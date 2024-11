Placido Domingo concertează la Sala Palatului din Capitală

Potrivit organizatorilor, artistul va concerta în ambele reprezentaţii alături de Orchestra Simfonică Valahia, dirijată de Eugene Kohn.



Invitat special va fi Placido Domingo Junior, tenor invitat - Vlad Miriţă şi soprana Juliana Grigoryan la Cluj-Napoca.



În concertul de la Bucureşti trebuia să urce pe scenă şi soprana Alexandra Coman. Aceasta a anunţat însă că şi-a anulat participarea în concert după ce a născut. "Cu regret anunţ că am anulat participarea mea în cadrul concertului tenorului Placido Domingo de la Sala Palatului din data de 4 noiembrie 2024. Motivul pentru care am luat această decizie este legat de perioada maternităţii în care mă aflu cu recunoştinţă, dar şi cu asumarea complexităţii acesteia. În momentul în care am acceptat invitaţia maestrului Domingo încă nu născusem şi nu cunoşteam toate dimensiunile rolului de mamă. Sunt sigură că ne veţi revedea pe scenă curând", a precizat ea.



Cântăreţ şi dirijor, tenor şi bariton, Plácido Domingo e unul dintre cei mai apreciaţi artişti de operă ai omenirii. Repertoriul său include peste 150 de roluri, performanţă pe care nu a mai atins-o nimeni, şi este considerat de critici "Om al Renaşterii", pentru o carieră strălucitoare şi pentru remarcabile contribuţii umanitare, răsplătite cu premii de prestigiu şi o preţuire globală, precizează sursa citată.



De-a lungul unei cariere unice, Plácido Domingo a primit 12 Premii Grammy, iar contribuţia sa la dialogul dintre bel canto şi muzica pop este inestimabilă. Din 1990, Domingo a fost un promotor de vârf al operei în întreaga lume, cântând alături de José Carreras şi de Luciano Pavarotti pentru mai bine de un deceniu în faţa unor mulţimi uriaşe, atrăgând noi spectatori ai acestui gen muzical. A fondat şi conduce competiţia muzicală Operalia, care descoperă şi lansează tinerii cântăreţi.



Protagonist pe toate marile scene ale lumii, Plácido Domingo se bucură de o uriaşă apreciere internaţională. Prestaţia din rolul Cavaradossi din "Tosca" de Puccini a fost urmărită de un miliard de oameni, în transmisiune directă de la Roma. În 2021, şi-a petrecut a 80-a aniversare pe scenă, cântând "Nabucco" la Vienna Staatsoper, live la postul ORF. În acelaşi an, la nenumăratele titluri dobândite, de la Medalia Prezidenţială pentru Libertate la Comandor al Legiunii de Onoare, s-a adăugat distincţia de Ambasador al Culturii Spaniole în Lume, fiind premiat de Asociaţia Spaniolă a Corespondenţilor Presei Străine pentru "imensa traiectorie profesională".



Evenimentul este organizat de Kimaro Entertainment, Mall4Art şi Magic FM.

