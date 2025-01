Programul Festivalului Internațional George Enescu din acest an a fost dat publicității. Peste 4000 de artiști vor fi prezenți la București, între 24 august și 21 septembrie, într-o ediție cu tema Aniversări / Celebrations

Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la moartea lui George Enescu, prilej de a aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a marelui compozitor, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale. Peste 4.000 de artiști din România și din întreaga lume vor fi prezenți la București pentru a participa la cea mai „bogată” ediție a festivalului de până acum: pe parcursul a 29 de zile, vor avea loc peste 95 de concerte și spectacole, grupate în șapte mari serii, pentru toate categoriile de iubitori ai muzicii clasice.

„În concertele din cadrul programului principal de la București, Festivalul Enescu va include peste 45 de interpretări din creația lui George Enescu, printre care Opera “Oedipe” în producția Operei Naționale București, semnată de Stefano Poda. Sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare vor evolua muzicieni de talie internațională, precum Ionuț Pascu în rolul lui Oedip, Ruxandra Donose în rolul Iocastei, Ramona Zaharia în rolul Sfinxului, Bogdan Baciu în rolul lui Creon, și Paul Curievici sau Vazgen Gazarian în rolurile lui Laios și al Marelui Preot. Simfoniile, Rapsodiile Române, Suitele pentru orchestră, Simfonia concertantă pentru violoncel și orchestră, Balada pentru vioară și orchestră și multe alte lucrări camerale, corale și solistice vor fi interpretate de unele dintre cele mai importante orchestre din lume.

Ediția de anul acesta aduce, alături de Oedipe, o altă operă în interpretarea Orchestrei din Valencia, sub bagheta lui James Gaffigan, pe scena Operei Naționale București: „Ora Spaniolă” de Maurice Ravel, la 150 de ani de la nașterea compozitorului. Alte șapte opere în versiune de concert vor fi prezentate pe scena Sălii Palatului sau a Ateneului Român”, a declarat Cristian Măcelaru, director artistic al festivalului.

Pe lângă bine-cunoscutele Serii de concerte de la Sala Palatului, Concertele de la Ateneu, Concertele de la Miezul Nopții, Concertele de la Sala Radio, Concertele de la Sala Auditorium a MNAR sau apreciata serie de concerte pentru familii și copii de la Teatrul Odeon, Maestrul Cristian Măcelaru propune pentru această ediție aniversară un program inovator, care să atragă în special publicul tânăr, crescut în era digitală, dominată de tehnologie și imagine, dar nu neapărat familiarizat cu muzica clasică. Noua serie de spectacole ce combina muzica și artele vizuale – JTI Immersive Experience – se va desfășura la Muzeul MINA în serile de joi și vineri, de la ora 20:00.

Ediția a XXVII-a a festivalului onorează momente importante din viața, creația și activitatea marilor muzicieni, compozitori sau orchestre invitate în 2025 la București: alături de creația enesciană, vom asculta lucrări de Dmitri Șostakovici (50 de ani de la moarte), Pierre Boulez (100 de ani de la naștere) Maurice Ravel (150 de ani de la naștere), Arvo Part (90 de ani de la naștere). Totodată, se împlinesc 100 de ani de la nașterea dirijorului Marin Constantin, dar și 45 de ani de la înființarea Orchestrei Filarmonice de Cameră din Bremen, 100 de ani de activitate pentru Orchestra Națională Simfonică Daneză, 70 de ani de la întemeierea Orchestrei Filarmonicii Transilvania din Cluj Napoca ș.a.m.d.

Prezentă la eveniment, doamna Natalia Intotero, ministra Culturii, a dat asigurări că va depune toate eforturile pentru a asigura resursele necesare acestei desfășurări de forțe:

„Festivalul Internațional George Enescu este mult mai mult decât un simplu eveniment artistic; este un simbol al valorii culturale românești, un prilej de a celebra moștenirea unui geniu al muzicii clasice, George Enescu. Sub înaltul Patronaj al Președintelui României și cu sprijinul Ministerului Culturii, acest festival a devenit un punct de referință internațional pentru excelența artistică. Susținem și anul acesta activitățile educaționale pentru studenți, elevi și tineri artiști prin programe de internship, masterclass-uri și voluntariat, consolidând poziția Festivalului Enescu de promotor al tinerelor talente și un exemplu al legăturii strânse dintre educație și cultură. De asemenea, este un motiv de mândrie că festivalul reușește să atragă vizitatori din întreaga lume, stimulând nu doar cultura, dar și economia națională prin turism și creșterea veniturilor.

