Hollywood-ul dă startul sezonului premiilor cu gala Globurilor de Aur

Thrillerul muzical în limba spaniolă "Emilia Perez", lansat de Netflix şi "The Brutalist", o dramă de trei ore şi jumătate a cărei acţiune este plasată după cel de-Al Doilea Război Mondial, conduc în topul filmelor care concurează pentru trofeele decernate la gala Globurilor de Aur.



Alte pelicule aflate printre favorite sunt succesul de box-office "Wicked", adaptat după piesa de pe Broadway despre vrăjitoarele din "The Wizard of Oz", dar şi "Conclave", despre alegerea unui nou papă.



''The Bear'', un serial despre culisele unui restaurant şi comedia poliţistă "Only Murders in the Building" vor concura pentru premiile din categoria dedicată producţiilor de televiziune.



Gala va fi difuzată în direct pe postul CBS şi pe serviciul de streaming Paramount+, duminică, începând de la ora 01:00 GMT.



Ceremonia va fi prezentată în premieră de actriţa şi comedianta Nikki Glaser.



Spre deosebire de Oscaruri, musicalurile şi comediile concurează într-o categorie separată la Globurile de Aur. Astfel, "Conclave" şi "The Brutalist" sunt considerate candidaturi puternice pentru "Cel mai bun film dramatic", în timp ce producţiile "Wicked" şi "Emilia Perez" sunt favorite pentru "Cel mai bun musical sau comedie".



Câştigătorii Globurilor de Aur sunt aleşi de 334 de jurnalişti din domeniul divertismentului din 85 de ţări, în timp ce Oscarurile sunt decernate în urma voturilor a 9.000 de membri. Comitetul care decernează Globurile a fost extins în ultimii ani, iar organizatorii au instituit reforme după ce au fost criticaţi pentru probleme etice şi lipsa diversităţii.



Timothée Chalamet se află în competiţie pentru cel mai bun actor într-un film dramatic pentru interpretarea muzicianului Bob Dylan în "A Complete Unknown". Printre concurenţii din această categorie se numără Adrien Brody, care întruchipează un supravieţuitor al Holocaustului şi arhitect aflat pe urmele visului american în "The Brutalist".



Gomez este dublu nominalizată pentru rolul său secundar din "Emilia Perez", ce spune povestea unui traficant de droguri mexican care face tranziţia de la bărbat la femeie, dar şi pentru rolul principal din serialul TV "Only Murders in the Building".



Alţi actori nominalizaţi sunt Angelina Jolie, pentru întruchiparea vedetei de operă Maria Callas în "Maria", Nicole Kidman în rolul unei CEO care are o aventură cu un stagiar în "Babygirl", Zendaya în rolul unei antrenoare de tenis în "Challengers" şi Ariana Grande, în rolul unei eleve care învaţă să facă vrăji în "Wicked".



Dintre bărbaţi, Daniel Craig este nominalizat pentru "Queer", iar Denzel Washington pentru "Gladiator II".



Câştigarea unui Glob de Aur poate spori şansele în cursa pentru premiile Oscar, ceremonie care va avea loc în martie.

AGERPRES