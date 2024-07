Peste 62.000 de persoane din ţară şi străinătate prezente în prima zi la festivalul Neversea

"Prima zi a festivalului Neversea a fost un succes. Neversea, cel mai mare festival de pe o plajă din Europa, a început, şi peste 62 000 de fani s-au putut bucura deja de experienţa primei zile pe malul mării", se arată într-un comunicat de presă.



INNA, Nick Carter, Bebe Rexha, DJ Snake, Jan Blomqvist, dar şi Killa Fonic, Azteca, Rava, Şatra B.E.N.Z. au adus bucurie şi culoare pe cele patru scene din festival pentru fanii cărora le-a fost dor de momentele unice de la Neversea.



Pe scenă au urcat şi câteva jucătoare din Naţionala de Fotbal Feminin - Andreea Părăluţă, Florentina Olar, Florentina Istrate, Ana Maria Stanciu şi Laura Rus au fost primite cu scandări şi aplauze. "Reginele" Neversea, echipa de femei care contribuie ca Neversea să fie de şase ediţii un festival de top în întreaga lume au urcat pe scenă cu un banner pentru public cu mesajul "You are the most beautiful crown in the world".



"Neversea, Queen of Festivals, a primit de anul acesta o infuzie de energie feminină în tot ceea ce înseamnă lineup, experienţe şi campanii dedicate ale partenerilor, dar şi parteneriatul strategic cu Federaţia Română de Fotbal, prin Naţionala Feminină de Fotbal a României - Women's Models = Neverseen Power, care pune bazele unei echipe unite de profesionalism, pasiuni şi valori comune", se mai arată în comunicat.



Începând cu acest an, Neversea îşi asumă misiunea de a creşte procentul de femei artiste din festival. De asemenea, anul acesta, în fiecare zi, la fiecare scenă, va fi cel puţin câte o artistă inclusă în lineup.



De altfel, artiştii din lineup au creat momente speciale cu artiste, astfel că Şatra B.E.N.Z au invitat-o pe Bruja, Rava pe Leno, Alex Super Beats pe DJ Mă-ta şi astfel de surprize vor continua şi în zilele următoare.



Alături de Partydul Kiss FM, a urcat pe scenă şi Marusha N, câştigătoarea campaniei "Fii DJ-iţa Kiss FM la Neversea".



Petrecerea continuă vineri cu Altego, Antonia şi Alex Velea, Maluma, Gordo, Don Diablo, Mahmut Orhan, Vintage Culture, Shimza, Deliric, Elena Gheorghe, Raluka şi mulţi alţii.