Ministerul Culturii va rămâne mereu alături de acest proiect deosebit, susținând cu angajament continuu cultura și promovarea imaginii României pe plan internațional.”

La rândul său, doamna Cristina Uruc, manager interimar ARTEXIM, a prezentat atât detalii organizatorice, cât și elemente de noutate în abordarea acestei ediții, anunțând totodată că doamna Gilda Lazăr este noul Director de Comunicare pentru Festivalul și Concursul Internațional George Enescu:

„Sunt încântată să anunț că ediția din acest an a Festivalului Enescu aduce o diversitate extraordinară, cu peste 80 de ansambluri din 28 de țări, incluzând orchestre simfonice, coruri și formații camerale care vor evolua atât în București cât și în țară, colaborări internaționale de prestigiu și evenimente conexe precum expoziții dedicate lui George Enescu și proiecte inovatoare de realitate virtuală. Echipa ARTEXIM se va extinde în următoarele luni pentru a putea gestiona un efort logistic impresionant. Suntem hotărâți să continuăm să atragem și să inspirăm un public tânăr, prin inițiative inovatoare, cum ar fi experiențele imersive și parteneriatele cu artiști contemporani.

Mă bucur să anunț numirea doamnei Gilda Lazăr în funcția de Director de Comunicare al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, fiind convinsă că va aduce o contribuție valoroasă în promovarea celor mai importante două proiecte strategice culturale din România.”

Maestrul Cristian Măcelaru va conduce concertul de deschidere a festivalului, la pupitrul Filarmonicii „George Enescu” din București. Printre artiștii invitați în ediția a XXVII-a se numără dirijoarele Keri-Lynn Wilson, Ustina Dubitsky, Marta Gardolińska, dirijorii Daniele Gatti, Sir Andras Schiff, Ivan Fischer, Klaus Mäkelä, Santtu-Matias Rouvali, Daniel Harding, Giovanni Antonini, Paavo Järvi, Lahav Shani, Petr Popelka, Cristian Mandeal, Tarmo Peltokoski, Gabriel Bebeșelea, Constantin Grigore, Vasily Petrenko, Manfred Honeck, Gianandrea Noseda, pianiștii Rudolf Buchbinder, Martha Argerich, Jean Yves Thibaudet, Kirill Gerstein, Lucas & Arthur Jussen, Alexandra Dariescu, Leif Ove Andsnes, Alexandre Kantorow, Nelson Goerner, Daniel Ciobanu, Luiza Borac, Jan Lisiecki violoniștii Anne Sophie Mutter, Isabel Faust, Nemanja Radulović, Augustin Hadelich, Ioana Cristina Goicea, Alexandru Tomescu, Christian Tetzlaff, Daniel Lozakovich, violonceliștii Kian Soltani, Sol Gabetta, Gautier Capuçon, Andrei Ioniță, Valentin Răduțiu, Marc Coppey sopranele Asmik Grigorian, Pretty Yende, Kristine Opolais, Jennifer Holloway, Magdalena Kožená Rachel Willis-Sørensen, mezzosopranele Judit Kutasi, Ruxandra Donose, Ramona Zaharia, tenorii Benjamin Bernheim, Gerhard Siegel, Nikolai Schukoff, baritonii Bogdan Baciu, Ionuț Pascu, bașii Vazgen Gazaryan, Alastair Miles, Riccardo Novaro, Andreas Bauer Kanabas etc.

Unele dintre cele mai prestigioase orchestre, coruri și formații camerale au fost invitate să susțină programul dedicat compozitorului George Enescu, ridicând și mai mult standardele de calitate artistică cu care publicul festivalului este obișnuit: Orchestra Regală Concertgebouw, Royal Philharmonic Orchestra, Orchestra Philharmonia din Londra, Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia, Orchestra de Cameră din Lausanne, Orchestra Simfonică WDR din Köln, Orchestra Tonhalle din Zürich, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, Orchestra Filarmonică Cehă, Staatskapelle Dresda, Orchestra Simfonică Radio din Frankfurt, Academy of Saint Martin in the Fields, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra de Cameră Mahler, Chamber Orchestra of Europe, Scottish Chamber Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Orchestra Națională a Franței, Il Giardino Armonico alături de Corul NFM din Wroclaw, Sinfonia Varșovia, Accademia Bizantina, Les Siècles sau Ansamblul Intercontemporain, Corul Radio din Letonia, Corul de Cameră din Estonia, London Voices, Corurile și Orchestrele Radio, Corul și Orchestra Filarmonicii George Enescu, Cvartetele Arcadia, Belcea, Lenkoro, Ad Libitum etc.

