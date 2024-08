Pe 16 august începe Festivalul Internațional de Nai „Gheorghe Zamfir”

Festivalul Internațional de Nai „Gheorghe Zamfir”, a devenit deja o tradiție și transformă, anual, orașul Găești, într-un pol cultural, în care un public numeros, se bucură de spectacole de muzică clasică, pop simfonice, recitaluri, de un regal folcloric, precum și de momente inedite cu invitați surpriză.

Printre artiștii internaționali invitați în această ediție se află: Andrea GRIMINELLI – Italia, Elia CMIRAL – SUA, Nedyalko NEDYALKOV – Bulgaria, Aydin YAVAȘ -Turcia, Kim JUHYEONG - Coreea de sud, Vasile IOVU – Artist al poporului din Republica Moldova, Igor PODGOREANU – Republica Moldova, Edgar MUENALA – Ecuador și Jong SOO JUNG - Coreea de Sud.

Pe scena Festivalului Internațional de Nai “Gheorghe Zamfir” ediția a VI-a, vor performa excepționalii interpreți români: Ovidiu BARTEȘ, Trei Tenori Ieșeni, Rodica Gabriela ANGHELESCU, Cezar CAZANOI, Ion DRĂGAN, Radu NECHIFOR, Claudia DIACONU IORDACHE, Elina DINCĂ VELICA, Alexandru PAL, Roxana RECHE, Maria ROTARU, Ruxandra PITULICE, Gheorghe RIZEA, Flavius TINICĂ, Vlad SPATARIU, Roxana GOIA, Gabriela ARDUSATAN, Cristian TOTPATI, Cosmin BĂDIȚĂ, Daniela GHIȚĂ, Maria Mădălina LUPU, Dan Dumitru CREȚU, Darius DOBRINESCU, Ionuț CÂRSTEA și Alexandra PETRICĂ.

Amfitrioană a celor două concerte de pe scena din Parcul Central va fi îndrăgita prezentatoare Iuliana TUDOR.

Artiștii invitați vor fi acompaniați de Orchestra folclorică “Lăutarii” din Chișinău, condusă de Maestrul Nicolae BOTGROS și de Orchestra Simfonică Muntenia, sub bagheta Maeștrilor dirijori Daniel JINGA și Tiberiu Dragoș OPREA.

Momente unice, de folclor autentic, vor fi prezentate de artiștii profesioniști ai ANSAMBLULUI FOLCLORIC PROFESIONIST CINDRELUL – JUNII SIBIULUI și de GRUPUL DE TULNICĂRESE DIN APUSENI.

Accesul publicului în Parcul Central din Găești la evenimentele din 17 si 18 august 2024 va fi gratuit.

Cert este că, gazda noastră, Maestrul Gheorghe Zamfir, va fi pe scenă, ca de fiecare dată, în ambele seri, alături de invitați de marcă ai muzicii internaționale.

Fără îndoială, Maestrul Gheorghe Zamfir este un simbol al României, un brand de țară, cu care ne mândrim și nu mai are nevoie de nicio prezentare.

Puritatea sunetului său a uimit și totodată inspirat numeroși artiști. Unul dintre celebrii muzicieni ai lumii, Eric Clapton, declara pentru The New York Times, în anii 80’ , că Inspirația sa muzicală provine din câteva surse neașteptate: "Am fost influențat în ultimii ani de un artist numit Zamfir care interpretează melodii calde și multe lucrări clasice la nai. Sunetul său înalt și clar pe care îl are la nai este exact cum mi-ar plăcea să sune chitara mea ". Dirijorul Sergiu Celibidache a elogiat contribuția lui Gheorghe Zamfir la imaginea muzicii românești în contextul culturii universale contemporane, iar Duke Ellington spunea despre Gheorghe Zamfir că „un artist atât de talentat cu siguranță aparține categoriei muzicienilor inspirați de Dumnezeu”.

Faima internațională a fost câștigată datorită calităților sale excepționale de compozitor și de interpret pentru coloanele sonore din filme celebre. El a interpretat muzica pentru "Once Upon a Time in America", "Karate Kid" sau "Omul înalt blond cu un pantof negru". Tarantino a folosit piesa "Lonely Shepherd" interpretată magistral de maestrul Zamfir, ca temă muzicală în filmul "Kill Bill".

Gheorghe Zamfir a compus mai mult de 300 de lucrări pentru nai și orgă sau pian, muzică de cameră și orchestră simfonică, muzică sacră pentru orchestră și cor. A înregistrat mai mult de 200 de albume din care a vândut sute de milioane de exemplare și a obținut mai mult de 120 de discuri de platină și de aur.

De-a lungul carierei, a colaborat cu muzicieni de top precum: James Last, Andrea Bocelli, Ennio Morricone, Lawrence Foster, André Rieu, British Chamber Orchestra, dirijorul Seiji Ozawa, Cvartetul Oxford, Richard Clayderman, Nana Mouskuri, Enrico Macias, Eugene Sarbu, Andrea Griminelli, printre alții.

Maestrul Zamfir a fost decorat cu Ordinul Cavaler al Belgiei, Cavaler al Luxemburgului, de două ori cu Medalia de Aur a Asociației Academiei de Arte, Științe și Litere din Paris; el a primit de două ori Medalia Universității Don Bosco din Roma; Medalia Vaticanului, oferită de Papa Ioan Paul al II-lea; Ordinul Săgetătorul de Aur, al Italiei; Meritul Cultural în grad de Ofițer al Franței; Ordinul Comandorului, oferit de președintele Peru; de două ori, Premiul Academiei Charles Cros din Franța; Doctor Honoris Causa al Universității "Constantin Brâncuși", Doctor Honoris Causa al Universității "Ovidius", Ambasador al turismului românesc, Ordinul "Mihai Eminescu" și cea mai înaltă distincție a Republicii Moldova, Ordinul Republicii Moldova, iar în 2016 primește, în Italia, Heritage World Music Award. În 2018 este numit Director Onorific pe viață, al Centrului Internațional de Schimburi Academice al Naiului de la Conservatorul de Muzică din Xian-China, iar de Ziua Culturii Române, în 2022 a primit Ordinul Steaua României, de la Președintele Klaus Johannis, pentru întreaga contribuție în muzica universală și în promovarea muzicii românești în special.

Desfășurător

În 16 august, ora 17:00, va avea loc conferința „Naiul în Lume”, dedicată amatorilor și profesioniștilor de toate vârstele, practicanți ai acestui instrument, cu invitați români și internaționali, specialiști în domeniul muzical, conferință ce va marca deschiderea celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional de Nai “Gheorghe Zamfir”. Evenimentul se va desfasura în incinta Centrului Cultural „Gheorghe Zamfir” din Găești.

Ziua a doua a Festivalului va fi dedicată muzicii pop-simfonice și muzicii clasice, spectacolul se va desfasura pe scena din Parcul Central, în aer liber. Artiștii invitați vor fi acompaniați de Orchestra Simfonică Muntenia, sub bagheta Maeștrilor dirijori Daniel JINGA și Tiberiu Dragoș OPREA.

Iubitorii de folclor se vor putea bucura de mult așteptatul Regal Folcloric, în seara zilei de duminică, 18 august 2023, de la ora 19:00, pe aceeași scenă din Parcul Central, cu participarea extraordinară a Orchestrei “Lăutarii” din Chișinău, dirijor Nicolae Botgros.