisabeth Hall în Antwerp, Ateneul Român, Opéra de Dijon, Le Volcan în Le Havre etc. și a fost pe aceeași scenă cu muzicieni renumiți, precum Alina Pogotskina, Alissa Margulis, Alexander Buzlov, Konstantin Heidrich, Claudio Bohorquez, Viviane Hagner, Diana Ketler, Răzvan Popovici, Aimo Pagin, Vladimir Mendelssohn, Philippe Graffin, Marius Ungureanu.

ŞTEFAN CAZACU – violoncelist

Violoncelistul Ștefan Cazacu şi-a început formarea muzicală la vârsta de 6 ani, alături de tatăl său, cunoscutul violoncelist Marin Cazacu. A urmat studiile de licență și de master la Universitatea Națională de Muzică București, la clasa unui alt important violoncelist român, Răzvan Suma. Grație bursei Erasmus oferite de Uniunea Europeană, și-a completat studiile de master la Universitatea de Muzică din Viena (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien/ University of Music and Performing Arts Vienna). A participat la cursuri de perfecționare susținute de apreciați violonceliști pe scena muzicală internațională, precum Reinhard Latzko, Wolfgang Boettcher și Frans Helmerson.

Talentul său a fost răsplătit prin numeroasele premii obținute în diverse competiții naționale și internaționale: Premiul I la Concursul Internațional de la Liezen – Austria (2008), Premiul I la Concursul Antonio Janigro – Croația (2008), Marele Premiu la etapa națională a Concursului Eurovision Young Musicians (2010 – București) ș.a.

A susținut recitaluri în România, Olanda, Israel, Austria, Ungaria, Germania și a colaborat ca solist cu toate orchestrele simfonice din România, dar și cu Filarmonica din Chișinău sau cu Orchestra de Tineret din Alicante (Alicante Youth Orchestra). Printre dirijorii cu care a cântat se numără Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Cristian Măcelaru, Camil Marinescu, Theo Wolters.

Din anul 2011, Ștefan Cazacu colaborează constant cu ansamblul Violoncelissimo, creat de tatăl său, Marin Cazacu, în anul 1992. Alături de Violoncelissimo, Ștefan Cazacu a cântat în străinătate, în mari orașe ca Bruxelles sau Washington DC, dar și în țară, la București, Iași, Timișoara ș.a. In ultimii trei ani a devenit şi membru al ansamblului Placello creat de violoncelistul Răzvan Suma.

In 2021, Ştefan Cazacu a câştigat premiul al III-lea la secţiunea violoncel a Concursului Internaţional „George Enescu”, iar în 2022 premiul I la Donau-Musikwettbewerb Ulm (Germania).