Dezvoltarea și promovarea tinerilor muzicieni români și laureaților Concursului Internațional George Enescu, dar și colaborarea lor internațională, sunt două dintre obiectivele principale ale Festivalului Enescu. Astfel, Orchestra Română de Tineret este invitată să susțină un concert alături de renumita Orchestră de Tineret Gustav Mahler, sub bagheta maestrului Manfred Honeck, dar și un concert de sine stătător, sub bagheta dirijorului Christian Reif, ambele la Sala Mare a Palatului. Câștigătorii ediției 2024 a Concursului Internațional George Enescu sunt programați alături de orchestre și muzicieni de talie internațională, precum Orchestra de Cameră din Lausanne și Renaud Capuçon, Orchestra de Tineret Gustav Mahler, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, dirijată de Lahav Shani, sau Orchestra Camerata Regală, sub conducerea lui Alex Amsel, participant la masterclass-ul de dirijat din cadrul Concursului Enescu 2024.

Programul va include premiere internaționale și reinterpretări de marcă ale lucrărilor-reper din repertoriul universal. De asemenea, vor fi organizate – alături de partenerii de tradiție și nu numai – expoziții, prelegeri, un simpozion dedicat lui George Enescu, la care vor participa muzicologi, compozitori, studenți și iubitori de muzică clasică. Acestea vor oferi ocazia de a explora noi perspective asupra lucrărilor sale și de a împărtăși cercetări recente despre compozitor.

PROGRAM

Ediția a 27-a a Festivalului Internațional George Enescu va avea loc în perioada 24 august – 21 septembrie 2025 și va marca 70 de ani de la moartea marelui compozitor și muzician George Enescu. Reunind la București aproximativ 4000 de artiști din România și din străinătate, Festivalul va aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Directorul artistic al Festivalului Enescu, maestrul Cristian Măcelaru, propune pentru această ediție aniversară un program inedit, care să atragă atât publicul meloman tradițional de Festival cât și publicul tânăr.

În cele peste 95 de concerte din cadrul programului principal de la București, Festivalul va include peste 45 de lucrări din creația lui George Enescu, printre care Opera Oedipe în producția Operei Naționale București semnată de Stefano Poda – cu un cast mixt româno-internațional, Simfoniile, Rapsodiile Române, Suitele pentru orchestră, Simfonia concertantă pentru violoncel și orchestră, Balada pentru vioară și orchestră și multe alte lucrări camerale, corale și solistice.

Maestrul Cristian Măcelaru va conduce concertul de deschidere al Festivalului Internațional George Enescu la pupitrul Filarmonicii George Enescu din București. Printre artiștii invitați în ediția a 27-a se numără dirijoarele Keri-Lynn Wilson, Ustina Dubitsky, Marta Gardolińska, dirijorii Daniele Gatti, Sir Andras Schiff, Ivan Fischer, Klaus Makela, Santtu-Matias Rouvali, Daniel Harding, Paavo Järvi, Lahav Shani, Petr Popelka, Tarmo Peltokoski Vasily Petrenko, Manfred Honeck, Gianandrea Noseda, Cristian Măcelaru pianiștii Rudolf Buchbinder, Martha Argerich, Jean Yves Thibaudet, Kirill Gerstein, Lucas & Arthur Jussen, Leif Ove Adnsnes, Alexandre Kantorow, Nelson Goerner, violoniștii David Grimal, Nemanja Radulović, Julian Rachlin Augustin Hadelich, Christian Tetzlaff, violonceliștii Kian Soltani, Sol Gabetta, Gautier Capuçon, sopranele Asmik Grigorian, Pretty Yende, Rachel Willis-Sørensen, tenorul Benjamin Bernheim.

Unele dintre cele mai prestigioase orchestre au fost invitate să susțină programul dedicat compozitorului George Enescu, ridicând și mai mult standardele de calitate artistică cu care publicul festivalului este obișnuit: Orchestra Regală Concertgebouw, Orchestra Filarmonică Regală, Orchestra Philharmonia din Londra, Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia, Orchestra de Cameră din Lausanne, Orchestra Simfonică WDR din Koln, Orchestra Tonhalle din Zürich, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, Orchestra Filarmonică Cehă, Staatskapelle Dresda, Orchestra de Cameră Mahler, Chamber Orchestra of Europe, Scottish Chamber Orchestra, Budapest Festival Orchestra și Compania de Dans Eva Duda din Ungaria, Orchestra Națională a Franței.

