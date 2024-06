Organizațiile din domeniul mediului și al sustenabilității au transmis un mesaj video trupei Coldplay înaintea concertelor din 12-13 iunie

Cele două concerte, organizate de EMAGIC și Live Nation, au bătut toate recordurile, marcând cel mai rapid sell-out pentru un spectacol de stadion din istoria muzicii live din România. Evenimentele din 12 și 13 iunie fac parte din turneul Music Of The Spheres și vor reuni peste 100.000 de fani pentru o experiență remarcabilă și cu măsuri de sustenabilitate implementate.

În 2021, trupa britanică și-a luat angajamentul de a reduce emisiile directe din turneul actual cu cel puțin 50% față de turneul anterior. Recent, trupa a anunțat că în ultimii doi ani de turneu a reușit reducerea cu 59% a emisiilor, comparativ cu turneul anterior, iar datele sunt verificate de către MIT Environmental Solutions Initiative. Pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, una dintre ambițiile pentru concertele din București este de a reduce semnificativ folosirea ambalajelor de plastic de unică folosință din cadrul concertelor. Astfel, printre inițiativele puse la dispoziție fanilor se numără: accesul pe stadion cu sticle sport reutilizabile din plastic, pe care fanii le vor putea umple cu apă gratuit; pahare reutilizabile pentru băuturile servite la bar; o podea cinetică pe care participanții la concerte vor putea dansa pentru a produce energie. De asemenea, autoritățile au pus la dispoziție transport public sustenabil suplimentar, incluzând autobuze electrice, hibride și troleibuze cu autonomie.

„Practicile de sustenabilitate adoptate pentru turneul trupei Coldplay sunt o sursă de inspirație și un model de responsabilitate în industria de entertainment. Felicităm eforturile trupei, ale echipelor din spatele strategiei de sustenabilitate și echipelor de producție care implementează cu strictețe aceste măsuri, EMAGIC în cazul României. Suntem încântați că trupa împărtășește viziunea noastră, a Social Innovation Solutions, și a altor organizații active în sustenabilitate, aceea că dezvoltarea de soluții la provocările viitorului este o responsabilitate comună”, a declarat Roxana Cojocaru, Director Executiv al Social Innovation Solutions și Manager de Sustenabilitate al concertelor Coldplay în România.

La inițiativa Social Innovation Solutions, organizații românești active în domeniul mediului și al sustenabilității, și anume: Act for Tomorrow, Ambasada Sustenabilității în România, ANOSR, Asociația CIVICA, Asociația Pădurea Copiilor, Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23, Coaliția pentru Economie Circulară, Consiliul Tineretului Român, Ecopolis, Ecoteca, EFdeN, ENVIRON, Europuls, ÎntreVecini, Fundația Conservation Carpathia, Mioritics, Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde, UrbanizeHub și Viitor Plus au pregătit un mesaj video prin care salută demersurile de sustenabilitate ale trupei Coldplay, cu mesaje ce parafrazează hiturile trupei, precum: „Sustainability is the adventure of a lifetime”, „We are creating a sustainable future together”, „The future is magic and sustainable” sau „Together we have the higher power”.

Dincolo de mesajul de bun-venit, organizațiile non-guvernamentale românești punctează necesitatea de a angrena cât mai mulți indivizi într-o mișcare globală care urmărește să construiască un viitor mai sustenabil. Prin activitățile lor, ONG-urile din România demonstrează deja că pot avea un impact global în a pune România pe harta țărilor preocupate de teme precum mediul și schimbările climatice, ediția din 2023 a platformei de conversații Climate Change Summit ajungând la o audiență globală de aproape 1 milion de oameni online.

Mesajul video va fi vizionat de către membri trupei, însă va fi disponibil și pentru publicul larg în perioada 12-13 iunie, în puncte cheie din oraș, precum magazinul COCOR, ecranele din autobuzele STB și 125 afișaje digitale din puncte de interes ale Bucureștiului. De asemenea, clipul poate fi vizionat și aici: https://youtu.be/l5O4EKhiawY.

Despre Social Innovation Solutions

Misiunea Social Innovation Solutions (SIS) este de a susține indivizi și organizații să înțeleagă transformările viitorului și să dezvolte soluții sustenabile de tehnologie, politici publice și antreprenoriale. SIS organizează mai multe programe de educație de sustenabilitate în România și trei țări din Europa Centrală și de Est, lucrând cu peste 15.000 de IMM-uri și ONG-uri în programe precum Academia de Sustenabilitate, Transformator și Sustainability Hub. De asemenea, SIS dezvoltă mai multe platforme de conversații despre sustenabilitate și trenduri de viitor ca ESG Journey sau Climate Change Summit și oferă consultanță și programe de educație în foresight, inovație și sustenabilitate, precum ESG Lab.