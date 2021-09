Rapsodia Română nr. 2 revine la Festivalul Enescu, cu Orchestra de Tineret și Cristian Mandeal Celebra soprană Sonya Yoncheva, pe scena Ateneului Român

Celebrii soliști Sonya Yoncheva (soprană), Alexei Volodin și Malcom Martineau (pian), precum și Orchestra Română de Tineret susțin programul artistic al acestei zile la Festivalului Enescu, constând în arii diverse, Rapsodia a II-a de Enescu, Beethoven și Ceaikovski.

La Ateneul Român, de la ora 16.30, va avea loc un recital vocal instrumental susținut de soprana Sonya Yoncheva și pianistul Malcom Martineau. Programul cuprinde arii de compozitorii Duparc, Viardot, Chausson, Donizetti, Delibes, Puccini, Martucci, Tosti și Verdi.

La Sala Palatului la ora 19.30 va concerta Orchestra Română de Tineret, condusă de dirijorul Cristian Mandeal, solistul serii fiind pianistul Alexei Volodin. Programul cuprinde lucrări de Enescu, Beethoven și Ceaikovski.

Prima lucrare a concertului din această seară, Rapsodia română în Re major op. 11 nr. 2 de George Enescu este una dintre cele mai populare și îndrăgite lucrări enesciene. Prin caracterul său exotic, puternic influențat de melosul popular, dinamismul și orchestrația spectaculoasă, această lucrare de tinerețe, cucerește publicul și interpreții, fiind nelipsită din repertoriile marilor orchestre.

În continuarea programului vom asculta Concertul nr. 3 în do minor pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven, la pian Alexei Volodin. Concertul nr. 3 a fost compus în anul 1800 și dedicat Prințului Louis Ferdinand al Prusiei, iar la premieră a fost interpretat de Beethoven însuși. Beethoven a compus lucrări în toate genurile epocii, iar creației pianistice i-a acordat o deosebită atenție. Lucrarea de față este un prototip al stilului clasicismului vienez, o muzică grațioasă, echilibrată structural și plină de seninătate și patos. Un plus pe care Beethoven îl aduce clasicismului constă în spectaculoase contraste tematice, de caracter și de nuanțe. De asemenea, tematismul muzical surprinde momente de melancolie și dramatism, chiar culminații impetuase, specifice revoluționarului compozitor, aflat la confluența dintre epoci.

Seara se încheie cu sonorități fermecătoare ale romantismului, Ceaikovski - Simfonia nr. 6 în si minor op. 74, Patetica. Compusă în anul 1893, este ultima lucrare din creația compozitorului și înglobează tot ce înseamnă stilul și conținutul muzicii lui Ceaikovski, după cum anunță și titlul. Premiera a avut loc cu 8 zile înainte de moartea sa, la Sankt Petersburg, cu Ceaikovski la pupitrul dirijoral. Ceaikovski, o personalitate hipersensibilă aflată într-o permanentă luptă cu destinul, a exprimat conflictele sale interioare în creațiile sale. Pentru această simfonie și semnificația sa avem mărturia compozitorului: ,,Fară exagerare, mi-am pus întregul suflet în această lucrare”.

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

Recital SONYA YONCHEVA soprană & MALCOLM MARTINEAU pian

AD UNA STELLA

Program:

Duparc L’invitation au voyage; Au pays où se fait la guerre; La vie antérieure; Chanson triste

Viardot Hai Luli

Chausson Le temps de lilas; Le charme; Sérénade italienne

Donizetti Depuis qu’une autre

Delibes Les filles de Cadix

Puccini Sole e Amore; Terra e Mare; Mentia l’avviso; Canto d’anime

Martucci Al folto bosco

Tosti L’ultimo bacio; L’ideale

Giuseppe Verdi In solitaria stanza; Ad una stella; L’esule

Soprana Sonya Yoncheva este considerată a fi una dintre cele mai aclamate și interesante interprete din generația sa. După ce a urmat studii vocale și de pian în orașul natal Plovdiv cu Nelly Koitcheva, și-a obținut masteratul în tehnică vocală la Geneva, studiind cu Danielle Borst. Sonya este o absolventă a Le Jardin des Voix de William Christie. Ea este câștigătoarea Operalia (2010), a primit Newcomer of the Year la ediția din 2015 a Klassik Awards și premiul 2019 Readerțs Award în cadrul International Opera Awards. Sonya Yoncheva înregistrează exclusiv pentru Sony Classical, unde au fost publicate albumele sale solo Paris, mon amour, Handel, The Verdi Album și Rebirth și este ambasador global pentru Rolex.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA ROMÂNĂ DE TINERET

