Prima ediție a Festivalului Etnica, la final

Festivalul ETNICA s-a aflat, în perioada 21 - 27 iunie 2021, la prima ediție. Rezultat direct al multiculturalității zonei, Etnica a adus în Parcul Tricolorului culoarea și entuziasmul etniilor care locuiesc în zona Banatului Montan de câteva sute de ani. Banatul Montan este una dintre cele mai variate cultural zone din țară; adăpostește nu mai puțin de 7 etnii care trăiesc și se dezvoltă împreună; români, cehi, croați, sârbi, rromi, maghiari și germani au sărbătorit pentru prima oară la Reșița apartenența la aceeași comunitate.

Etnica a debutat pe data de 20 iunie cu o paradă a etniilor, un mare moment de bucurie pentru toți cei implicați, participanți și organizatori deopotrivă, după o lungă perioadă în care evenimentele culturale au funcționat la capacitate redusă sau au lipsit cu desăvârșire. Reșițenii s-au bucurat, apoi, de o săptămână întreagă cu program artistic realizat de Primăria Reșița în colaborare cu asociațiile etniilor participante: Asociația Culturală Platanus, Forumul Democratic al Germanilor din Caraș-Severin, Asociația Nevoparudimos, Uniunea Sârbilor din România, Uniunea Croaților din România și Uniunea Democratică a Cehilor și Slovacilor din România.

Totodată, în parcul Tricolorului, în fiecare zi, în perioada 20 - 27 iunie, vizitatorii au putut să vadă amenajată și o expoziție care a acut ca scop evidențierea tradițiilor fiecărei comunități, fiind expuse costume populare, obiecte tradiționale, fotografii, cărți, albume de prezentare și multe altele. Cele câteva mii de participanți în toate cele 8 zile de eveniment, au putut admira tot ceea ce fiecare etnie are mai de preț în tradiții și obiceiuri.

„Festivalul ETNICA, desfășurat în această perioadă în Parcul Tricolorului, este modul prin care, la sărbătorirea a 250 de ani de industrie la Reșița, celebrăm multiculturalitatea. Mulțumesc tuturor reprezentanților etniilor pentru susținerea în organizarea acestui eveniment. Am convingerea că ETNICA va crește de la an la an și va deveni un eveniment cultural etalon, prin care să promovăm toleranța și conviețuirea în armonie”, transmite Ioan Popa, primar al Municipiului Reșița.