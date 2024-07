Placebo concertează marţi, la Arenele Romane din Capitală

În deschiderea show-ului pe scenă va urca Elisabeth Elektra, informează site-ul metalhead.ro.



Fanii din România vor avea posibilitatea să asculte melodii precum "Taste In Men", "Beautiful James", "Scene of the Crime", "Happy Birthday in the Sky", "Every You Every Me", "Sad White Reggae", "Went Missing", "Slave to the Wage", "Song to Say Goodbye" sau "Infra-red" ori "Running Up That Hill (A Deal With God)", potrivit setlist-ului pe care trupa îl foloseşte în turneul european din 2024.



Accesul în incinta Arenelor Romane se face începând cu ora 19,00, iar concertele încep la ora 19,30. Concertul are loc în aer liber.



Pentru toate categoriile de bilete, accesul se face pe la porţile din parc ale Arenelor Romane. La intrarea în perimetrul evenimentului, toţi participanţii vor fi controlaţi în bagaje de agenţii de securitate, precizează organizatorii.



Biletele oferă participanţilor acces doar în categoriile în care şi-au cumpărat bilet.



Este interzis accesul cu sticle, conserve; mâncare sau băuturi de orice fel; artificii, obiecte periculoase; selfie stick-uri; căşti moto; obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser); umbrele; arme, bâte, cuţite, spray-uri, lanţuri lungi, glow stick, obiecte ascuţite, artificii; substanţe interzise conform Legii 143 / 2000; obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser); aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detaşabil); aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale; animale de companie; persoanele cu probleme de ordin medical trebuie să aibă asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.



Organizatorii nu vor stoca şi nu vor păzi obiectele prezentate în lista de mai sus pe durata evenimentului.



După showul de la Arenele Romane, cei de la Placebo vor pleca spre Grecia, unde vor susţine următorul concert, pe 1 august, la Atena, în cadrul Rockwave Festival, potrivit pagini oficiale a trupei.