Orchestra Națională de Cameră din Chișinău revine la București, de data aceasta pe scena Ateneului Român, condusă de dirijorul Cristian Florea. Ukrainian Freedom Orchestra va susține două concerte la Sala Mare a Palatului sub bagheta dirijoarei Keri-Lynn Wilson, iar Orchestra Sinfonia Varșovia va aduce două concerte la Ateneul Român și la Sala Radio, marcând închiderea sezonului cultural România – Polonia prin prezentarea unui program remarcabil, care include lucrări de Enescu și Chopin, pentru care vor colabora dirijorul român Constantin Grigore, corul Preludiu al Centrului Național de Artă Tinerimea Română, pregătit de dirijorul Andrei Stănculescu, dirijoarea poloneză Marta Gardolińska, dar și soliști din România și din Polonia.

Muzicienii români - orchestre, dirijori, soliști și compozitori - sunt puternic reprezentați în cadrul programului ediției a 27-a. Vor concerta pe principalele scene ale Festivalului Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu, Orchestra Națională, Orchestra de Cameră și Corul Academic Radio, Orchestra și Corul Operei Naționale din București, Orchestra Română de Tineret, Orchestra Filarmonicii de Stat din Sibiu, Orchestra și Corul Filarmonicii Transilvania din Cluj Napoca, Orchestra Filarmonicii Moldova din Iași, Orchestra Filarmonicii Mihail Jora din Bacău, Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara, Orchestra Camerata Regală, Corul Madrigal, Corul Preludiu, Cvartetul Arcadia din Cluj Napoca, Cvartetul Ad Libitum din Iași, dirijorii Cristian Măcelaru, Cristian Mandeal, Ion Marin, Gabriel Bebeșelea, Constantin Grigore, maeștrii de cor Ciprian Țuțu, Iosif Ion Prunner, Andrei Stănculescu, pianistele Alexandra Dariescu, Luiza Borac, violoncelistul Andrei Ioniță, violonista moldoveancă Alexandra Conunova, compozitorii Dan Dediu, Diana Rotaru ș.a.m.d.

Dezvoltarea și promovarea tinerilor muzicieni români și a laureaților Concursului Internațional George Enescu, dar și colaborarea lor internațională sunt două dintre obiectivele principale ale Festivalului Enescu. Astfel, Orchestra Română de Tineret este invitată să susțină un concert alături de renumita Orchestră de Tineret Gustav Mahler, sub bagheta maestrului Manfred Honeck, dar și un concert de sine stătător, sub bagheta dirijorului Christian Reif, ambele la Sala Mare a Palatului. Câștigătorii ediției 2024 a Concursului Internațional George Enescu sunt programați alături de orchestre și muzicieni de talie internațională, ca Orchestra de Cameră din Lausanne și Renaud Capucon, Orchestra de Tineret Gustav Mahler, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, dirijată de Lahav Shani, sau Orchestra Camerata Regală, sub conducerea lui Alex Amsel, participant la masterclass-ul de dirijat din cadrul Concursului Enescu 2024.

2025 este un an aniversar, celebrând sau comemorând mari compozitori din toată lumea: 70 de ani de la moartea lui George Enescu, 100 de ani de la nașterea lui Pierre Boulez, 150 de ani de la nașterea lui Maurice Ravel, 90 de ani de la nașterea lui Arvo Part. Totodată, se împlinesc 100 de ani de la nașterea dirijorului Marin Constantin, dar și 45 de ani de la înființarea Orchestrei Filarmonice de Cameră din Bremen, 100 de ani de activitate pentru Orchestra Națională Simfonică Daneză, 70 de ani de la întemeierea Orchestrei Filarmonicii Transilvania din Cluj Napoca ș.a.m.d. Programul Festivalului onorează aceste momente importante prin tema Aniversări / Celebrations în jurul căreia este construită oferta artistică a ediției din 2025.



Abonamentele pentru seriile de concerte sunt puse în vânzare pe platforma www.eventim.ro, urmând ca de la 15 februarie 2025 să fie puse în vânzare și biletele individuale.

Festivalul Internațional George Enescu se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, fiind un proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii și organizat de către ARTEXIM.

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului București prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București

Parteneri principali: Rompetrol – KMG International Romania, BRD – Groupe Société Générale, JTI – Immersive Experience: partener de inovație, Lexus: partener de mobilitate

Parteneri: Purcari, One United Properties, Mobexpert, Nazzuro Aqua, L’OR, Althaus, Fundația Liliana și Peter Ilica

Partener de monitorizare: mediaTRUST

››› Vezi galeria foto ‹‹‹