CRISTIAN MANDEAL dirijor

Alexei Volodin pian

Orchestra Română de Tineret creată de violoncelistul și profesorul Marin Cazacu este mai mult decât o orchestră. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță. Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din țară din ultimii ani, care s-a remarcat în scurt timp și pe plan muzical internațional, apreciată de criticii europeni ca fiind un ansamblu de top din lume.De la început, Cristian Mandeal s-a preocupat de formarea ansamblului. Sub conducerea sa artistică, orchestra a devenit o poveste de succes din lumea muzicală românească. Prin perfomanța de a transforma fiecare concert într-un eveniment memorabil, dăruiește astfel țării o orchestră de nivel internațional care impune un standard prin excelență.de compozitori contemporani unguri, au fost și sunt interpretate și adesea înregistrate de orchestră. Sute de înregistrări ale orchestrei cu lucrări de acești compozitori fac parte din patrimoniul cultural național, iar înregistrarea orchestrei a concertelor de vioară de Dohnányi a primit premiul MIDEM.

Elev al lui Constantin Bugeanu în București, Herbert von Karajan în Berlin și Sergiu Celibidache în Munich, Cristian Mandeal este considerat a fi cel mai important dirijor român al timpurilor noastre, activitatea sa evoluând fără încetare pe parcursul ultimelor patru decade. Între 1987 și 2010, Cristian Mandeal a ocupat locul de dirijor principal și director muzical general al Filarmonicii din București și i-a supravegheat îndeaproape transformarea într-o orchestră activă pe scena internațională, lăsând în urmă o instituție de top. Pe lângă pozițiile pe care le-a ocupat în România, Cristian Mandeal a fost director artistic al Northern Israeli Orchestra, Haifa (1999-2002) și Euskadi Symphony – Basque National Orchestra, San Seabstian (2001-2008), dirijor permanent al Haydn Orchestra of Bolzano and Trento (2000-2003), dirijor invitat principal al Hallé Orchestra, Manchester (2005-2010 – primul care a ocupat acest titlu în cei 150 de ani de istorie ai orchestrei), Belgrade Philharmonic (sezonul 2006–2007), precum și Copenhagen Philharmonic (2006–2013).

Ovaționat pentru abilitățile tehnice remarcabile și pentru măiestria tușeului, Alexei Volodin este invitat să concerteze alături de cele mai bune orchestre. Repertoriul său este extraordinar de diver și cuprinde lucrări de șa Beethoven la Brahms, Ceaikovski, Rachmaninov, Prokofiev și Scriabin, alături de piese de Gershwin, Schedrin și Medtner. Printre proiectele sale viitoare se enumeră dubutul cu Orchestre symphonique de Montréal, SWR Radio-Sinfonieorchester, Orquesta del Teatro di San Carlo și Royal Flemish Symphony Orchestra. Va concerta din nou alături de NHK Symphony Orchestra, Mariinsky Orchestra și Bournemouth Symphony Orchestra. În stagiunile recente, Volodin și-a făcut debutul la BBC Proms cu orchestrele simfonice din Londra, Suedia, Danish Radio și BBC, dar și alături de Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Sinfonia Varsovia, și Orchestre National de Belgique. Născut în 1977 la Leningrad, Alexei Volodin a studiat la Gnessin Academy din Moscova și mai târziu cu Eliso Virsaladze la Conservatorul din Moscova. În 2001 și-a continuat studiile la International Piano Academy Lake Como și a căpătat recunoaștere internațională după câștigarea Concursului International Géza Anda Competition din Zurich, în anul 2003. Alexei Volodin este artist Steinway exclusiv.

FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 19.00

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30

LOC DE DESFĂȘURARE: Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu

Concert de închidere “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”

RAMONA HORVATH pian

NICOLAS RAGEAU contrabas

Concertul de închidere a turneului național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”. În perioada 14 – 22 septembrie 2021, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, în parteneriat cu Radio România Cluj, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, Vibrate Festival Brașov, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, Asociația Culturală „Paul Constantinescu” din Ploiești, Libris Brașov, Classic for Teens Festival Focșani, Hubart Agency Focșani, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focșani, Asociația ABCDown din Focșani, Muzeul Municipiului București și Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, organizează turneul național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”, turneu susținut de pianista de jazz Ramona HORVATH și contrabasistul francez Nicolas RAGEAU. Turneul național este desfășurat sub patronajul Festivalului Internațional „George Enescu” și co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național. Mai multe informații despre turneului național Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel pot fi găsite pe www.jazzimpressions.ro

BUCUREȘTIUL CREATIV

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.