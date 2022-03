Orchestra Română de Tineret revine la Festivalul “March Music Days” de la Ruse

Interpreţi din 8 ţări vor fi oaspeţii Festivalului March Music Days în acest an, muzicieni din Argentina, Germania, Franţa, România, Lituania, Rusia, Macedonia şi Bulgaria fiind aşteptaţi pe scena festivalului din Ruse, între 11 şi 27 martie. În acest an, festivalul are în program 19 evenimente oferite iubitorilor muzicii clasice, cuprinzând 7 programe orchestrale, 10 camerale şi un spectacol de operă, repertoriul fiind concentrat asupra aniversărilor anului din muzica europeană, precum Ravel, Debussy, Skriabin, Honneger.

Prefaţat de un concert cu acelaşi program sâmbătă, 12 martie, ora 19, la Ateneul Român din Bucureşti, a cărui repetiţie generală cu public de la ora 12 este inclusă în cadrul ciclului educativ Clasic e fantastic, concertul din 13 martie de la Ruse al Orchestrei Române de Tineret dirijat de Cristian Mandeal îi va avea ca solişti pe violonistul Mincho Minchev şi pianistul Ludmil Angelov – pian, doi muzicieni care desfășoară o prodigioasă carieră internațională.

Programul cuprinde Uvertura operei Răpirea din Serai KV 384 de Mozart şi Concertul pentru vioară, pian şi orchestră în Re major, K. Arh. 56/315f de W.A. Mozart/Philip Wilby, iar în partea a doua Simfonia nr. 7 in La major, op. 92 de Ludwig van Beethoven.

Publicul din România va avea așadar ocazia de a fi din nou în compania unor interpreți de cea mai înaltă performanţă artistică, Orchestra Română de Tineret fiind formată din cei mai valoroși tineri muzicieni români, proiect creat și condus de violoncelistul și profesorul Marin Cazacu: “Bucuria de a împărtăși publicului emoția muzicii clasice este umbrită de evenimentele tragice din Ucraina. Centrul Național de Artă “Tinerimea Română” a invitat la toate proiectele din această primăvară tineri muzicieni din Ucraina, care vor urca pe scenă alături de Orchestra Română de Tineret, pentru a transmite împreună un mesaj de pace și susținere pentru cei care suferă din cauza războiului”.