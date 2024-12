ProTicket aduce farmecul sărbătorilor pe scenă: O noapte furtunoasă, Regal Vienez și recitaluri de colinde

O noapte furtunoasă

16 decembrie, ora 19:00, Bacău

17 decembrie, ora 19:00, Piatra-Neamț

Într-o noapte plină de tensiune, Ghiță, proprietarul unei croitorii, încearcă să descifreze dedesubturile relației dintre soția sa, Veta, și Chiriac, ordonanța sa. În scenă apar și Rică Venturiano, un tânăr îndrăgostit până peste cap, și Zița, sora Vetei, ambele aducând situații comice de neuitat. Prin replicile sale savuroase și personajele pitorești, „O noapte furtunoasă” rămâne o satiră actuală despre aparențe și ipocrizie, ce garantează o seară plină de râsete și bună dispoziție.

Concert Extraordinar de Crăciun - Regal Vienez

16 decembrie, ora 17:30 și ora 20:00, Timișoara

17 decembrie, ora 19:00, Arad

18 decembrie, ora 19:00, Oradea

19 decembrie, ora 19:00, Satu Mare

20 decembrie, ora 19:00, Baia Mare

22 decembrie, ora 19:00, Alba Iulia

Soliști invitați de la Opera de Stat din Viena, Opera din Roma, Scala din Milano, Mozarteum-Salzburg și două orchestre celebre Orchestra di Teatro D’opera Italiana și Orchestra Operei Vox, concertul extraordinar de Crăciun Regal Vienez vă aduce pe scenă cele mai frumoase capodopere muzicale vieneze ale dinastiei Strauss, Franz Lehar, Emmerich Kalman și multe, multe alte surprize muzicale și coregrafice.

Ștefan Hrușcă – recital de colinde

16 decembrie, ora 20:00, București

17 decembrie, ora 20:00, Brașov

18 decembrie, ora 20:00, Deva

19 decembrie, ora 19:00, Oradea

Un nou Crăciun, o nouă poveste magică adusă de inconfundabila voce a lui Ștefan Hrușcă. La fel ca în fiecare an, artistul care a devenit simbolul colindelor românești ne invită să ne reîntâlnim sub lumina caldă a cântecelor sale, într-un turneu de suflet ce continuă o tradiție neîntreruptă de mai bine de trei decenii. Pentru Hrușcă, fiecare colind este o mărturie a rădăcinilor noastre spirituale, o legătură între trecut și prezent care ne unește prin credință și dragoste de neam. Fiecare spectacol al său devine un moment de introspecție și regăsire, o oază de liniște în mijlocul agitației moderne. În acest an, Hrușcă ne surprinde cu o selecție specială de colinde, unele binecunoscute și iubite de toată lumea, altele mai puțin ascultate, dar la fel de pline de semnificații și farmec.

Fuego - Împreună de Crăciun

17 decembrie, ora 19:00, Buzău

Concertul extraordinar de colinde și cântece de Crăciun susținut de Paul Surugiu pe scenele din România promite publicului spectator cele mai frumoase și mai iubire cântece ale sale dedicate sărbătorii, asta pentru că e minunat să fim împreună de Crăciun, cea mai frumoasă și mai sinceră sărbătoare a anului din viețile noastre. Un concert cu un concept aparte, de această dată, cu mai multe schimbări, cu noutăți, cu poeme, cu simplitatea pe care o aduce Crăciunul în suflete noastre.