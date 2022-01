Ramona Zaharia invitată în spectacolul „Samson et Dalila”, reprezentație in memoriam Elena Cernei, pe scena Operei bucureștene

Pentru această reprezentație, publicul spectator va avea ocazia să o urmărească pe mezzosoprana Ramona Zaharia în rolul Dalila, în calitate de invitată pe scena operei bucureștene.

Mezzosoprana Ramona Zaharia a debutat pe scena Metropolitan Opera din New York în anul 2019 în opera „Rigoletto” de Verdi cu rolul Maddalena. S-a întors apoi pe această scenă în 2020 pentru rolul titular din „Carmen” de Bizet. Născută în România, la Brăila, a studiat la Universitatea George Enescu din Iași și a câștigat numeroase premii la concursuri naționale și internaționale. Cariera ei a început în octombrie 2009 pe scena Operei Naționale Române Timișoara, iar debutul internațional în anul 2012 la Festivalul „St. Margarethen” din Austria unde a interpretat rolul Carmen. De atunci, Ramona Zaharia cântat în paisprezece producții diferite ale operei lui Bizet. Din stagiunea 2014/2015, este membră a ansamblului de la Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf, unde are în repertoriu roluri precum Carmen din opera omonimă a lui Bizet, Maddalena din „Rigoletto”, Ulrica din „Bal Mascat” de Verdi, Principessa di Bouillon din „Adriana Lecouvreur” de Cilea, Federica din „Luisa Miller”, Principessa Eboli din „Don Carlo”, Amneris din ”Aida” de Verdi și Dalila din „Samson et Dalila”. De-a lungul carierei, a evoluat pe multe scene lirice internaționale din Hamburg, Stuttgart, Deutsche Oper Berlin, Riga, Seul, Malmö, Bruxelles și Luxemburg.

Despre Elena Cernei sunt în fază de editare o serie de lucrări biografice și muzicologice de specialitate semnate Prof. Dr. Stephan Poen, dar ceea trebuie să avem în vedere prima dată când îi auzim numele este faptul că ea este prima mezzosoprană româncă afirmată pe scenele celor mai mari teatre lirice din lume, precum Teatro alla Scala din Milano, New York Metropolitan Opera House, Opéra de Paris, Wiener Staatsoper, Berliner Deutsche Staatsoper, Barcelona Gran Teatro del Liceu, Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, Accademia des Bellas Artes Mexico City, scene unde a colaborat cu cei mai mari artiști, dirijori și regizori ai timpului său. A făcut parte dintre artiștii invitați să cânte în ultimele spectacolele festive ale vechiului sediu de la New York Metropolitan Opera, în cadrul programului intitulat „The Last Month at the Old Met” (1966), dar s-a numărat și printre artiștii care au inaugurat noul sediu New York Metropolitan Opera de la Lincoln Center (1966). Elena Cernei a fost prima artistă lirică din istoria universală în triplă ipostază de libretist, regizor și interpret al rolului titular într-o premieră absolută; evenimentul a avut loc la Opera Română din București, la 16 octombrie 1973, la premiera operei „Doamna Chiajna” de Nicolae Buicliu.

Arii monumentale, măiestrie orchestrală, tablouri exotice, dansuri ritualice incitante, intrigă și suspense, final spectaculos, sunt câteva dintre ingredientele spectacolului „Samson et Dalila” de Saint-Saëns, programat joi, 27 ianuarie, ora 18:30, pe scena Operei Naționale București.