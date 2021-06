Premieră în România, la Sala Radio, pe 2 iulie Wynton Marsalis și Orchestra Națională Simfonică a României, dirijor Cristian Măcelaru

Wynton Marsalis, cel mai cunoscut trompetist contemporan și ”Jazz at Lincoln Center Orchestra” din New York, formată din 15 dintre cei mai buni instrumentiști ai momentului, vor susține un Concert simfonic, pe 2 iulie, la ora 20:00, la Sala Radio. Wynton Marsalis și ”Jazz at Lincoln Center Orchestra” se află în turneu în România, în cadrul celei de-a XXI-a ediții a Întâlnirilor JTI .

Împreună cu Orchestra Națională Simfonică a României, dirijată de Cristian Măcelaru, orchestră a Centrului Naţional de Artă “Tinerimea Română”, invitații Întâlnirilor JTI vor interpreta simfonia ”The Jungle”. Compusă de Wynton Marsalis la comanda Filarmonicii din New York pentru a aniversa 175 de ani de la înfinţarea orchestrei, simfonia ”The Jungle” a avut premiera parțială în decembrie 2016. Interpretarea integrală a lucrării, alături de Orchestra Națională Simfonică a României, condusă de Cristian Măcelaru, a avut loc pentru prima oară chiar la Jazz at Lincoln Center din New York, în ianuarie 2019.

Concertul simfonic ”The Jungle” susținut la Sala Radio din București, va fi difuzat de TVR pe 4 iulie, pentru a marca astfel în România, Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii.

Wynton Marsalis este directorul muzical al ”Jazz at Lincoln Center Orchestra”, fiind recunocut la nivel internațional ca muzician, compozitor, director de orchestră și promotor al culturii americane. A înregistrat peste 70 de albume de jazz și clasice, care i-au adus nouă premii GRAMMY®. În 1983, a devenit primul și singurul artist care a câștigat atât premiile GRAMMY® clasice, cât și cele de jazz în același an, succes pe care l-a repetat în 1984. În 1997, Wynton Marsalis a devenit primul artist de jazz care a primit prestigiosul premiu Pulitzer pentru muzică.

Cristian Măcelaru, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței și dirijor principal al Orchestrei Radio din Koln (WDR), s-a impus pe scenele de pretutindeni. În 2020, a obținut împreună cu violonista Nicola Benedeti premiul Grammy pentru interpretarea lucrărilor pentru vioară și orchestră de Wynton Marsalis. A fost cel mai tânăr concertmaistru la Miami Symphony Orchestra şi a debutat la 19 ani în calitate de solist la Carnegie Hall. La aniversarea centenarului Georg Solti, în 2012, dirijorul a concertat la Carnegie Hall alături de Valery Gergiev.

Simfonia „The Jungle”, concepută ca o paralelă cu New York-ul secolului XXI, este una dintre cele mai efervescente şi energice lucrări ale lui Wynton Marsalis. Complexă și plină de suflet, îndeplinește intenția declarată a compozitorului „de a extinde colaborarea între jazz şi orchestră simfonică, inițiate de Ellington și Gershwin, și promovate de Bernstein și Schuller”.

În programul de sală pentru spectacolul de debut al simfoniei „The Jungle”, Marsalis explică: „New York City este cea mai fluidă, presantă și cosmopolită metropolă pe care lumea modernă a văzut-o vreodată. Mozaicul dens al tuturor tipurilor de oameni de pretutindeni care fac tot felul de lucruri te încurajează să „rămâi pe banda ta”, dar viteza, libertatea și intensitatea relațiilor noastre, unul cu celălalt, și cu orașul în sine, ne obligă să circulăm pe o super autostradă colectivă. (...) „The Jungle” are o nuanţă mai întunecată. Are în vedere posibilitatea ca noi să nu fim în stare să depășim provocările inegalității sociale și rasiale, prejudecățile tribale și corupția endemică. S-ar putea să alegem să pierim într-o cursă de supraviețuire, într-o luptă a junglei de asfalt, în loc să ne reunim pentru a ne bucura de ascendența socială și culturală pe care democrația a conceput-o”.